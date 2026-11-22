IRS公布主要供款上限

AI摘要 文章摘要整理： IRS宣布2027年401(k)與部分退休計畫供款上限上調，IRA維持不變；專家則建議先爭取雇主配對款，再持續提高儲蓄率。

國稅局 (IRS) 12日宣布調高2027年401(k)退休 帳戶存入款上限，員工自願繳款限額(employee deferral limit)上調到2萬5500元，較2026年的2萬4500元上限增加1000元；這一波調整也適用於403(b) 、多數457計畫以及聯邦節約儲蓄計畫 (TSP)。

國稅局並公布2027年滿50歲儲戶的401(k)追加供款(Catch-up Contribution)上限、新的個人退休帳戶(IRA)存入款限額、並調高羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)繳款收入門檻。

根據最新規定，2027年起，年滿50歲儲戶的401(k)追加供款(Catch-up Contribution)上限將提高500元，達到8500元。年滿50歲儲戶，2026年最高可存到3萬2500元，2027年最高可存到3萬4000元，普通員工增1000元，追加部分增500元。

但根據Secure 2.0法案修訂內容，60至63歲投資者可額外存入1萬1750元，較2026年增加500元。這些都不計入2027年2萬5500元員工自願繳款限額。

IRA存入款上限持平

此外，國稅局宣布，2027年IRA的存入款上限為7500元，與今年持平；年滿50歲者的IRA追加供款上限為1100元，也維持不變。

專家建議優先爭取401(k)雇主的相對提撥款(employer match，匹配款)。

根據基金業者先鋒集團(Vanguard)發布的「2026年美國儲蓄狀況報告」(How America Saves report)，截至2025年，全美僅14%的401(k)參與者帳戶繳款達上限，而包括雇主繳款在內的平均綜合儲蓄率(average combined savings rate)為12.1%。

賓州理財業者Ameriprise Financial Services理財規畫師皮爾森(Sean Michael Pearson)表示，關注繳款上限之前應先確保已獲雇主提供的全部搭配款。

投資業者富達(Fidelity)針對2萬7300個企業計畫及近2600萬參與者進行分析，發現2026年第二季，約19%員工的401(k)帳戶供款不足，無法獲得雇主的全部匹配款。

提高401(k)存款率最優

先鋒集團建議人們每年將12%至15%的薪資(包括雇主匹配款)存起來；但該集團的報告顯示， 2025年僅四分之一401(k)參與者將超過10%收入用於儲蓄。

皮爾森認為，最重要的習慣是持續提高401(k)存款率，例如每年存入額提高1%幾乎感覺不到實拿工資有什麼變化，長期影響卻很顯著。