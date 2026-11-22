娛樂／御用替身執導 尼遜新片飆車逃亡
《即刻狂飆》靠連恩尼遜的明星魅力與刺激飛車戲撐場，但劇本鬆散、角色薄弱，整體評價兩極。
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《即刻狂飆》靠連恩尼遜的明星魅力與刺激飛車戲撐場，但劇本鬆散、角色薄弱，整體評價兩極。
「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）主演的動作驚悚片「即刻狂飆」（The Mongoose）上映後，評價兩極。這部電影由長年擔任連恩尼遜特技替身的馬克凡西洛（Mark Vanselow）執導，且是凡西洛的第一部長片。各家影評肯定飛車動作與尼遜的銀幕魅力，但對劇本、角色塑造與預算限制的觀感則出現明顯的落差，從寬容的「軟心爆米花」到直指「缺乏真誠」的平庸之作都有。
「綜藝」（Variety）雜誌報導，凡西洛從特技圈起家，自1999年靈異恐怖電影「鬼入侵」（The Haunting）開始，就擔綱尼遜的御用特技替身，兩人合作過多部作品，包括2025年的動作喜劇電影「脫線神探」（The Naked Gun）。凡西洛這次是首度坐上導演椅，被形容為「最強老爸」力挺「御用替身」的作品。
尼遜在新片主演法蘭根（Ryan Flanagan），法蘭根是2005年在阿富汗遭俘虜的特種部隊指揮官，功勳卓著的他被控犯下謀殺案，他與部下坦克（Tanker）、孟奇（Munch）設法逃脫，卻賠上同袍威茲（Wiz）的性命。
坦克由文雷姆斯（Ving Rhames）飾演，他曾參演「不可能的任務」（Mission: Impossible）；威茲（Wiz）由萊恩瑪肯西（Ryan Morgan）演繹，她曾參演「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）；孟奇（Munch）則由馬庫斯湯瑪斯（Marcus Thomas）詮釋，他曾主演2012年災難動作片「極地冰劫」（The Ice Road）。
時光快轉20年，法蘭根依然飽受創傷後壓力症候群（PTSD）所苦，他與瑪麗莎托梅（Marisa Tomei）飾演的前妻塔拉（Tara）離婚，但彼此保持友好關係與互動。
塔拉遭現任男友家暴後，向法蘭根求助；法蘭根答應塔拉前往布雷特塔克（Brett Tucker）飾演的高薪律師陶德（Todd）豪宅替她取回私人物品，並承諾不會念在舊情而報復。
然而，陶德並未如塔拉所說的不在家，反而持槍現身，暗示他有權在自家財產範圍內當場開槍，兩人扭打後，陶德身亡。法蘭根的汽車輪胎遭陶德割破，警方又準備前來捉他，法蘭根只好選了一輛紅黑配色的福特野馬（Ford Mustang Shelby Super Snake）逃亡。
劇情被評蠢但溫馨
影評網站「Roger Ebert」影評人肯尼（Glenn Kenny）分析指出，梅雷迪思（Maurice Marvel Meredith）飾演的陸戰隊退伍軍人提爾頓（James Tilton）負責追捕法蘭根，他起初溫和勸說法蘭根自首。不過，法蘭根不予理會，他逃到德州後，麥可奇利克斯（Michael Chiklis）飾演的華特波普少校（Major Walter Pope）誓言不計代價將他逮捕歸案。
法蘭根身上只有陶德留在汽車手套箱裡的一把槍，並依靠老戰友，以及車上內建的人工智慧（AI）語音助理海倫（Helene）尋找加油站與飲食補給。
有線電視新聞網（CNN）現任主播勞拉柯特斯（Laura Coates）在片中客串，全天候播報案情發展，觀眾得知法蘭根的故事後，出自同情群起聲援，就連他在阿富汗戰爭時並肩作戰的同袍也出手相助。法蘭根一路駛向墨西哥邊境，從被誣陷的逃犯變成全民英雄。
紐約時報影評珍娜特卡索利斯（Jeannette Catsoulis）形容，「即刻狂飆」是「又大又蠢，卻溫馨的電影」，其劇情乏善可陳，卻因為連恩尼遜「簡直夠格領取退休俸」的過人演技，駕輕就熟地演繹執法人員與軍人，讓他飾演的前特種部隊指揮官角色毫無破綻。此外，凡西洛的動作設計流暢，巧妙掩飾部分演員年事已高的致命傷。
肯尼則回顧他四年多前評論2022年驚悚動作片「黑光行動」（Blacklight）時，讚嘆尼遜每一季都有一部「展現本領」的動作片，例如今年夏末初秋上映的科幻動作電影「變異天使」（The Fix）。肯尼指出，「即刻狂飆」雖然沒有親人遭綁架的老梗，卻安排前妻遇上有暴力傾向的惡劣男友支線；法蘭根對陶德撂狠話，形同變相的老梗。
動作戲是尼遜最受肯定之處，舉凡紅色野馬甩開大批警車、逆向穿梭在車陣當中、急轉彎，就連加油都能在警方緊追不捨的情況下從容完成。肯尼直言，「飛車追逐就是帥！」肯尼另提及，尼遜與AI助理海倫的導航鬥嘴，宛如重現1982年影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）的情節。
動作戲像拍玩命關頭
「即刻狂飆」片中飆速逃亡、高速過彎、無視疾駛火車靠近的情節，簡直把這部電影拍成「玩命關頭」（Fast & Furious）。汽車評論媒體形容，這部野馬跑車簡直才是「即刻狂飆」真正的主角，這輛車在美國市場限量生產300台，選配機械增壓系統後，搭配5.0升V8引擎，可輸出超過830匹的馬力。
讚美之餘，肯尼點出「即刻狂飆」劇情編排中仍然有幾個疏於注意的環節。例如，塔拉的來電鈴聲採用英國靈魂與迪斯可（Disco）樂團「熱巧克力樂隊」（Hot Chocolate）於1975年發行的經典名曲「性感尤物」（You Sexy Thing）的翻唱版。除此之外，CNN的播報畫面使用粗糙的AI生成肖像，湯普森伊凡斯（Thompson Evans）的劇本對白超級尷尬。
流行文化媒體「Absolute Geeks」影評雷米（Rami）認為，「即刻狂飆」完全靠主角的魅力，超越中等水準的飛車追逐戲碼與撐場，劇情結構零碎，「像一連串正在讀取與載入的畫面」，缺乏層層疊疊的劇情張力。此外，預算吃緊的痕跡也相當明顯，劇情中的直升機迫降原本應該是一大亮點，卻被當作喜劇處理。
「即刻狂飆」的評價兩極，影評多半肯定尼遜的銀幕魅力與凡西洛的動作設計。不過，劇本與製作層面的缺失同樣明顯。整體而言，這是一部靠明星魅力與動作場面撐起、炒冷飯的老派爆米花電影，適合想看尼遜「展現本領」的觀眾，但若觀眾期待紮實劇本與角色刻畫，恐怕會大失所望。
本片最大話題在於連恩尼遜的長年特技替身馬克凡西洛首度執導長片，並以高強度飛車追逐與逃亡場面吸引觀眾，形成「御用替身力挺老牌動作巨星」的特殊組合。 影評多半肯定尼遜的銀幕魅力、飛車場面與動作設計流暢度，但也普遍批評劇本老套、角色塑造不足，且預算有限的痕跡明顯，讓作品在爽度與完整性之間出現落差。 尼遜飾演的前特種部隊指揮官法蘭根，因替前妻取回物品時意外引發命案，隨後駕著紅黑野馬車一路逃亡，靠舊戰友與AI助理協助，最終在輿論支持下奔向墨西哥邊境。
精華 FAQ
本片最大話題在於連恩尼遜的長年特技替身馬克凡西洛首度執導長片，並以高強度飛車追逐與逃亡場面吸引觀眾，形成「御用替身力挺老牌動作巨星」的特殊組合。
影評多半肯定尼遜的銀幕魅力、飛車場面與動作設計流暢度，但也普遍批評劇本老套、角色塑造不足，且預算有限的痕跡明顯，讓作品在爽度與完整性之間出現落差。
尼遜飾演的前特種部隊指揮官法蘭根，因替前妻取回物品時意外引發命案，隨後駕著紅黑野馬車一路逃亡，靠舊戰友與AI助理協助，最終在輿論支持下奔向墨西哥邊境。
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