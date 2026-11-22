娛樂／納尼亞獅王換梅姨配音 尼遜狀況外
《納尼亞傳奇：魔法師的外甥》將由梅莉史翠普為亞斯藍配音，接替過去3部作品皆配音的連恩尼遜，尼遜得知消息後也以幽默口吻回應。
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《納尼亞傳奇：魔法師的外甥》將由梅莉史翠普為亞斯藍配音，接替過去3部作品皆配音的連恩尼遜，尼遜得知消息後也以幽默口吻回應。
曾獲奧斯卡提名的連恩尼遜（Liam Neeson）在幫迪士尼（Disney）的真人搭配電腦圖形特效奇幻電影「納尼亞傳奇」（The Chronicles of Narnia）三部曲的獅王主角「亞斯藍」（Aslan）配音後，如今將在明年上映的新作中，交棒給梅莉史翠普（Meryl Streep）。
影視媒體Deadline報導，葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的「納尼亞傳奇：魔法師的外甥」（Narnia: The Magician’s Nephew）預定明年2月10日在院線上映。
「納尼亞傳奇：魔法師的外甥」是英國作家路易斯（C. S. Lewis）於1955年出版的經典奇幻小說，也是整部「納尼亞傳奇」系列作品的時間軸起點，堪稱納尼亞的「創世」故事。
內容講述英國男孩狄哥里（Digory）與生病的母親寄宿在倫敦親戚家，並與鄰家女孩波莉（Polly）闖入安德魯舅舅（Uncle Andrew）的秘密閣樓。這位舅舅是心術不正的魔法師，兩個孩子被迫參與空間實驗，戴上魔戒後來到通往各世界的中繼站「界中林」（Wood between the Worlds）。
兩人好奇之下，進入瀕臨毀滅的查恩（Charn）世界，意外喚醒邪惡女巫賈迪絲（Jadis），女巫並隨他們來到倫敦，在街頭大鬧。狄哥里自責闖禍，決定把女巫送回原來的世界，卻陰錯陽差把安德魯舅舅、馬車夫法蘭克（Frank）及馬兒一併帶走，最後誤入一個虛無縹緲的世界「納尼亞」。
在雄獅亞斯藍（Aslan）的歌聲中，王國逐步誕生，生命蓬勃生長，連女巫帶來的路燈架插入土中也成了長明燈。亞斯藍挑選動物成為「能言獸」，並任命仁慈的法蘭克為國王，與妻子海倫（Helen）共同治理。
為保護新王國並彌補過失，亞斯藍派狄哥里騎著由蛻變後的飛馬，前往西方取回神奇蘋果栽種。狄哥里克服女巫的言語誘惑，無私完成任務，保住納尼亞千年和平，也獲准帶回一顆蘋果治好母親的病。蘋果核後來長成大樹，木材被製成大衣櫥，開啟了所有納尼亞傳奇的故事。
「魔法師的外甥」改編自路易斯系列的第六部作品，但在故事時間軸上卻是「納尼亞傳奇」的第一部，描述亞斯藍創造納尼亞的經過，發生時間比「獅子、女巫、魔衣櫥」（The Lion, the Witch and the Wardrobe）的事件早1000年。
尼遜先前曾在2005年上映的「納尼亞傳奇：獅子、女巫、魔衣櫥」、2008年播出的「賈斯潘王子」（The Chronicles of Narnia: Prince Caspian），以及2010年發行的「黎明踏浪號」（The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader）中，為亞斯藍配音。
當線上娛樂新聞網站「ScreenRant」記者向尼遜提起路易斯的「納尼亞傳奇」系列改編新作時，尼遜坦承：「抱歉，這對我而言是新聞。」
亞斯藍在「納尼亞傳奇」系列中，不僅是會說話的偉大獅王，牠創造了納尼亞，更被描繪為這個虛構國度中的「耶穌」。
尼遜得知「梅姨」史翠普將接替他為亞斯藍配音後表示，「梅莉要演耶穌基督？嗯，如果要把基督演成一位女性，我想，沒有人比梅莉更合適。」
過去在系列3部作品中為獅王亞斯藍配音的連恩尼遜，這次將交棒給梅莉史翠普，成為新片《魔法師的外甥》的配音主角。 這部片由葛莉塔潔薇執導，根據報導預定明年2月10日在院線上映，屬於《納尼亞傳奇》系列的全新改編作品。 尼遜表示自己事前完全不知道這則消息，還半開玩笑地說，如果要把基督形象改由女性詮釋，那梅莉史翠普確實很合適。
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過去在系列3部作品中為獅王亞斯藍配音的連恩尼遜，這次將交棒給梅莉史翠普，成為新片《魔法師的外甥》的配音主角。
這部片由葛莉塔潔薇執導，根據報導預定明年2月10日在院線上映，屬於《納尼亞傳奇》系列的全新改編作品。
尼遜表示自己事前完全不知道這則消息，還半開玩笑地說，如果要把基督形象改由女性詮釋，那梅莉史翠普確實很合適。
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