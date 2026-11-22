封面故事／全屍？重生？紐約華人面臨器官捐贈難題
本文以趙循經器官捐贈與腎病患者巴斯長期等待移植為主線，呈現華人對全屍、醫病不信任與制度疑慮，同時說明紐約器捐流程、監管與等待者的現實困境。
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本文以趙循經器官捐贈與腎病患者巴斯長期等待移植為主線，呈現華人對全屍、醫病不信任與制度疑慮，同時說明紐約器捐流程、監管與等待者的現實困境。
2022年，醫護人員把「趙循經」從加護病房推往手術室，約100公尺的走廊兩側，站滿了醫生、護士和醫院工作人員。他們列隊致意，像送別一位英雄。走廊上播放著「Sunrise, Sunset」，那是趙循經最愛的歌，也是幾年前小女兒婚宴上，父女倆跳的第一支舞。轉眼，趙循經的妻子張良惠和兩個女兒在醫院踩著樂聲，一路陪他走到手術室門口。張良惠淚珠從兩頰滾滾滑落，不敢回想一家人這幾天才剛經歷的劫難。
這場「榮譽送行」，她送別了結髮47年的丈夫，當醫護團隊摘取趙循經的器官、送往全國不同醫院的等待者體內後，他完成過世前的願望：成為一名器官捐贈者。
夫突倒下 「真的很可怕」
2022年8月，原本有一段計畫已久的旅程。趙循經和妻子先到拉斯維加斯參加美華協會(OCA)全國大會，他原本要在會上領取「無名英雄獎」，接受大會表彰他對抗反亞裔仇恨的倡議；接著兩人要飛去加州看外孫，10月再前往南美秘魯，去看他一生想去的馬丘比丘。
但抵達賭城的第二天上午10時許，73歲的趙循經在酒店裡突然倒下。兩夫妻相伴近半世紀，張良惠不是沒想過這一天，尤其朋友之間常聽說誰突然就倒下了，她曾在心裡想像過無數次那會是怎麼樣的畫面。只是當事情真的發生的那刻，她才意識到，永遠沒有準備好的那一天。
「我看著他在我面前倒下來，真的很可怕。」即使四年過去，說起那一幕，她的話仍梗在喉頭，「我都不太願意回想。」
全家到齊 度過最後一夜
趙循經倒下的消息傳開，家人從各地趕來。小女兒一家從北加州出發趕赴醫院，大女兒當時剛到歐洲，立刻取消行程，輾轉10幾個小時才好容易趕到，一位高中和大學時期的好友擔心她撐不住，陪著她從倫敦飛來。張良惠的姊姊和弟弟買不到機票，從北加州開了10幾個小時的車匆匆趕到。
病床上的趙循經已失去意識，血壓卻一直居高不下。「爸爸在等姊姊。」小女兒說。大女兒趕到後，醫護人員退出病房，留下母女三人圍在他身邊，說著過往的點點滴滴，向他保證往後會好好照顧彼此，要他放心。張良惠寫道，一個鐘頭後，丈夫的血壓慢慢降了下來，「想來你是聽到了，也很放心的走了。」那一晚，母女三人留在加護病房，陪他度過最後一夜。
捐出器官 生前早就說過
趙循經長年高血壓，也有嚴重的睡眠呼吸中止症，檢查時發現一小時內呼吸停止57次，但在他昏倒前好幾年都沒有為此積極求醫。張良惠至今還會有念想，那些夜裡一次又一次的缺氧，是不是早已在慢慢地傷害他的身體。
趙循經生前就說過，願意在過世後捐出器官。張良惠說，女兒先開了口：「爸爸應該會願意的。」家屬簽下同意書後，器官捐贈組織隨即與家屬聯絡、談妥細節。趙循經生前常說，人活著能做多少事就做多少，死了以後，還可以把器官捐出來，繼續做一些事。
但面對死亡與延續，並不是每個家人都有相同的想法。
保留全屍 家屬常見掙扎
張良惠回憶，趙循經在台灣的大弟得知後，從台灣打電話來，希望張良惠改變主意，一句「要留大哥的全屍」，映照出華人家屬排斥器官捐贈的一大原因。
「我跟他說，全屍對我來講真的沒有什麼意義。」張良惠說，對她而言，丈夫的過世已是不爭的事實，除非科技發達到未來能讓人復活，對她而言保留完整的身體才有意義，「你現在捐出去，還可以救好幾個人。」
不過她透露，讓趙循經生前就打定主意要做捐贈者的主因，其實是當年小弟的死。趙家小弟腎衰竭多年，在移植等候名單上等了好幾年，終於等到一位70多歲捐贈者的腎臟。張良惠說，手術本身很成功，但術後當晚出了意外，小弟遺憾地沒能撐過去，「但從那次以後，我先生就更堅定了要捐器官。」
趙循經認為，弟弟如果能早一點等到器官，事態的發展或許會有所不同，一家人或許能有更多相處的時間。
貢獻教學 多數華人忌諱
不過，即使是開明如張良惠，也有自己的界線。醫院曾詢問家屬，是否願意捐出大體供醫學教育使用，她婉拒了，「想到他們會怎麼用他的身體，我實在不忍心。」
對她而言，器官捐贈可以直接救助他人，但捐大體則是讓別人在丈夫身上開刀，想著丈夫的身體要再次遭刀割，她做不到。
以現實情況來看，「全屍」往往是第一線人員在華人家庭中最常遇到的阻礙。
器官移植協調機構LiveOn NY的協調員指出，希望身體下葬時保持完整，是他們在華人個案中聽到最多的理由，其中以來自中國南方一些地區的家庭更甚。其次是許多家庭並不了解對捐贈流程，「很多人只是從電視上、微信上看到一些聳動的新聞，就形成既定的看法。」另有部分佛教徒認為往生後若干小時內不能碰觸身體，卻往往因此錯過移植的最佳時機。
判死與移植 不會是同位醫師
對器官移植有所疑慮的族群並非僅有華人，針對亞裔族群的統計數據亦反映了這道坎。根據器官獲取與移植網絡(OPTN)統計，2024年全美器官等候名單上，非西語裔亞裔占8.2%，但在全年捐贈者中只占3.1%，往生捐贈者更只占2.5%。紐約的研究顯示，2009至2010年間，由家屬決定是否捐贈時，亞裔家庭的同意率只有23%，遠低於拉丁裔的57%和白人的53%。
不過，協調員也看過不少人在宣導後觀念發生轉變。她說，在一場老人中心的講座上，原本排斥的長輩聽完說明後主動登記，他們表示，與其最後一把火燒掉遺體，不如去幫助別人，讓生命能用另一種方式延續。
深層恐懼 就怕簽了不救
「簽了，醫生會不會就不救我？」
除了比全屍更深的恐懼，還有醫病之間的不信任。不少病人在簽署捐贈卡後會提出質疑，認為醫生會不會為了摘取器官，就放棄救治病人。
「醫院和我們是兩個系統。」協調員解釋，醫院負責救治，OPO則是獨立機構，只有在醫師判定病人生命無法挽回後，才能啟動程序、接觸家屬，「不可能看到病人躺在病床上，因為想要器官就去找他，絕對不可能。」
依紐約州法律，器官捐贈有一套固定流程與紐約州公共衛生法規規範。病人在醫院死亡或瀕臨死亡時，醫院必須通報器官獲取組織(OPO)，由對方初步評估病人是否適合捐贈。若病人可能成為潛在捐贈者，在OPO有機會向家屬說明捐贈選項之前，醫院不得撤除呼吸器等維持器官功能的措施。死亡則是必須由醫師依州衛生法規判定，若以腦死判定，須確認病人陷入昏迷、腦幹反射消失且無自主呼吸，醫院開始評估時也須盡力通知家屬。
登記捐贈 無關醫護治療
死亡時間須由臨終時的主治醫師與另一名醫師共同確認，宣判的兩人都不得參與摘取或移植器官的手術。宣告死亡後，若本人生前已登記捐贈，其意願具法律效力，若未登記，則依序由醫療代理人、喪葬代理人、配偶或同居伴侶、成年子女、父母、成年兄弟姊妹、成年孫子女及祖父母決定。取出的器官依全國等候名單配對，心臟和肺臟須在4至6小時內移植，腎臟則可保存24至36小時。捐贈不會毀損遺體或延誤喪禮，家屬也不需負擔任何費用。
紐約長老會醫院同樣強調，登記捐贈並不會影響病人接受的治療。醫護人員只有在盡一切努力搶救無效後，才會考慮器官捐贈。宣告腦死、摘取器官前，都必須遵守嚴格的法律規範，而且病人臨終時負責治療的醫師，與負責摘取器官的團隊完全無關，目的便是為了維持醫院與協調機關的獨立性。
LiveOn NY總裁暨執行長艾禪(Leonard Achan)表示，OPO不從事醫療行為，聯邦賦予的職權只處理往生者。腦死必須經過一系列測試才能判定，判定的時間就是死亡證明上的死亡時間。他強調，OPO依法只能在病人被宣告死亡後介入，捐贈與移植之間「有一道非常堅固的牆」。
死亡判定 規範更加嚴格
不過，這套制度並非沒有漏洞。2025年7月，聯邦衛生部調查肯塔基等地一家OPO，發現至少28個案例無法確定病人在摘取程序開始前是否已經死亡。對此，聯邦衛生部其後要求全國OPO設置病人安全官，負責即時監測與調查安全事件，並向「器官獲取與移植網絡」(OPTN)通報。
紐約州法律另規定，州內OPO的董事會須有至少30%成員與移植機構無利益關係，確認死亡時間的醫師，也不得參與摘取器官。紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)移植中心主任蒙哥馬利(Robert Montgomery)也表示，該院嚴格遵守循環停止滿五分鐘後才摘取器官的規範。
等待的另一端 也是苦熬的家庭
凌晨4時半，天濛濛亮，巴斯(Arlene Barsch)已經出門，要趕去洗腎中心。一周三次，每次離開的時間要看血壓，若收縮壓沒回到100以上，護理人員就不放人。她在洗腎中心昏倒過好幾次，也曾嚴重到要戴上氧氣罩。「過去半年，光是我這一個時段，就有六個人走了。」
巴斯有六個孩子，家人之間羈絆緊密，每每過節總是像大部隊集合。巴斯於2014年驗血時發現腎衰竭，確診為局部節段性腎絲球硬化症(FSGS)。在被診斷出病症之前，她在紐約多個非營利組織做志工，熱愛戶外活動，甚至還跑過馬拉松，長年維持良好生活習慣的她，在病後依靠嚴格控制飲食撐了10多年，直到2025年醫生告訴她，再不洗腎就會死。她說，醫生提醒過她，洗腎病人的平均存活期是五年，「一旦開始洗腎，倒數就真的開始了」。
發出求救 不一定有回饋
可惜的是，即使家庭關係再怎麼親密，器官的匹配度並不會因此提高。巴斯的先生和弟弟都有糖尿病，哥哥姊姊年紀太大，家人都無法捐腎給她。孩子們雖然第一時間就站出來，但醫生考量孩子將來可能也會後遺症因此需要移植，便建議兒女不要冒險。
在確認必須等待外部捐贈後，巴斯與家人自己印傳單、做卡片、全家總動員一同參與倡議活動，四處尋找願意捐腎的人。換來的卻常是開價10萬元的賣腎者，或是要她協助移民來美的「志願者」。「我記得我有一次接到一通電話，那個人只跟我說『把我從委內瑞拉弄過來，我就給你一顆腎。』」但其中，最讓她心寒的，是有一次她把傳單放在教會桌上，下午回來，傳單已經被人丟掉。「那不是車庫拍賣的傳單耶，那是我要救命的求救！」
亞裔捐腎 四成活體捐贈
很多人會說要為她禱告，不過對於在絕望中苦苦掙扎、看著病友一個個離世的人而言，她的需求更加實際。「禱告很好，」巴斯說，「但也請拿一張我的傳單，貼到社群媒體上，那一毛錢都不用花，也能幫到我。」
她經歷這一遭後發現，很多人對活體捐贈存在誤解，不知道人只有一顆腎也能正常生活。她的表妹去做檢查，才發現自己一輩子都只有一顆腎，卻從來沒有任何問題。
亞裔家庭在這方面呈現另一種樣貌。OPTN數據顯示，2024年亞裔捐贈者中有43.2%是活體捐贈，白人只有30%。即使願意為家人捐贈，身亡後要捐給陌生人，有些人恐怕仍有顧慮。
光靠人體 缺口永遠都在
巴斯看診的紐約大學朗格尼醫院中，主持移植部門的外科醫師蒙哥馬利，自己就是移植受贈者。據紐約時報報導，蒙哥馬利患有遺傳性擴張型心肌病變，多次心臟驟停，直到病重到幾乎瀕死，才符合列入心臟等候名單的資格。2018年，他接受了一顆來自C型肝炎感染者的心臟，當時這類移植仍屬臨床試驗。如今C肝已能用藥物治癒，OPTN也在2024年10月把捐贈者是否感染C肝，從腎臟品質評分中移除。蒙哥馬利形容，「等候器官，就是在等某個人死去，自己才能活下來。」
OPTN統計，全美每年完成約4萬8000例器官移植，等候名單上的人數卻超過10萬。蒙哥馬利認為，光靠人類捐贈者，永遠補不上這個缺口。2021年，他的團隊首度把基因改造豬的腎臟移植到一名腦死者身上，腎臟運作了54小時。2024年11月，阿拉巴馬州一名女子接受豬腎移植後擺脫洗腎，與豬腎共存超過四個月。目前聯邦食品藥物管理局(FDA)已核准豬器官移植的臨床試驗，對象是幾乎沒有其他機會等到腎臟的重症病人。
巴斯也感嘆，腎臟病得到的研究經費遠不如癌症，「畢竟這不是一個性感的疾病」。
悲痛時刻 被問器捐意願
一名病患要接受器官移植，必須先經移植醫院評估並接受，才能登錄到OPTN管理的全國等候名單。依聯邦法規，器官分配須盡可能以客觀的醫療標準排序，並在盡可能廣的地理範圍內，依病情緊急程度由高至低分配。不同器官的排序方式各異：腎臟病人從腎功能降到一定程度或開始洗腎時起累積等候時間，等候時間是決定順位的主要因素之一。肝臟病人則依「末期肝病模型」(MELD)分數排序，分數愈高代表病情愈危急、愈優先。
雖然病人可以同時在多家移植醫院登記，醫院也必須以書面告知病人這項權利，但是否接受由各醫院自行決定。紐約州自1990年起禁止病人在州內多家醫院重複登記，直到2025年10月州長簽署修法才取消。有器官可用時，OPO依系統產生的配對名單依序詢問，移植醫院須在一小時內決定接受或婉拒，逾時視同放棄。病人接到電話後須盡快趕往醫院，抵達時限由各移植中心自訂，從幾小時不等。實務情況上而言，即使器官已抵達醫院，仍可能在最後檢查時被判定不適用。
經濟因素 連求捐都困難
巴斯無奈感嘆，她也想到外州的移植中心登記，增加等到器官的機會，但她負擔不起。「你得能在那裡住、去做檢查、定期回去，我負擔不起。」自從開始洗腎，她就無法再工作，孩子們還在上學，家裡的房子正被法拍。採訪當天，她剛從食物銀行領完食物回來，但那裡能領到的多是高鹽罐頭和義大利麵，偏偏都是腎臟病人必須限制的食物。
「大家說，你會失去房子、會無家可歸。我說，那我能怎麼辦？沒有任何幫助。」她說，自己找過聖文生保祿會(St. Vincent de Paul)等慈善機構，都求助無門。她希望有人能替她在GoFundMe發起募款，卻不願自己出面，「大家或許會以為我是騙子吧」。
在紐約，像是巴斯這樣的等候者約有8000人。LiveOn NY負責紐約市五大區、長島、威徹斯特和下哈德遜河谷約100家醫院，服務約1300萬人。雖然紐約州的器官捐贈登記率在2024年首度突破五成，但紐約市明顯落後。
登記比率 可能頂多兩成
器官移植倡議組織Donate Life引述紐約市指出，五個區中，布朗士區和皇后區的登記率只有32%，布魯克林也只有38%。LiveOn NY總裁暨執行長艾禪(Leonard Achan)說，在被醫院通報、可能成為捐贈者的病人中，已登記的比率更低，最多只有15%至20%。這代表八成以上，協調員必須在家屬最悲痛的時刻開口問：「您願意讓您的親人成為器官捐贈者嗎？」
「我們不是去說服。」艾禪說，協調員的任務是確保每個家庭都有機會說「是」或「不」，「不論什麼答案，我們都會尊重。」
他坦言，LiveOn NY曾是全國表現最差的OPO之一，一度面臨被聯邦撤照。2022年起，機構改派人員深入社區，聘用來自各社區、會說當地語言、受社區尊重的員工，與宗教領袖合作破除迷思。他說，四年半來，紐約都會區的器官捐贈陸續增加。
說出實話 決定權交家屬
就算在數據上繳出了好成績，艾禪也不迴避少數族裔對醫療體系的不信任。他舉例，評估腎功能的指標直到近年才移除種族係數，評估捐贈腎臟品質的計分方式，也到2024年10月才拿掉種族變數，「這種不信任是真實的，也是應得的。」他認為，唯一的方法是說實話，再把決定權交給家屬。
全國性研究也指出，超過一半的亞裔受訪者表示，只有在知道往生親人意願的情況下，才會同意捐贈。意指最關鍵的那場對話，其實並不應該只發生在親人臨終的病床旁，而是在客廳、在餐桌、在日常的對話之中。
等待10年 電話終於響了
時隔四年，張良惠只知道丈夫的肝臟幾乎當天就移植給了一位急需的病人，其餘器官去了哪裡，她不知道，也不能追問，「只要知道有人因為這樣活下來，我就覺得很安慰」。
丈夫走後這幾年，她說自己從來沒有夢見過他。她問過朋友，也問過懂這些事的人，為什麼他從不入夢。沒有人能給她確定的答案。也許，他想做的事，都已經做完了，人生已無遺憾。
在等待的另一端，巴斯則仍然懷抱著希望。「大家都問我怎麼還撐得住。我說，是我的孩子們，我想看到那個未來，我想看到我的孩子畢業、結婚，我想和我的先生一起開『爺爺奶奶托兒所』，看著我的孫子女長大。有好多次我撐不住的時候，我的孩子們會說：『媽，會等到的，我們繼續努力。』」
2026年6月，巴斯等待的那通電話終於響了，一場與院方的對話，終於終結了她與家人10多年的殷切期盼。
因為趙循經生前早已表明願意捐贈，女兒也認為父親會願意。雖然家人對死亡很悲痛，但妻子相信捐出器官能救更多人，丈夫生前也一向強調死後仍能繼續做有意義的事。 最常見的是「要留全屍」的觀念，許多家屬擔心遺體被切割後無法完整下葬，也有人因不了解流程，或聽信網路與社群上的聳動訊息，進而把器捐與醫療不信任連在一起。 制度要求醫院先盡力搶救，只有在醫師依法判定死亡後，OPO才能介入；宣判死亡的醫師不能參與摘取或移植，醫療團隊與器官獲取機構也分屬不同系統，以降低利益衝突。
精華 FAQ
因為趙循經生前早已表明願意捐贈，女兒也認為父親會願意。雖然家人對死亡很悲痛，但妻子相信捐出器官能救更多人，丈夫生前也一向強調死後仍能繼續做有意義的事。
最常見的是「要留全屍」的觀念，許多家屬擔心遺體被切割後無法完整下葬，也有人因不了解流程，或聽信網路與社群上的聳動訊息，進而把器捐與醫療不信任連在一起。
制度要求醫院先盡力搶救，只有在醫師依法判定死亡後，OPO才能介入；宣判死亡的醫師不能參與摘取或移植，醫療團隊與器官獲取機構也分屬不同系統，以降低利益衝突。
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