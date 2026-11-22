史蒂芬·史匹柏將在紐約執導他的首部舞台劇。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 史蒂芬·史匹柏傳將在紐約執導首部舞台音樂劇，作品由公共劇院製作，並可能在2027至2028年間首演，外界看好其明星效應。

「E.T.」要登陸百老匯 了？消息人士指出，好萊塢 最具影響力的導演與製片人之一史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)很快將在紐約執導他的首部舞台劇。

史匹柏執導 首部舞台劇

紐約郵報報導，這部由公共劇院(The Public Theater)製作的新音樂劇，據稱正由作曲家珍妮·狄蘇瑞(Jeanine Tesori)與劇作家東尼·庫許納(Tony Kushner)共同執筆。

據消息人士透露，這齣劇的故事與聖誕節 有關，但公共劇院的發言人對此不予置評。目前已知的是，這齣音樂劇會配合即將卸任的公共劇院藝術總監奧斯卡·尤斯蒂斯(Oskar Eustis)的告別演出，預計將於2027至2028年間他的最後一個演出季首演。

現年68歲的尤斯蒂斯最近曾對紐約時報表示，他認為美國的非營利劇場運動已經結束了；顯然他想以一場轟轟烈烈的演出來迎接這個「末日」的到來。

靠他的名字 就能賣票

在尤斯蒂斯擔任藝術總監的21年間，該劇院製作的「漢彌爾頓」(Hamilton)、「地獄廚房」(Hell's Kitchen)、「愛在此安息」(Here Lies Love)、「她的投票權」(Suffs)等眾多作品都成功進軍百老匯；其中「漢彌爾頓」受歡迎的程度遠超其他。尤斯蒂斯過去常因執著於在百老匯演出而受到批評，史匹柏的這部作品肯定也會循此模式。

百老匯如何能抗拒？這將是極為罕見的情況，僅憑導演的名字就足以吸引觀眾購票；但有時也沒個準，流行巨星參與創作音樂劇時，並不一定都能帶動票房，唯有品質與話題性才是王道。

有趣的是，知名電影導演轉戰舞台劇正成為一股趨勢；而過去這股潮流原本是反向的，劇場人士不乏前往好萊塢發展者，例如英國舞台劇作家兼導演馬丁·麥克唐納(Martin McDonagh)，有望角逐奧斯卡的「野馬九號」(Wild Horse Nine)近日才剛上映。

影迷熱愛的美國導演昆汀·塔倫提諾(Quentin Tarantino)執導的首部舞台劇「雀賊騎士」(The Poppinjay Cavalier)，也將於明年2月在倫敦登場，該劇由薩夏·拜倫·柯恩(Sacha Baron Cohen)主演。

現年79歲的史匹柏，今年稍早與妻子凱特·卡普蕭(Kate Capshaw)從洛杉磯搬到了曼哈頓，前往「公共劇院」對他來說也頗為方便；此外，他旗下的Amblin娛樂公司也在紐約設立了辦公室。

在史匹柏輝煌的演藝生涯中，處處可見他對音樂劇的熱愛。最明顯的莫過於電影版「西城故事」(West Side Story)，但影迷或許還記得，他在電影「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)的開場，女主角便曾以中文演唱了音樂劇「海上情緣」(Anything Goes)。

電影運鏡 劇場如何呈現?

儘管如此，這仍是一項冒險之舉。史匹柏以精湛的運鏡而聞名，從視覺效果來看，他的每部電影都堪稱奇蹟；但在劇場裡，觀眾的眼睛就是鏡頭，而他們必須一動不動地坐到中場休息，這完全是不同的技巧。