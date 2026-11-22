喬治亞·歐姬芙失落近40年的畫作「近新墨西哥阿比丘」，17日拍賣以近490萬元成交。(記者黃瓊慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 羅德島女子整理阿姨公寓時，在衣櫥裡發現失落近40年的歐姬芙畫作，作品最終於佳士得以487.8萬元拍出，遠超當年購價。

羅德島一名女子在阿姨的公寓壁櫥裡，發現一幅失落近40年的喬治亞·歐姬芙(Georgia O’Keeffe)畫作。佳士得於11月17日以近490萬元拍出這幅畫作。

「它比我房子還值錢」

根據紐約郵報報導，這幅開創性的抽象藝術作品被藏在一排皮草大衣底下將近40年，從未公開展出。發現畫作的65歲的貝琪(Betsy)表示，「我心想，哇，這太扯了。」她是在幫阿姨清理公寓時，發現了這件令人大感意外的作品。她說，「但當我們開始查證這件作品的價值時，我發現它比我的房子還值錢。」佳士得拍賣 公司(Christie's)表示，這幅名為「近新墨西哥 阿比丘」(Near Abiquiu, New Mexico)的風景畫，於本月下旬拍賣。

這件寶藏的第一條線索，出現在2022年貝琪與阿姨清理公寓、準備迎接居家照護員時。貝琪回憶說，「阿姨當時提到，『喔，順帶一提，走廊壁櫥裡有一幅喬治亞·歐姬芙的畫』」。

阿姨60年代的畢業禮物

貝琪的阿姨生前曾任外交工作，她形容阿姨「閱歷豐富」、「成就非凡」又「絕頂聰明」。這幅畫是阿姨的母親在1960年代送給她的畢業禮物。佳士得表示，阿姨的母親於1963年4月15日，在曼哈頓51街的市中心畫廊(The Downtown Gallery)以3800元買下這幅畫，該畫廊是歐姬芙在曼哈頓的代理畫廊。

貝琪說，這幅畫一直掛在阿姨的公寓裡，直到1980年代，阿姨因一名訪客「盯著它看得有點太近」而感到不舒服，於是極度注重隱私的阿姨便把畫放進壁櫥，再也沒有掛回去。直到幾周前，她幫阿姨準備安寧療護時，才終於從入口壁櫥取出這幅仍裝在原本盒子裡的畫，當時盒子放在一排皮草大衣下方，上面還貼著畫廊的原標籤。

美國已故女畫家喬治亞·歐姬芙的油畫「曼陀羅-白色花朵一號」(Jimson Weed/White Flower No.1)在2014年以4440萬元拍出時，是當時女畫家作品拍賣價最高價。但這紀錄在 2025年被墨西哥已故女畫家芙烈達·卡蘿畫作「夢境」以5470萬元超越。 (美聯社）

畫作背後有歐姬芙簽名

貝琪說，這幅10乘24吋的畫作背面，有歐姬芙以星形圖案設計的簽名，盒子上還有她丈夫、美國知名攝影師阿爾弗雷德·史蒂格利茲(Alfred Stieglitz)潦草字跡。

被譽為「現代主義之母」的歐姬芙在這幅畫中，以她標誌性的柔化、抽象風格描繪新墨西哥起伏的丘陵。貝琪說，「出於好玩，我把畫掛在我家牆上一個下午，只為了呈現我家有一幅喬治亞·歐姬芙。」她說，「這幅畫很美，而且以歐姬芙的作品來說，相當容易親近。」

寫給新墨西哥州的情書

佳士得表示，過去世人僅透過一張1931年拍攝的照片得知這幅畫的存在。這幅油畫是歐姬芙早期寫給新墨西哥州

的「情書」之一，她曾在此定居並生活了數十年。得標者的身分並未公開，成交價為487.8萬元。

斯蒂格利茨鏡頭下的歐姬芙。攝於1918年。(取自維基共享資源)