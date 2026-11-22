「即刻狂飆」電影海報。（取材自豆瓣電影）

AI摘要 文章摘要整理： 《即刻狂飆》靠連恩尼遜的明星魅力與刺激飛車戲撐場，但劇本鬆散、角色薄弱，整體評價兩極。

「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）主演的動作驚悚片「即刻狂飆」（The Mongoose）上映後，評價兩極。這部電影由長年擔任連恩尼遜特技替身的馬克凡西洛（Mark Vanselow）執導，且是凡西洛的第一部長片。各家影評肯定飛車動作與尼遜的銀幕魅力，但對劇本、角色塑造與預算限制的觀感則出現明顯的落差，從寬容的「軟心爆米花」到直指「缺乏真誠」的平庸之作都有。

「綜藝」（Variety）雜誌報導，凡西洛從特技圈起家，自1999年靈異恐怖電影「鬼入侵」（The Haunting）開始，就擔綱尼遜的御用特技替身，兩人合作過多部作品，包括2025年的動作喜劇電影「脫線神探」（The Naked Gun）。凡西洛這次是首度坐上導演椅，被形容為「最強老爸」力挺「御用替身」的作品。

尼遜在新片主演法蘭根（Ryan Flanagan），法蘭根是2005年在阿富汗遭俘虜的特種部隊指揮官，功勳卓著的他被控犯下謀殺案，他與部下坦克（Tanker）、孟奇（Munch）設法逃脫，卻賠上同袍威茲（Wiz）的性命。

坦克由文雷姆斯（Ving Rhames）飾演，他曾參演「不可能的任務」（Mission: Impossible）；威茲（Wiz）由萊恩瑪肯西（Ryan Morgan）演繹，她曾參演「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）；孟奇（Munch）則由馬庫斯湯瑪斯（Marcus Thomas）詮釋，他曾主演2012年災難動作片「極地冰劫」（The Ice Road）。

時光快轉20年，法蘭根依然飽受創傷後壓力症候群（PTSD）所苦，他與瑪麗莎托梅（Marisa Tomei）飾演的前妻塔拉（Tara）離婚，但彼此保持友好關係與互動。

塔拉遭現任男友家暴後，向法蘭根求助；法蘭根答應塔拉前往布雷特塔克（Brett Tucker）飾演的高薪律師陶德（Todd）豪宅替她取回私人物品，並承諾不會念在舊情而報復。

然而，陶德並未如塔拉所說的不在家，反而持槍現身，暗示他有權在自家財產範圍內當場開槍，兩人扭打後，陶德身亡。法蘭根的汽車輪胎遭陶德割破，警方又準備前來捉他，法蘭根只好選了一輛紅黑配色的福特野馬（Ford Mustang Shelby Super Snake）逃亡。

好萊塢知名特技統籌馬克凡西洛執導新片「即刻狂飆」。（取材自豆瓣電影）

劇情被評蠢但溫馨

影評網站「Roger Ebert」影評人肯尼（Glenn Kenny）分析指出，梅雷迪思（Maurice Marvel Meredith）飾演的陸戰隊退伍軍人提爾頓（James Tilton）負責追捕法蘭根，他起初溫和勸說法蘭根自首。不過，法蘭根不予理會，他逃到德州後，麥可奇利克斯（Michael Chiklis）飾演的華特波普少校（Major Walter Pope）誓言不計代價將他逮捕歸案。

法蘭根身上只有陶德留在汽車手套箱裡的一把槍，並依靠老戰友，以及車上內建的人工智慧（AI）語音助理海倫（Helene）尋找加油站與飲食補給。

有線電視新聞網（CNN）現任主播勞拉柯特斯（Laura Coates）在片中客串，全天候播報案情發展，觀眾得知法蘭根的故事後，出自同情群起聲援，就連他在阿富汗戰爭時並肩作戰的同袍也出手相助。法蘭根一路駛向墨西哥邊境，從被誣陷的逃犯變成全民英雄。

紐約時報影評珍娜特卡索利斯（Jeannette Catsoulis）形容，「即刻狂飆」是「又大又蠢，卻溫馨的電影」，其劇情乏善可陳，卻因為連恩尼遜「簡直夠格領取退休俸」的過人演技，駕輕就熟地演繹執法人員與軍人，讓他飾演的前特種部隊指揮官角色毫無破綻。此外，凡西洛的動作設計流暢，巧妙掩飾部分演員年事已高的致命傷。

肯尼則回顧他四年多前評論2022年驚悚動作片「黑光行動」（Blacklight）時，讚嘆尼遜每一季都有一部「展現本領」的動作片，例如今年夏末初秋上映的科幻動作電影「變異天使」（The Fix）。肯尼指出，「即刻狂飆」雖然沒有親人遭綁架的老梗，卻安排前妻遇上有暴力傾向的惡劣男友支線；法蘭根對陶德撂狠話，形同變相的老梗。

動作戲是尼遜最受肯定之處，舉凡紅色野馬甩開大批警車、逆向穿梭在車陣當中、急轉彎，就連加油都能在警方緊追不捨的情況下從容完成。肯尼直言，「飛車追逐就是帥！」肯尼另提及，尼遜與AI助理海倫的導航鬥嘴，宛如重現1982年影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）的情節。

「即刻狂飆」在影評網爛番茄的新鮮度評價不佳。（爛番茄網站截圖）

動作戲像拍玩命關頭

「即刻狂飆」片中飆速逃亡、高速過彎、無視疾駛火車靠近的情節，簡直把這部電影拍成「玩命關頭」（Fast & Furious）。汽車評論媒體形容，這部野馬跑車簡直才是「即刻狂飆」真正的主角，這輛車在美國市場限量生產300台，選配機械增壓系統後，搭配5.0升V8引擎，可輸出超過830匹的馬力。

讚美之餘，肯尼點出「即刻狂飆」劇情編排中仍然有幾個疏於注意的環節。例如，塔拉的來電鈴聲採用英國靈魂與迪斯可（Disco）樂團「熱巧克力樂隊」（Hot Chocolate）於1975年發行的經典名曲「性感尤物」（You Sexy Thing）的翻唱版。除此之外，CNN的播報畫面使用粗糙的AI生成肖像，湯普森伊凡斯（Thompson Evans）的劇本對白超級尷尬。

流行文化媒體「Absolute Geeks」影評雷米（Rami）認為，「即刻狂飆」完全靠主角的魅力，超越中等水準的飛車追逐戲碼與撐場，劇情結構零碎，「像一連串正在讀取與載入的畫面」，缺乏層層疊疊的劇情張力。此外，預算吃緊的痕跡也相當明顯，劇情中的直升機迫降原本應該是一大亮點，卻被當作喜劇處理。

「即刻狂飆」的評價兩極，影評多半肯定尼遜的銀幕魅力與凡西洛的動作設計。不過，劇本與製作層面的缺失同樣明顯。整體而言，這是一部靠明星魅力與動作場面撐起、炒冷飯的老派爆米花電影，適合想看尼遜「展現本領」的觀眾，但若觀眾期待紮實劇本與角色刻畫，恐怕會大失所望。