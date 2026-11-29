演技派約翰‧特托羅飾演電影「紐約最後的扒手」的主角，走在唐人街上。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 電影以紐約中年扒手哈瑞為核心，從偷到加密貨幣密碼USB、遭黑幫追殺，到為妻女安排後路，寫成一則帶黑色喜劇感的愛與救贖故事。

很多作家用不同角度形容時運不濟的個人：雨果(Victor Hugo，1802-1885)的小說「悲慘世界」(Les Misérables，1862)的尚萬強(Jean Valjean)，原為窮苦的工人，偷了麵包來餵飽飢餓的姊姊和外甥。尚萬強先被判坐牢五年，四次越獄被抓，又加判14年。我今天看的電影「紐約最後的扒手」(The Only Living Pickpocket in New York)的核心-哈瑞(Harry Lehman)，是一名已逾中年的扒手，靠偷竊來照顧癱瘓的妻子。

施耐庵的傑作「水滸傳」有個綽號「鼓上蚤」的特殊角色─時遷，他武藝一般，卻會輕功、偷竊、潛入和打探消息；哈瑞有如時遷，也曾身手不凡，1980年代就以順手牽羊賺錢；然而時不我與，現代人隨身不太帶高值現金、口袋裝的是智能手機、信用卡或加密貨幣的健身包；被淘汰的哈瑞歪打正著，遭逢厄運。

不務正業的哈瑞，由演技派約翰‧特托羅(John Turturro)扛責。1989年影片「為所欲為」(Do the Right Thing)中，他刻畫的義裔小伙皮諾(Pino)，是個種族歧視 分子；這次特托羅重回紐約扮哈瑞，在各大道上伺機行動。不巧他盯上的少爺迪倫(Dylan，維爾‧普萊斯，Will Price飾)乃是招惹不得的傢伙。

哈瑞偷進了迪倫的豪華車，把後者的包包拿走，裡邊有USB隨身碟。 這枚U盤存著加密貨幣(cryptocurrency)的密碼。它牽涉到幫派勢力，加上百萬黑心錢。

他住在紐約市的布朗士區(Bronx)。啟幕是他到長照中心，把太太柔西(Rosie，Karina Arroyave飾)接回家。她躺在床上，除了張開兩眼，全身動彈不得。哈瑞遊走街頭巷尾、地下鐵找目標，多年來也成了地頭蛇。他必須結交接受贓物的可靠朋友。本(Ben，史蒂夫‧布西密Steve Buscemi飾) 是當鋪老闆，兩人熟門熟路，一見面就討價還價，抬槓鬥嘴。布西密是老牌性格演員，每次出鏡都很獨特。

演技派約翰‧特托羅飾演電影「紐約最後的扒手」的主角。(美聯社)

「官兵捉強盜」是戲劇的老套路。「悲慘世界」最早建立了這種原生模式：尚萬強躲不開作警探的賈維爾(Javert)；時代變遷，舊規矩換了，哈瑞也自立地盤。黑白兩道經常見面，地鐵站竄進警察華倫(Warren，吉安卡羅‧埃斯波斯托，Giancarlo Esposito飾)。兩老友相當有默契，原來哈瑞當了華倫的線民。當警察的拿出撲克牌，正面是各嫌犯的面相，讓哈瑞認臉。三下兩下，線索已經找著了。沒條件的互通有無。

埃斯波斯托在「為所欲為」也串演了一角：37年前他是年輕氣盛的，容易發脾氣的包哥(Buggin' Out)。此片他氣定神閒，收斂成熟，標準資深警探的模樣。在這裡必得讚賞本片的編／導諾亞‧西甘(Noah Segan。1983-)，還有卡司選角，把三個老戲骨連在一塊兒飆戲，他們的手、腳、言行油然而生，看得很過癮。

後起之秀維爾‧普萊斯演的江湖小霸王迪倫，也相當靈活。身邊有小廝作跟班，夜店裡擺出花花公子氣勢。迪倫是黑社會的繼承人。透過監視器和追蹤裝置找到哈瑞，由於所有的機密全在那片小磁碟裡頭，因而非找回來不可。他霸凌哈瑞，以傷害他的愛妻柔西作要脅。哈瑞是寵妻狂人，為了柔西，多年前拋棄了元配和女兒。他對女兒有無限的遺憾。哈瑞表達不同的愛意：他在全身癱瘓的柔西床邊跳舞娛妻；又突然拜訪幾十年不見的女兒，卻無論如何也得不到原諒。

絕地大反攻。分解U盤成了重頭戲：哈瑞本來對數位世代的玩意兒一竅不通。之前磁盤被他隨意典當，然後又轉手到了中國城的銷贓商法蘭克(Frank，Kelvin Han Yee飾)手裡。劇本這時添進了中國家庭元素，弄點黑色喜劇的效果。

本片的長度88分鐘。紐約的晨曦、白晝、夕照都收進鏡頭裡。觀者雖然因滑稽的小插曲而莞爾，然而始終會忐忑不安。它是一首短短的輓歌。我個人以為哈瑞犯下的「罪行」，絕對會觸怒黑幫：哈瑞利用經驗老道的智慧，把身後安排妥當；刁鑽的他，得到老朋友相助，輾轉把加密貨幣留給柔西跟女兒。

劇終迪倫的老奶奶–雍容華貴的混世魔后竟然願意「接見」哈瑞。車門打開，發現兩人竟然是舊識，然後話起當年勇。這顆彩蛋，猜猜是哪位巨星演的？

電影「紐約最後的扒手」海報。(維基／By Sony Pictures Classics - http://www.impawards.com/2026/only_living_pickpocket_in_new_york.html, Fair use, https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Redirect/page/84124881)