前議會大廈。(圖為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹羅馬尼亞布拉索夫的歷史街區與佩萊斯城堡，從德國商人影響、共產時期變遷到王室遺產開放，呈現古城風華與皇家建築魅力。

布拉索夫（Brasov）位於羅馬尼亞中部，處於喀爾巴阡山脈的群山環抱中，是一座歷史悠久的古城。歷史上，德國 人（撒克遜人）對城市的建設和發展起了非常重要的作用，他們主要從事貿易和手工業。由於城市位居奧斯曼帝國和西歐的貿易路線的交會處，使這些德國商人發了不小的財，從而增強他們的政治影響力和話語權，城市的建築風格也深受德國風格的影響。

布拉索夫是縣名，也是城市名。城市居民中大多數是德國人和匈牙利人，當然也有不少羅馬尼亞人和保加利亞人。直至第一次世界大戰後奧匈帝國崩潰，該地區才畫歸羅馬尼亞版圖。

第二次世界大戰後，共產黨統治羅馬尼亞，大批德國人搬離去當時的西德，匈牙利人也逐漸北撤。上世紀50年代該城市一度被改名為「史達林市」，以紀念「勞動人民的偉大天才，蘇聯的領袖，羅馬尼亞的解放者和羅馬尼亞人民的摯愛朋友史達林」，多麼諷刺的時代印記。直到蘇共自己把這個人類歷史上最凶殘的獨裁者之一拉下神壇。

抵達布拉索夫已近黃昏，旅館就在城市的主要景點議會廣場的邊上。走出旅館大門，抬頭就見縣政府大樓和市政廳大樓，市政廳前又見羅馬城徽「母狼育嬰」的雕塑，可見古羅馬的觸角無遠弗屆，也驗證了這座城市的悠久歷史。樓前是一個大花壇，周圍古老的巴洛克建築在夕陽下依然容光煥發。

邊上就是布拉索夫的老城區，一條寬闊的商業步行街「共和國大街」（Republic Street）連接著議會廣場（Council Square）。街上遊客熙攘，兩旁商店林立。隨處可見美國快餐連鎖店的蹤影，麥當勞、肯德基和星巴克，是否屬另類的「文化侵略」？

議會廣場 看見昔日繁華

作為曾經的商貿中心，議會廣場歷來是每周和每年度舉辦集市的場所，吸引眾多來自國內外的商人和遊客。廣場上最重要的建築是前議會大廈，現在是歷史博物館。廣場周圍的老建築大多是歷史古蹟，默默訴說著城市曾經的輝煌和滄桑。

其中有著名的新拜占庭風格的議會廣場羅馬尼亞東正教教堂，被羅馬尼亞文化和宗教事務部列為歷史古蹟，它是羅馬尼亞人從邊緣地區進入傳統上德國人主導的空間的象徵，在主廣場占有一席之地。廣場上的室外餐座也是一道風景，連片的大陽傘下擺滿了餐桌，旁邊點燃熊熊燃燒的瓦斯爐，竄起的火焰足有半米高。一旦天完全暗下來一定更壯觀，猜想是照明和取暖一物兩用吧，晚間山區的室外氣溫較低。

第二天一早起來，推開窗戶走到陽台，外面的空氣有點凜冽但非常清新。眺望前方被眼前的美景吸引，旅館對面是一個依山而建的住宅區，樹叢中的別墅時隱時現，我們決定前去一探究竟。

果然不負所望，安靜整潔的街道，鳥語花香的花園，造型各異的小樓和教堂無不讓人賞心悅目，心情舒暢。遠處鬱鬱蔥蔥的就是坦帕山。

早餐後發車前往佩萊斯城堡。

佩萊斯城堡 山林間的皇家瑰寶

佩萊斯城堡（Peles Castle）位於距離布拉索夫近50公里的喀爾巴阡山脈的崇山峻嶺中，是羅馬尼亞國王卡羅爾一世所建造的皇家建築群中的一座新文藝復興時期的城堡。

城堡的前世今生跌宕起伏，頗值得玩味。當年卡羅爾一世率領羅馬尼亞獨立後來到這裡參觀，立馬被周圍壯麗的山景所深深吸引，決定購地建造皇家莊園，用作狩獵和避暑用。

在向全世界招標的設計方案中，卡羅爾一世果斷摒棄一味模仿其他歐洲宮廷的設計方案，認為缺乏原創性且造價太高。最後採納了一位德國設計師的方案，一座宏偉而富麗堂皇的高山城堡，結合歐洲各種經典風格的不同特徵，主要遵循了義大利的優雅和德國文藝復興時期的唯美風格。

在施工過程中，更是雇用了各國的能工巧匠，在羅馬尼亞女王伊莉莎白的日記中，非常生動地記錄下了當時的施工現場：泥瓦匠是義大利人，羅馬尼亞人在建造露台，吉普賽人是苦力。阿爾巴尼亞人和希臘人從事石工工作，德國人和匈牙利人從事木匠工作。土耳其人正在燒磚。工程師是波蘭人，石雕師是捷克人。法國人在畫畫，英國人在測量。

當時，你可以看到數百種民族服裝和聽到14種語言，他們用各種方言和語氣說話、唱歌、咒罵和爭吵，這是一個男人、馬、牛和車的快樂組合。

宏偉城堡見證王朝興衰

城堡竣工後，在1883年10月7日舉行了盛大的慶典舞會。10年後，卡羅爾二世在城堡誕生，這也是卡羅爾一世授予城堡「王朝的搖籃，國家的搖籃」稱號的來歷。

二戰後，羅馬尼亞王室退位，共產黨沒收了所有皇家財產，包括這座莊園。城堡曾短暫作為旅遊景點開放和用作博物館，直至齊奧塞斯庫當政的年代，城堡徹底關閉，因為他不喜歡這裡。

上世紀80、90年代羅馬尼亞推翻獨裁統治後，城堡和莊園作為歷史遺產重新對外開放。2006年羅馬尼亞政府宣布將莊園歸還給前君主米哈伊爾一世。前國王與政府進行談判，將城堡租給國家，並繼續對公眾開放。

縱觀歷史，城堡曾接待過許多各國政要，較為著名的有奧匈帝國皇帝法蘭茲·約瑟夫一世、近代的美國總統尼克森和福特、利比亞前最高領導人格達費和巴勒斯坦前領導人阿拉法特等。眾多文人墨客也是喜愛藝術的伊莉莎白女王的座上客，包括羅馬尼亞著名音樂家喬治·埃內斯庫、法國舞台表演藝術家莎拉·伯恩哈特、法國小提琴家雅克·蒂博和羅馬尼亞詩人瓦西里·亞歷山德里等。

城堡也是多部好萊塢大片的取景地。近年來，佩萊斯城堡每年都要接待近50萬遊客的到訪，是羅馬尼亞最受歡迎的熱門景點之一。

接近城堡時，大巴在山路上迂迴前行，車窗外山體崢嶸，巨石嶙峋，古樹參天，嵐氣繚繞。遠處山巒上隱約可見殘留的積雪。停車場在距城堡不遠處，看似像個小鎮，從周圍的建築風格判斷應該是原來皇家莊園的一部分，現在都成了旅館和酒店。進入莊園，眼前豁然開朗，樹茂草盛，一處處漂亮的房屋掩映在綠樹叢中，宛如一幅幅風景畫，不失皇家風範。

佩萊斯城堡建造在一塊巨大的岩石上，周圍是茂密的森林，潔白的主體在墨綠色的背景襯托下特別顯眼。從它的規模和功能來看應該屬一處宮殿，但習慣上稱之為城堡。建築屬文藝復興與哥德式相結合的浪漫風格，城堡的正前方卡羅爾一世的戎裝塑像威風凜凜地俯視著入口處。

簇擁著主體建築的是高低起伏、錯落有致的多個義大利文藝復興時期的大理石露台花園，其間有花壇、噴泉、人體雕塑、大理石路徑和樓梯、守衛雄獅等裝飾，讓人流連忘返。我們到達時，樓前的大平台上一小隊士兵在表演操練，是一群男女老少皆有、穿著各個時期不同軍服的「烏合之眾」，搞笑成分居多，吸引不少遊客前去合影湊熱鬧。

內部木雕藝術有別傳統

由於遊客非常多，長長的隊伍朝著一個方向緩慢移動，順著規定好的路徑依次參觀。這也讓我們在進入城堡前，有時間從容地觀賞它的內部庭院。庭院不大但非常精緻，尤其是立面上的手繪壁畫優雅、清麗、生動，色彩之新鮮好似剛出自藝術家之手。庭院中間有一個文藝復興風格的噴泉，邊上的雕塑、水池、紋章以及牆面和窗台的細節都極具觀賞價值。

一跨入城堡就被眼前的一切驚呆了，這是什麼樣的奇蹟啊！有別於歐洲傳統宮殿的金碧輝煌、流光溢彩，佩萊斯城堡的內部從牆壁到天花板，大部分是用精美的木雕裝飾的，選用的是歐洲桃花心木、柚木和橡木等珍貴材料，表面泛著溫玉般的光澤，內斂而不張揚，給人一種暗香浮動的感覺，高貴而優雅。此刻更能體會到當初卡羅爾一世獨具匠心的抉擇，不落俗套，另闢蹊徑，盡現別樣的皇家風采。

佩萊斯城堡占地3000多平方米，擁有近200個房間。按功能可分為皇家套房、辦公室、圖書館、軍械庫、畫廊、客廳、沙龍和吸菸室等，按風格又可以分為義大利、土耳其、法國、奧匈帝國等。所有房間都布置得非常豪華，裝飾得一絲不苟又各具特色。

收藏有雕像、繪畫、家具、武器和盔甲、彩色玻璃、象牙、瓷器、掛毯和地毯等皇家珍品4000多件，跨越四個世紀的歷史，琳瑯滿目、目不暇給，著實是一場視覺盛宴。有點遺憾的是只能隨著人流走馬觀花，不及細看。

共和國大街。(圖為作者提供)

縣政府大樓。(圖為作者提供)

市政府大樓（母狼育嬰）。(圖為作者提供)

露天餐座。(圖為作者提供)

摩爾人沙龍。(圖為作者提供)

佩萊斯城堡和卡羅爾一世。(圖為作者提供)

城堡入口。(圖為作者提供)

莊園。(圖為作者提供)

城堡內部。(圖為作者提供)

卡羅爾一世辦公室。(圖為作者提供)

士兵表演操練。(圖為作者提供)

城堡側面。(圖為作者提供)

藝術沙龍。(圖為作者提供)

議會廣場。(圖為作者提供)

羅馬尼亞東正教教堂。(圖為作者提供)