AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，關節炎患者在冬天更易因寒冷、活動減少與氣壓變化而感到關節疼痛，透過保持活動、補充水分、穿著保暖與尋求醫療協助可有效緩解。

約5850萬位美國人有關節炎，這種疾病會損害關節，隨著天氣逐漸轉冷，膝蓋、肩膀、頸部和腳踝的隱隱作痛可能會加劇。獨立報(The Independent)報導，專家說關節炎患者特別容易受到寒冷天氣的影響，而一些簡單的方法如保持活動有助於緩解不適。

人體對寒冷的反應是血管收縮，關節能良好運作所需的血液供應會變少，關節潤滑滑液的分泌也會受影響，西奈山醫學中心風濕科(Cedars-Sinai Division of Rheumatology)代理主任石森麻里子(Mariko L. Ishimori)說，這也是為什麼關節在溫和適中的天氣運作的最好，當天氣變冷，功用就像機油的關節滑液會變得像汙泥一樣。

人們在寒冷天氣的活動行為是另一個影響因素。國家遊憩與公園協會(National Recreation and Park Association)指出，將近六成的人在冬天的活動量變少，邦納健康(Banner Health)骨科 醫師阿什比(Samuel Ashby)說，關節的設計就是用來彎曲和伸展的，若不活動滑液就會聚積，導致關節僵硬，同時肌肉和組織會收緊，血液流動也會減慢，這些變化是暫時的，但一旦重新開始活動，關節會感到僵硬、緊繃或疼痛。

一種理論認為，冬季暴風雪期間常見的氣壓下降會導致肌腱和肌肉擴張，進而引起疼痛，芝加哥大學醫學中心(UChicago Medicine)表示，每個人的身體都會對氣壓波動有反應，但關節炎和慢性疼痛患者更容易感到不適。

一些簡單的方法可以緩解大多數在寒冷月份出現的關節僵硬。保持活躍是讓關節維持潤滑的關鍵，但不需要劇烈運動，做30分鐘的瑜伽或肌力訓練就夠了。保持水分也很重要，因為這能幫助身體產生滑液並維持體內水分含量，由於口渴感減少和空氣濕度低，人們在冬季往往會減少喝水量。

穿保暖衣物和洋蔥式穿搭能進一步預防關節僵硬，溫暖能促進血液循環並放鬆緊繃的肌肉。石森建議可以戴上帽子、手套和圍巾，午睡時可以使用電熱毯或電熱墊來保暖。

若以上方法都無效，醫生可以規劃更個人化的治療，例如藥物治療或物理治療。克利夫蘭診所整脊師邦恩(Andrew Bang)說，若嘗試一些簡單的方法卻仍無法緩解關節疼痛時，就應該尋求幫助。