AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜以25元推出感恩節全套套餐，內含火雞、配菜與甜點食材，並在2300多個城鎮提供當日送達，另有多項感恩節食品折扣。

今年感恩節 大餐不必花一大筆錢買菜。亞馬遜 自有生鮮品牌Amazon Grocery推出僅售25元的感恩節全套套餐，包括一隻8磅重的Butterball冷凍火雞、經典配菜和甜點的食材。

這項備受好評的套餐優惠活動將於26日前限時供應，售完即止。亞馬遜將在2300多個提供當日送達服務的城鎮都有販售，且訂單金額滿25元即可享有免費當日送達服務。

亞馬遜25元感恩節套餐包含哪些東西呢？

只需25元，亞馬遜顧客即可獲得以下商品：

- 8磅Butterball冷凍火雞

- 5磅Amazon Grocery的馬鈴薯

- 14盎司Ocean Spray蔓越莓果醬

- 兩包McCormick火雞肉汁粉

- 兩盒Kraft通心粉起司

- Stove Top火雞餡料

- Campbell's奶油蘑菇湯

- French's脆皮炸洋蔥

- Nestlé Carnation淡奶

- 兩罐Amazon Grocery玉米粒

- 16盎司Amazon Grocery的胡蘿蔔

- 兩罐Amazon Grocery的青豆

- 八個Amazon Grocery的牛角麵包卷

- 兩個Amazon Grocery的派皮

- Amazon Grocery的有機南瓜泥

這些食材足以製作一隻火雞、多種經典的感恩節配菜以及南瓜派。

而且，這款售價25元的套餐並非亞馬遜推出的唯一感恩節食品雜貨促銷活動。

消費者還可以在26日前買到：

- 冷凍火雞，每磅0.79元

- 新鮮火雞，每磅0.99元

- 感恩節必備食品，每份低於4元

- 預製配菜，享6折優惠