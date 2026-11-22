即使沒有尿意，也會在搭機前先上廁所，55歲以上旅客76%有這種習慣。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，旅客若為了避免機上如廁而在登機前過度上廁所或刻意少喝水，反而可能放大尿意、造成脫水與身體不適，應維持平常飲水與如廁節奏。

根據個人的旅行習慣，搭飛機往往需要做不少事前準備，包括辦理報到、選擇座位、在航廈購買飲料零食，同時還得確保自己能準時登機。不過航空旅行專家表示有一項行前準備最好省略，那就是為了「以防萬一」而在登機前先上廁所。

「travelandleisure.com」報導，今年9月，醫療旅遊保險 公司AllClear公布一項研究結果，探討旅客在旅行期間如何維持健康的膀胱習慣。研究發現，近73%的英國旅客 (男性63%、女性81%) 即使沒有尿意，也會在搭機前先上廁所。55歲以上旅客76%有這種習慣；18至24歲的旅客則為62%。此外59%的旅客表示，為了避免在飛機上需要上廁所，他們會刻意避免喝水或其他液體。

雖然「以防萬一」先上廁所的做法可以理解，但這麼做可能弊大於利，因為它可能放大身體正常的生理感受；如果過度頻繁，甚至可能讓身體養成在實際上沒有需求時，也會產生排尿反應的習慣。

泌尿科顧問外科醫師基里亞齊斯(Grigorios Kyriazis)表示：「焦慮是一種會強烈放大身體感受的因素。當人們覺得上廁所的機會不確定時，例如正在登機、遇到亂流，或是安全帶指示燈亮起時，就會更加留意自己的膀胱狀況。原本在家幾乎不會注意到的感覺，突然可能變得像是迫切需要上廁所。壓力反應也可能使某些人的尿急感加劇，日常作息的改變同樣會產生影響。例如旅客可能在搭乘清晨班機前喝了好幾杯咖啡、在機場喝酒、突然喝下一大瓶水，或是一再跑廁所。此外，飛機客艙內乾燥的環境也可能增加身體水分流失。」

基里亞齊斯表示，偶爾為了以防萬一而先上廁所並無大礙，但如果膀胱裡幾乎沒有尿液，卻一再去上廁所，就可能強化一種習慣：讓身體逐漸習慣在膀胱內尿液量還少量時就產生排尿反應，使得正常的生理感受也變得像是急迫的尿意。

基里亞齊斯提醒，旅客不應在出遊或搭機當天刻意避免攝取水分。他表示這樣做可能導致頭痛、頭暈、疲勞、便祕、口乾，以及尿液濃縮等症狀。「刻意控制水分攝取來避免上廁所，並不等於控制膀胱。這種做法只是以脫水造成的實際傷害，取代對於需要上廁所的恐懼；而尿液濃度提高，反而可能使膀胱更加敏感，而不是降低敏感度。」

空服員建議，旅客在飛行期間應少量多次飲用瓶裝水或經過濾的水，以維持身體水分充足。基里亞齊斯建議照平常習慣喝水，在真正有需要時才上廁所。不要忽視想要排尿的感覺，但也不必過度頻繁地跑廁所，「最理想的是取得平衡：以舒適、規律的方式排空膀胱，並合理補充水分。」