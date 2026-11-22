預定明年上映的「納尼亞傳奇：魔法師的外甥」獅王將由梅莉史翠普獻聲。（取材自豆瓣電影）

AI摘要 文章摘要整理： 《納尼亞傳奇：魔法師的外甥》將由梅莉史翠普為亞斯藍配音，接替過去3部作品皆配音的連恩尼遜，尼遜得知消息後也以幽默口吻回應。

曾獲奧斯卡 提名的連恩尼遜（Liam Neeson）在幫迪士尼 （Disney ）的真人搭配電腦圖形特效奇幻電影「納尼亞傳奇」（The Chronicles of Narnia）三部曲的獅王主角「亞斯藍」（Aslan）配音後，如今將在明年上映的新作中，交棒給梅莉史翠普（Meryl Streep）。

影視媒體Deadline報導，葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的「納尼亞傳奇：魔法師的外甥」（Narnia: The Magician’s Nephew）預定明年2月10日在院線上映。

「納尼亞傳奇：魔法師的外甥」是英國作家路易斯（C. S. Lewis）於1955年出版的經典奇幻小說，也是整部「納尼亞傳奇」系列作品的時間軸起點，堪稱納尼亞的「創世」故事。

內容講述英國男孩狄哥里（Digory）與生病的母親寄宿在倫敦親戚家，並與鄰家女孩波莉（Polly）闖入安德魯舅舅（Uncle Andrew）的秘密閣樓。這位舅舅是心術不正的魔法師，兩個孩子被迫參與空間實驗，戴上魔戒後來到通往各世界的中繼站「界中林」（Wood between the Worlds）。

兩人好奇之下，進入瀕臨毀滅的查恩（Charn）世界，意外喚醒邪惡女巫賈迪絲（Jadis），女巫並隨他們來到倫敦，在街頭大鬧。狄哥里自責闖禍，決定把女巫送回原來的世界，卻陰錯陽差把安德魯舅舅、馬車夫法蘭克（Frank）及馬兒一併帶走，最後誤入一個虛無縹緲的世界「納尼亞」。

在雄獅亞斯藍（Aslan）的歌聲中，王國逐步誕生，生命蓬勃生長，連女巫帶來的路燈架插入土中也成了長明燈。亞斯藍挑選動物成為「能言獸」，並任命仁慈的法蘭克為國王，與妻子海倫（Helen）共同治理。

為保護新王國並彌補過失，亞斯藍派狄哥里騎著由蛻變後的飛馬，前往西方取回神奇蘋果栽種。狄哥里克服女巫的言語誘惑，無私完成任務，保住納尼亞千年和平，也獲准帶回一顆蘋果治好母親的病。蘋果核後來長成大樹，木材被製成大衣櫥，開啟了所有納尼亞傳奇的故事。

「魔法師的外甥」改編自路易斯系列的第六部作品，但在故事時間軸上卻是「納尼亞傳奇」的第一部，描述亞斯藍創造納尼亞的經過，發生時間比「獅子、女巫、魔衣櫥」（The Lion, the Witch and the Wardrobe）的事件早1000年。

尼遜先前曾在2005年上映的「納尼亞傳奇：獅子、女巫、魔衣櫥」、2008年播出的「賈斯潘王子」（The Chronicles of Narnia: Prince Caspian），以及2010年發行的「黎明踏浪號」（The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader）中，為亞斯藍配音。

「納尼亞傳奇」系列電影的獅王「亞斯藍」由連恩尼遜配音，圖為2005年上映「納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥」海報。（取材自豆瓣電影）

當線上娛樂新聞網站「ScreenRant」記者向尼遜提起路易斯的「納尼亞傳奇」系列改編新作時，尼遜坦承：「抱歉，這對我而言是新聞。」

亞斯藍在「納尼亞傳奇」系列中，不僅是會說話的偉大獅王，牠創造了納尼亞，更被描繪為這個虛構國度中的「耶穌」。

尼遜得知「梅姨」史翠普將接替他為亞斯藍配音後表示，「梅莉要演耶穌基督？嗯，如果要把基督演成一位女性，我想，沒有人比梅莉更合適。」