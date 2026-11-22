吃貨／亞馬遜25元套餐 感恩節當日送達
亞馬遜以25元推出感恩節全套套餐，內含火雞、配菜與甜點食材，並在2300多個城鎮提供當日送達，另有多項感恩節食品折扣。
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亞馬遜以25元推出感恩節全套套餐，內含火雞、配菜與甜點食材，並在2300多個城鎮提供當日送達，另有多項感恩節食品折扣。
今年感恩節大餐不必花一大筆錢買菜。亞馬遜自有生鮮品牌Amazon Grocery推出僅售25元的感恩節全套套餐，包括一隻8磅重的Butterball冷凍火雞、經典配菜和甜點的食材。
這項備受好評的套餐優惠活動將於26日前限時供應，售完即止。亞馬遜將在2300多個提供當日送達服務的城鎮都有販售，且訂單金額滿25元即可享有免費當日送達服務。
亞馬遜25元感恩節套餐包含哪些東西呢？
只需25元，亞馬遜顧客即可獲得以下商品：
- 8磅Butterball冷凍火雞
- 5磅Amazon Grocery的馬鈴薯
- 14盎司Ocean Spray蔓越莓果醬
- 兩包McCormick火雞肉汁粉
- 兩盒Kraft通心粉起司
- Stove Top火雞餡料
- Campbell's奶油蘑菇湯
- French's脆皮炸洋蔥
- Nestlé Carnation淡奶
- 兩罐Amazon Grocery玉米粒
- 16盎司Amazon Grocery的胡蘿蔔
- 兩罐Amazon Grocery的青豆
- 八個Amazon Grocery的牛角麵包卷
- 兩個Amazon Grocery的派皮
- Amazon Grocery的有機南瓜泥
這些食材足以製作一隻火雞、多種經典的感恩節配菜以及南瓜派。
而且，這款售價25元的套餐並非亞馬遜推出的唯一感恩節食品雜貨促銷活動。
消費者還可以在26日前買到：
- 冷凍火雞，每磅0.79元
- 新鮮火雞，每磅0.99元
- 感恩節必備食品，每份低於4元
- 預製配菜，享6折優惠
套餐包含8磅Butterball冷凍火雞、馬鈴薯、蔓越莓果醬、肉汁粉、通心粉起司、餡料、蔬菜、牛角麵包卷、派皮與南瓜泥等，足以做出完整節慶餐點。 此優惠只供應到26日前，售完即止；亞馬遜在2300多個提供當日送達的城鎮販售，且訂單金額滿25元即可享免費當日送達服務。 亞馬遜另提供冷凍火雞每磅0.79元、新鮮火雞每磅0.99元，以及每份低於4元的感恩節必備食品，預製配菜也有6折優惠。
精華 FAQ
套餐包含8磅Butterball冷凍火雞、馬鈴薯、蔓越莓果醬、肉汁粉、通心粉起司、餡料、蔬菜、牛角麵包卷、派皮與南瓜泥等，足以做出完整節慶餐點。
此優惠只供應到26日前，售完即止；亞馬遜在2300多個提供當日送達的城鎮販售，且訂單金額滿25元即可享免費當日送達服務。
亞馬遜另提供冷凍火雞每磅0.79元、新鮮火雞每磅0.99元，以及每份低於4元的感恩節必備食品，預製配菜也有6折優惠。
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