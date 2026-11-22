器官捐贈，能讓生命能用另一種方式延續。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文以趙循經器官捐贈與腎病患者巴斯長期等待移植為主線，呈現華人對全屍、醫病不信任與制度疑慮，同時說明紐約器捐流程、監管與等待者的現實困境。

2022年，醫護人員把「趙循經」從加護病房推往手術室，約100公尺的走廊兩側，站滿了醫生、護士和醫院工作人員。他們列隊致意，像送別一位英雄。走廊上播放著「Sunrise, Sunset」，那是趙循經最愛的歌，也是幾年前小女兒婚宴上，父女倆跳的第一支舞。轉眼，趙循經的妻子張良惠和兩個女兒在醫院踩著樂聲，一路陪他走到手術室門口。張良惠淚珠從兩頰滾滾滑落，不敢回想一家人這幾天才剛經歷的劫難。

這場「榮譽送行」，她送別了結髮47年的丈夫，當醫護團隊摘取趙循經的器官、送往全國不同醫院的等待者體內後，他完成過世前的願望：成為一名器官捐贈者。

夫突倒下 「真的很可怕」

2022年8月，原本有一段計畫已久的旅程。趙循經和妻子先到拉斯維加斯參加美華協會(OCA)全國大會，他原本要在會上領取「無名英雄獎」，接受大會表彰他對抗反亞裔 仇恨的倡議；接著兩人要飛去加州 看外孫，10月再前往南美秘魯，去看他一生想去的馬丘比丘。

但抵達賭城的第二天上午10時許，73歲的趙循經在酒店裡突然倒下。兩夫妻相伴近半世紀，張良惠不是沒想過這一天，尤其朋友之間常聽說誰突然就倒下了，她曾在心裡想像過無數次那會是怎麼樣的畫面。只是當事情真的發生的那刻，她才意識到，永遠沒有準備好的那一天。

「我看著他在我面前倒下來，真的很可怕。」即使四年過去，說起那一幕，她的話仍梗在喉頭，「我都不太願意回想。」

全家到齊 度過最後一夜

趙循經倒下的消息傳開，家人從各地趕來。小女兒一家從北加州出發趕赴醫院，大女兒當時剛到歐洲，立刻取消行程，輾轉10幾個小時才好容易趕到，一位高中和大學時期的好友擔心她撐不住，陪著她從倫敦飛來。張良惠的姊姊和弟弟買不到機票，從北加州開了10幾個小時的車匆匆趕到。

病床上的趙循經已失去意識，血壓卻一直居高不下。「爸爸在等姊姊。」小女兒說。大女兒趕到後，醫護人員退出病房，留下母女三人圍在他身邊，說著過往的點點滴滴，向他保證往後會好好照顧彼此，要他放心。張良惠寫道，一個鐘頭後，丈夫的血壓慢慢降了下來，「想來你是聽到了，也很放心的走了。」那一晚，母女三人留在加護病房，陪他度過最後一夜。

趙循經生前於IBM擔任工程師，後在IBM從事智慧財產權併購工作，生前亦積極為亞裔權益倡議奔走。(取自訃告頁面)

捐出器官 生前早就說過

趙循經長年高血壓，也有嚴重的睡眠呼吸中止症，檢查時發現一小時內呼吸停止57次，但在他昏倒前好幾年都沒有為此積極求醫。張良惠至今還會有念想，那些夜裡一次又一次的缺氧，是不是早已在慢慢地傷害他的身體。

趙循經生前就說過，願意在過世後捐出器官。張良惠說，女兒先開了口：「爸爸應該會願意的。」家屬簽下同意書後，器官捐贈組織隨即與家屬聯絡、談妥細節。趙循經生前常說，人活著能做多少事就做多少，死了以後，還可以把器官捐出來，繼續做一些事。

但面對死亡與延續，並不是每個家人都有相同的想法。

保留全屍 家屬常見掙扎

張良惠回憶，趙循經在台灣的大弟得知後，從台灣打電話來，希望張良惠改變主意，一句「要留大哥的全屍」，映照出華人 家屬排斥器官捐贈的一大原因。

「我跟他說，全屍對我來講真的沒有什麼意義。」張良惠說，對她而言，丈夫的過世已是不爭的事實，除非科技發達到未來能讓人復活，對她而言保留完整的身體才有意義，「你現在捐出去，還可以救好幾個人。」

不過她透露，讓趙循經生前就打定主意要做捐贈者的主因，其實是當年小弟的死。趙家小弟腎衰竭多年，在移植等候名單上等了好幾年，終於等到一位70多歲捐贈者的腎臟。張良惠說，手術本身很成功，但術後當晚出了意外，小弟遺憾地沒能撐過去，「但從那次以後，我先生就更堅定了要捐器官。」

趙循經認為，弟弟如果能早一點等到器官，事態的發展或許會有所不同，一家人或許能有更多相處的時間。

器官移植協調機構LiveOnNY於紐約地鐵刊登的廣告。(記者馬璿／攝影)

貢獻教學 多數華人忌諱

不過，即使是開明如張良惠，也有自己的界線。醫院曾詢問家屬，是否願意捐出大體供醫學教育使用，她婉拒了，「想到他們會怎麼用他的身體，我實在不忍心。」

對她而言，器官捐贈可以直接救助他人，但捐大體則是讓別人在丈夫身上開刀，想著丈夫的身體要再次遭刀割，她做不到。

以現實情況來看，「全屍」往往是第一線人員在華人家庭中最常遇到的阻礙。

器官移植協調機構LiveOn NY的協調員指出，希望身體下葬時保持完整，是他們在華人個案中聽到最多的理由，其中以來自中國南方一些地區的家庭更甚。其次是許多家庭並不了解對捐贈流程，「很多人只是從電視上、微信上看到一些聳動的新聞，就形成既定的看法。」另有部分佛教徒認為往生後若干小時內不能碰觸身體，卻往往因此錯過移植的最佳時機。

一名病患要接受器官移植，必須先經移植醫院評估並接受，才能登錄到全國等候名單。(圖／123RF)

判死與移植 不會是同位醫師

對器官移植有所疑慮的族群並非僅有華人，針對亞裔族群的統計數據亦反映了這道坎。根據器官獲取與移植網絡(OPTN)統計，2024年全美器官等候名單上，非西語裔亞裔占8.2%，但在全年捐贈者中只占3.1%，往生捐贈者更只占2.5%。紐約的研究顯示，2009至2010年間，由家屬決定是否捐贈時，亞裔家庭的同意率只有23%，遠低於拉丁裔的57%和白人的53%。

不過，協調員也看過不少人在宣導後觀念發生轉變。她說，在一場老人中心的講座上，原本排斥的長輩聽完說明後主動登記，他們表示，與其最後一把火燒掉遺體，不如去幫助別人，讓生命能用另一種方式延續。

深層恐懼 就怕簽了不救

「簽了，醫生會不會就不救我？」

除了比全屍更深的恐懼，還有醫病之間的不信任。不少病人在簽署捐贈卡後會提出質疑，認為醫生會不會為了摘取器官，就放棄救治病人。

「醫院和我們是兩個系統。」協調員解釋，醫院負責救治，OPO則是獨立機構，只有在醫師判定病人生命無法挽回後，才能啟動程序、接觸家屬，「不可能看到病人躺在病床上，因為想要器官就去找他，絕對不可能。」

依紐約州法律，器官捐贈有一套固定流程與紐約州公共衛生法規規範。病人在醫院死亡或瀕臨死亡時，醫院必須通報器官獲取組織(OPO)，由對方初步評估病人是否適合捐贈。若病人可能成為潛在捐贈者，在OPO有機會向家屬說明捐贈選項之前，醫院不得撤除呼吸器等維持器官功能的措施。死亡則是必須由醫師依州衛生法規判定，若以腦死判定，須確認病人陷入昏迷、腦幹反射消失且無自主呼吸，醫院開始評估時也須盡力通知家屬。

接受器官捐贈，讓自己為捐贈者延續生命。(圖／123RF)

登記捐贈 無關醫護治療

死亡時間須由臨終時的主治醫師與另一名醫師共同確認，宣判的兩人都不得參與摘取或移植器官的手術。宣告死亡後，若本人生前已登記捐贈，其意願具法律效力，若未登記，則依序由醫療代理人、喪葬代理人、配偶或同居伴侶、成年子女、父母、成年兄弟姊妹、成年孫子女及祖父母決定。取出的器官依全國等候名單配對，心臟和肺臟須在4至6小時內移植，腎臟則可保存24至36小時。捐贈不會毀損遺體或延誤喪禮，家屬也不需負擔任何費用。

紐約長老會醫院同樣強調，登記捐贈並不會影響病人接受的治療。醫護人員只有在盡一切努力搶救無效後，才會考慮器官捐贈。宣告腦死、摘取器官前，都必須遵守嚴格的法律規範，而且病人臨終時負責治療的醫師，與負責摘取器官的團隊完全無關，目的便是為了維持醫院與協調機關的獨立性。

LiveOn NY總裁暨執行長艾禪(Leonard Achan)表示，OPO不從事醫療行為，聯邦賦予的職權只處理往生者。腦死必須經過一系列測試才能判定，判定的時間就是死亡證明上的死亡時間。他強調，OPO依法只能在病人被宣告死亡後介入，捐贈與移植之間「有一道非常堅固的牆」。

死亡判定 規範更加嚴格

不過，這套制度並非沒有漏洞。2025年7月，聯邦衛生部調查肯塔基等地一家OPO，發現至少28個案例無法確定病人在摘取程序開始前是否已經死亡。對此，聯邦衛生部其後要求全國OPO設置病人安全官，負責即時監測與調查安全事件，並向「器官獲取與移植網絡」(OPTN)通報。

紐約州法律另規定，州內OPO的董事會須有至少30%成員與移植機構無利益關係，確認死亡時間的醫師，也不得參與摘取器官。紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)移植中心主任蒙哥馬利(Robert Montgomery)也表示，該院嚴格遵守循環停止滿五分鐘後才摘取器官的規範。

等待器官移植的巴斯有六個孩子，家人之間羈絆緊密，圖為巴斯(前排穿藍衣者)一家人合影。(記者馬璿／攝影)

等待的另一端 也是苦熬的家庭

凌晨4時半，天濛濛亮，巴斯(Arlene Barsch)已經出門，要趕去洗腎中心。一周三次，每次離開的時間要看血壓，若收縮壓沒回到100以上，護理人員就不放人。她在洗腎中心昏倒過好幾次，也曾嚴重到要戴上氧氣罩。「過去半年，光是我這一個時段，就有六個人走了。」

巴斯有六個孩子，家人之間羈絆緊密，每每過節總是像大部隊集合。巴斯於2014年驗血時發現腎衰竭，確診為局部節段性腎絲球硬化症(FSGS)。在被診斷出病症之前，她在紐約多個非營利組織做志工，熱愛戶外活動，甚至還跑過馬拉松，長年維持良好生活習慣的她，在病後依靠嚴格控制飲食撐了10多年，直到2025年醫生告訴她，再不洗腎就會死。她說，醫生提醒過她，洗腎病人的平均存活期是五年，「一旦開始洗腎，倒數就真的開始了」。

發出求救 不一定有回饋

可惜的是，即使家庭關係再怎麼親密，器官的匹配度並不會因此提高。巴斯的先生和弟弟都有糖尿病，哥哥姊姊年紀太大，家人都無法捐腎給她。孩子們雖然第一時間就站出來，但醫生考量孩子將來可能也會後遺症因此需要移植，便建議兒女不要冒險。

在確認必須等待外部捐贈後，巴斯與家人自己印傳單、做卡片、全家總動員一同參與倡議活動，四處尋找願意捐腎的人。換來的卻常是開價10萬元的賣腎者，或是要她協助移民來美的「志願者」。「我記得我有一次接到一通電話，那個人只跟我說『把我從委內瑞拉弄過來，我就給你一顆腎。』」但其中，最讓她心寒的，是有一次她把傳單放在教會桌上，下午回來，傳單已經被人丟掉。「那不是車庫拍賣的傳單耶，那是我要救命的求救！」

巴斯於2014年驗血時發現腎衰竭，確診為局部節段性腎絲球硬化症，自此展開超過10年與病魔的鬥爭。(記者馬璿／攝影)

亞裔捐腎 四成活體捐贈

很多人會說要為她禱告，不過對於在絕望中苦苦掙扎、看著病友一個個離世的人而言，她的需求更加實際。「禱告很好，」巴斯說，「但也請拿一張我的傳單，貼到社群媒體上，那一毛錢都不用花，也能幫到我。」

她經歷這一遭後發現，很多人對活體捐贈存在誤解，不知道人只有一顆腎也能正常生活。她的表妹去做檢查，才發現自己一輩子都只有一顆腎，卻從來沒有任何問題。

亞裔家庭在這方面呈現另一種樣貌。OPTN數據顯示，2024年亞裔捐贈者中有43.2%是活體捐贈，白人只有30%。即使願意為家人捐贈，身亡後要捐給陌生人，有些人恐怕仍有顧慮。

光靠人體 缺口永遠都在

巴斯看診的紐約大學朗格尼醫院中，主持移植部門的外科醫師蒙哥馬利，自己就是移植受贈者。據紐約時報報導，蒙哥馬利患有遺傳性擴張型心肌病變，多次心臟驟停，直到病重到幾乎瀕死，才符合列入心臟等候名單的資格。2018年，他接受了一顆來自C型肝炎感染者的心臟，當時這類移植仍屬臨床試驗。如今C肝已能用藥物治癒，OPTN也在2024年10月把捐贈者是否感染C肝，從腎臟品質評分中移除。蒙哥馬利形容，「等候器官，就是在等某個人死去，自己才能活下來。」

OPTN統計，全美每年完成約4萬8000例器官移植，等候名單上的人數卻超過10萬。蒙哥馬利認為，光靠人類捐贈者，永遠補不上這個缺口。2021年，他的團隊首度把基因改造豬的腎臟移植到一名腦死者身上，腎臟運作了54小時。2024年11月，阿拉巴馬州一名女子接受豬腎移植後擺脫洗腎，與豬腎共存超過四個月。目前聯邦食品藥物管理局(FDA)已核准豬器官移植的臨床試驗，對象是幾乎沒有其他機會等到腎臟的重症病人。

巴斯也感嘆，腎臟病得到的研究經費遠不如癌症，「畢竟這不是一個性感的疾病」。

器官移植倡議組織Donate Life指出紐約的數字，在被醫院通報、可能成為捐贈者的病人中，已登記的比率最多只有15%至20%。這代表八成以上，協調員必須在家屬最悲痛的時刻開口問：「您願意讓您的親人成為器官捐贈者嗎？」。(圖／123RF)

悲痛時刻 被問器捐意願

一名病患要接受器官移植，必須先經移植醫院評估並接受，才能登錄到OPTN管理的全國等候名單。依聯邦法規，器官分配須盡可能以客觀的醫療標準排序，並在盡可能廣的地理範圍內，依病情緊急程度由高至低分配。不同器官的排序方式各異：腎臟病人從腎功能降到一定程度或開始洗腎時起累積等候時間，等候時間是決定順位的主要因素之一。肝臟病人則依「末期肝病模型」(MELD)分數排序，分數愈高代表病情愈危急、愈優先。

雖然病人可以同時在多家移植醫院登記，醫院也必須以書面告知病人這項權利，但是否接受由各醫院自行決定。紐約州自1990年起禁止病人在州內多家醫院重複登記，直到2025年10月州長簽署修法才取消。有器官可用時，OPO依系統產生的配對名單依序詢問，移植醫院須在一小時內決定接受或婉拒，逾時視同放棄。病人接到電話後須盡快趕往醫院，抵達時限由各移植中心自訂，從幾小時不等。實務情況上而言，即使器官已抵達醫院，仍可能在最後檢查時被判定不適用。

經濟因素 連求捐都困難

巴斯無奈感嘆，她也想到外州的移植中心登記，增加等到器官的機會，但她負擔不起。「你得能在那裡住、去做檢查、定期回去，我負擔不起。」自從開始洗腎，她就無法再工作，孩子們還在上學，家裡的房子正被法拍。採訪當天，她剛從食物銀行領完食物回來，但那裡能領到的多是高鹽罐頭和義大利麵，偏偏都是腎臟病人必須限制的食物。

「大家說，你會失去房子、會無家可歸。我說，那我能怎麼辦？沒有任何幫助。」她說，自己找過聖文生保祿會(St. Vincent de Paul)等慈善機構，都求助無門。她希望有人能替她在GoFundMe發起募款，卻不願自己出面，「大家或許會以為我是騙子吧」。

在紐約，像是巴斯這樣的等候者約有8000人。LiveOn NY負責紐約市五大區、長島、威徹斯特和下哈德遜河谷約100家醫院，服務約1300萬人。雖然紐約州的器官捐贈登記率在2024年首度突破五成，但紐約市明顯落後。

器官捐贈，可能可救多人多命。(圖／123RF)

登記比率 可能頂多兩成

器官移植倡議組織Donate Life引述紐約市指出，五個區中，布朗士區和皇后區的登記率只有32%，布魯克林也只有38%。LiveOn NY總裁暨執行長艾禪(Leonard Achan)說，在被醫院通報、可能成為捐贈者的病人中，已登記的比率更低，最多只有15%至20%。這代表八成以上，協調員必須在家屬最悲痛的時刻開口問：「您願意讓您的親人成為器官捐贈者嗎？」

「我們不是去說服。」艾禪說，協調員的任務是確保每個家庭都有機會說「是」或「不」，「不論什麼答案，我們都會尊重。」

他坦言，LiveOn NY曾是全國表現最差的OPO之一，一度面臨被聯邦撤照。2022年起，機構改派人員深入社區，聘用來自各社區、會說當地語言、受社區尊重的員工，與宗教領袖合作破除迷思。他說，四年半來，紐約都會區的器官捐贈陸續增加。

說出實話 決定權交家屬

就算在數據上繳出了好成績，艾禪也不迴避少數族裔對醫療體系的不信任。他舉例，評估腎功能的指標直到近年才移除種族係數，評估捐贈腎臟品質的計分方式，也到2024年10月才拿掉種族變數，「這種不信任是真實的，也是應得的。」他認為，唯一的方法是說實話，再把決定權交給家屬。

全國性研究也指出，超過一半的亞裔受訪者表示，只有在知道往生親人意願的情況下，才會同意捐贈。意指最關鍵的那場對話，其實並不應該只發生在親人臨終的病床旁，而是在客廳、在餐桌、在日常的對話之中。

器官捐贈有一套固定流程與公共衛生法規規範。(圖／123RF)

等待10年 電話終於響了

時隔四年，張良惠只知道丈夫的肝臟幾乎當天就移植給了一位急需的病人，其餘器官去了哪裡，她不知道，也不能追問，「只要知道有人因為這樣活下來，我就覺得很安慰」。

丈夫走後這幾年，她說自己從來沒有夢見過他。她問過朋友，也問過懂這些事的人，為什麼他從不入夢。沒有人能給她確定的答案。也許，他想做的事，都已經做完了，人生已無遺憾。

在等待的另一端，巴斯則仍然懷抱著希望。「大家都問我怎麼還撐得住。我說，是我的孩子們，我想看到那個未來，我想看到我的孩子畢業、結婚，我想和我的先生一起開『爺爺奶奶托兒所』，看著我的孫子女長大。有好多次我撐不住的時候，我的孩子們會說：『媽，會等到的，我們繼續努力。』」

2026年6月，巴斯等待的那通電話終於響了，一場與院方的對話，終於終結了她與家人10多年的殷切期盼。

捐贈器官者的死亡時間須由臨終時的主治醫師與另一名醫師共同確認，宣判的兩人都不得參與摘取或移植器官的手術。(圖／123RF)