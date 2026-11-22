明年幾個地方的海鮮節、葡萄酒、美食節，請勿錯過。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： USA Today推薦5場冬季美食盛事，從基韋斯特到奧科尼湖，結合葡萄酒、海鮮、名廚活動與公益元素，適合規畫冬季美食之旅。

冬季已成為展開美食探險的最佳時節之一，不少旅客會以美食節、主廚聯名活動、葡萄酒 周末以及在地餐飲盛事來規畫假期。今日美國(USA Today)報導，無論是葡萄酒愛好者、海鮮饕客，還是單純想體驗熱帶美食，以下這些國內的美食節都值得以此為核心來趟冬季之旅。

以令人屏息的日落為背景，基韋斯特(Key West)是備受讚譽的「基韋斯特美食與葡萄酒節」的舉辦地。這項年度盛會即將邁入第18屆，以「Connected by the Oceans」為主題，探索海洋如何塑造五大洲的美食傳統。

在為期五天的慶典中，賓客可一邊品嘗美酒，一邊享受代表歐洲、南非、北美、南美和大洋洲的特色美酒品鑑與甜點。活動還包括島上各處舉辦的20多場活動，從水岸品嘗會、主廚聯名企畫，到將全球風味與當代藝術融合的「Grand Tasting」。

「低地」地區的傳統、文化與風味，是這座被譽為「高爾夫島」的獨特魅力。適逢20周年的希爾頓黑德島(Hilton Head Island)海鮮節是南方地區的經典盛事，活動從可精進烹飪、調酒、烘焙或品酒造詣的大師班，到以海鮮為主軸的主廚晚宴，內容豐富而多元。

為期一周的慶典匯聚了知名主廚、當地餐廳、釀酒師及工藝師，活動遍及希爾頓黑德島各地。主會場設於Shelter Cove港與碼頭，除了供應海鮮與現場表演外，還能欣賞內陸水道的美景；而私密的晚宴與品鑑會，則為節慶參與者提供了體驗當地美食文化的另一選擇。門票收入亦將用於支持「海岸探索博物館」(The Coastal Discovery Museum)等組織的慈善計畫。

3.佛州-Food Network南灘-葡萄酒與美食節(2月25-28日)

這場名流雲集的節慶始於1997年，最初名為「佛羅里達盛會」(Florida Extravaganza)，並於2002年更名為如今的「南灘葡萄酒與美食節」。為期四天、遍及邁阿密全城的105場以上活動，範圍從南灘延伸至歷史悠久、有「南方哈林區」之稱的Overtown。

從名廚晚宴、研討會、品嘗會，到深夜派對及招牌活動，將整座城市化身為一場盛大美食慶典；許多活動的門票往往迅速售罄，有興趣者宜盡早購票。

除了歡樂與慶典之外，這項活動更致力於支持新一代的餐旅業專業人才，收益將捐贈給佛羅里達國際大學的Chaplin餐旅與旅遊管理學院。迄今已籌集超過4500萬元，不僅為學生提供實務經驗，更協助培育餐飲人才。

4.加州-奧海-美食與葡萄酒節(3月5-8日)

奧海(Ojai)匯聚逾100位主廚、美食專家的奧海美食與葡萄酒節，雖屬後起之秀，但自2023年創辦以來，已迅速躋身該地區頂級美食盛會之列，並獲得參與者的好評。

數十場活動包含米其林星級晚宴、新書簽名會、美酒品鑑、烹飪示範等，為參與者提供豐富的美食、美酒、社交與學習機會。以歷史悠久的奧海谷旅館(Ojai Valley Inn)為場地，為期四天的盛會融合精緻餐飲與悠閒的西部度假體驗，是在南加州度過冬季周末的絕佳去處。

5.喬州-奧科尼湖-美食與葡萄酒節(3月19-21日)

位於格林斯伯勒(Greensboro)的奧科尼湖(Lake Oconee)美食與葡萄酒節提供收拾行囊、拓展味蕾並大快朵頤的充足理由，節慶聚焦於各式各樣的餐廳，並搭配來自各地的200多種葡萄酒。參與者可盡情享受一整個周末的品嘗活動、主廚策畫的體驗，以及慶祝當地日益蓬勃的美食與葡萄酒文化的各項活動。

該活動迄今已向非營利組織捐贈超過200萬元，讓賓客更有理由舉杯歡慶。