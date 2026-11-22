在波士頓港乘坐三桅帆船，體驗坐在甲板上迎風而立的感覺。(作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 作者重遊波士頓與格洛斯特，從昆西市場美食、港灣三桅帆船，到快船追鯨與海豚奇景，細寫港城歷史、觀光熱度與海上體驗。

1620年11月，五月花號在離波士頓 不遠的柯德角(Cape Cod)上岸，開啟了英格蘭人在美國的殖民時代。1630年9月，清教徒便開始在波士頓建城，如今的波士頓不但是美國的歷史名城，也是新英格蘭區的第一大城，更是觀光 名城。

波士頓港(Boston Harbor)是美國歷史最悠久的深水港之一，由於它融合了濃厚的殖民地歷史氛圍與現代化的濱海風貌，因此港口十分繁華，深受觀光客的青睞。

我在俄州 大讀書時曾去過波士頓，學生時代旅遊能省則省，僅在港口看看海景，逛逛哈佛校園。蜻蜓點水表示來過。再到波士頓一隔就是42年，這回則想體驗一下波城與別處不同的特色項目，如出海賞鯨等。

波士頓盛產龍蝦等各類海鮮，Boston Chowda的蛤蜊濃湯最為有名。(作者提供)

昆西市場建於1824年，是美國的國家歷史地標。(作者提供)

昆西市場 品海鮮濃湯

波士頓的昆西市場(Quincy Market)離港口很近，走路不到十分鐘。市場裡有一家海鮮店─Boston Chowda，曾在波士頓年度美食大賽中得過多次大獎；來到波士頓，不能不去這家店打個卡。

昆西市場外的大道旁停了整排的遊覽車，我立刻見識到了此地的觀光熱度。市場的主要建築像座希臘神廟，建於1824年，屬於希臘復興式的風格，1966年被列為美國的國家歷史地標。市場前，一團團的遊客跟在導遊身邊聽講解，人潮洶湧。四周的廣場上有多座動物雕塑，亦設有供遊人休憩的茶歇長凳，路旁飾有美麗花盆，路燈上吊有美麗花環，環境打理得十分華美。街角的賣藝人拉著悠揚的小提琴曲，走沒多遠又見一藝人抱著吉他彈唱，四處飄揚的樂聲，為市場增添不少愉悅氣氛。

波士頓盛產龍蝦等各類海鮮，Boston Chowda的蛤蜊濃湯最為有名，其次是龍蝦捲。我們慕名而來，特地排了隊，買了此店得獎的「酸麵包蛤蜊濃湯」，亦買了龍蝦捲，捧到二樓用餐廳享用。舊金山漁人碼頭也有賣這種將酸麵包挖洞盛入蛤蜊濃湯的吃食，以前吃過頗覺美味。濃湯盛於酸麵包中，奶油、蛤蜊與麵包混融一體，湯就不至於太濃郁，而麵包沾了海鮮奶油，滋味更大為提升。龍蝦捲的滋味也頗為鮮美。雖然這兩道食物在別處也吃得到，但到發祥地來體驗原味，有種好奇心被滿足的快樂。

7 Seas快艇在海域中追鯨。(作者提供)

波士頓的海關鐘塔樓，鶴立雞群高聳於群樓之上，它曾是波士頓第一高樓。(作者提供)

三桅帆船 浪漫遊港

從昆西市場往波士頓港口走，路過波士頓高樓林立的商業區。海關鐘塔樓，鶴立雞群高聳於群樓之上。這座塔樓建於19世紀中葉，後來又增建加高直到1915年才完全竣工。它曾經是波士頓第一高樓，直到1965年後才退居第二，如今雖退到了波士頓第17高樓，但它古香古色的造型及歷史價值，仍是港口這一帶最搶眼的地標。

波士頓港的長碼頭(Long Wharf) 上，各家遊船、渡輪都在此招攬生意。因為在其他的海港曾搭乘過多次港灣遊船及渡輪，所以我們選擇乘坐三桅帆船，體驗一下坐在風帆甲板上迎風而立的感覺。另外，港灣遊船多半只有一個半鐘頭，三桅帆船的遊港時間是兩個小時，既然來了就不如慢悠悠地在船上多待些時間。

風帆漸漸離開港口，在船上遠遠看到新英格蘭水族館(New England Aquarium)及波士頓港口的摩天大樓群。英格蘭水族館世界有名，據說館內有巨大圓柱形四層樓高的海洋缸，缸中模擬加勒比海珊瑚礁的生態，並飼有上千種海洋生物。

帆船上供應有各式飲料，我點了雞尾酒，先生叫了啤酒。在船上把酒凌風，感覺自己充滿了活力。原以為坐帆船比較驚險，結果海灣中風平浪靜，10月初的波士頓氣候溫和，海上風也不大，感受不到任何驚險。唯一的優勢就是坐在帆船上，可以360度環看海上風光，視野比坐在船艙裡好得多。

從波士頓東北邊的格洛斯特出海，見到大隊海豚在海面上游泳。(作者提供)

從波士頓東北邊的格洛斯特搭乘遊艇，航行鯨魚出沒區，見到鯨魚冒出海面。(作者提供)

從波士頓東北邊的格洛斯特搭乘遊艇，航行鯨魚出沒區，見到鯨魚冒出海面。(作者提供)

快艇追鯨 有獵奇中獎興奮

賞鯨是波士頓的熱門觀光項目之一，但真正能近距離賞鯨的船隻則在格洛斯特(Gloucester) 。從波士頓港出發的賞鯨船身高大，遊客亦多，只能遠遠看到鯨魚的身影。格洛斯特的賞鯨船較小，船身離水面近，可以近距離觀看鯨魚。

格洛斯特海港在波士頓以北30哩外，離鯨魚棲息地較近，在這裡搭船時效比從波士頓出發好。格城有家十分有名的半導體實驗室，多年前先生曾到此出差數次。每回在出差受訓之餘，他都搭船出海賞鯨，由於記憶美好，他一定要帶我來體驗一回。

格城僅有兩家賞鯨船公司，7 Seas是小快艇，Cape Ann是中型遊艇式的快船。先生兩家都嘗試過，本想搭乘7 Seas可惜訂不到票，只好退而求其次選搭Cape Ann賞鯨船。

導遊在頂艙的廣播室中一路詳細解說海港風光及這片海域中的鯨魚種類。船航行約一小時，忽見大隊海豚的在海面上游泳。導遊說，此地約有250隻以上的海豚棲息於此。偶見海豚跳出水面飛出一個弧形又迅雷不及掩耳地沒入水中，速度之快根本來不及捕捉鏡頭。陽光照在海面上銀光閃閃，海豚黑灰色的身影此起彼落攪動得海水藍波銀光動盪閃爍，映著海鳥翱翔的淡雲藍天，蔚為奇景。

遊艇在海豚棲息地停留了半小時，才依依不捨地繼續航行前往鯨魚出沒區。又開了半小時，忽見海上噴出一股白色水柱，我們都知道那是鯨魚在呼吸。遊艇立刻加快速度，追看鯨魚。然而追過去後，鯨魚早已不見蹤影。導遊在頂艙拿著望遠鏡尋找鯨魚，只要看到鯨魚翻出尾巴或露出背鰭便飛快追去。如此在海上追逐了一個半鐘頭，看到了數次鯨魚噴水，也看到幾次鯨魚竄出水面。有一次看到了好幾個鯨魚鰭露在水面，海水翻出碧波白浪，知道有數隻鯨魚在海面下翻江倒海，可惜鯨魚們連尾鰭也不肯翹出來讓我們看看，一會兒便潛水而去，頃刻間風平浪靜，了無蹤影。

7 Seas的快艇跟我們在同一片海域中追鯨。他們的船極小，坐在上面一眼可看向四面八方。不像我們聽著導遊指揮在船艙左右的甲板上跑來跑去追著鯨魚看。先生說他還是較喜歡那種快艇，追起鯨魚來更快，賞鯨更有效率。我卻擔心那船太小，萬一出現一隻大白鯨把船撞翻怎麼辦？大海之中，還是安全最重要。感謝他訂了這艘船。

我拿著手機追來追去，勉強捕捉到幾點鯨魚身影。有次，一條大鯨魚在船邊游過，海水清澈，我看得清清楚楚；由於魚在水中拍攝不易，牠又游得極快，貼著船身一閃而過，我乾脆放棄拍攝，把鯨身魚影深深印在腦海中。導遊宣布結束追鯨，調轉回航載我們回到碼頭，來回足足花了四個鐘頭。

鯨魚體大，很難在近海區看到；牠喜冷水海域，熱帶、亞熱帶、地中海型氣候區也不易看到。追逐稀奇之物乃人之好奇心，在大海的自然環境中親見鯨魚出沒的當下，頗有拉吃角子老虎突然嘩啦嘩啦掉出一大堆錢來的興奮。

先生說他以前來時，鯨魚成群在船邊嬉戲，不像今日就零零星星只看到幾尾。我屈指一算，今日追鯨不下十尾，雖看不真切，也算差強人意。值得一提的是，我在船上買了一杯咖啡，居然清香有味，非常好喝。下了賞鯨船，回味成群海豚的可愛，快船追鯨的趣味，不由滿足的一笑。