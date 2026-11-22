第100屆梅西感恩節大遊行為即將到來，7日在新澤西州大都會人壽體育場，氣球操控員引導著充滿氦氣的「Hello Kitty Big Apple」氣球試飛。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 梅西百貨感恩節大遊行迎來100周年，將以100個大型氣球與多位表演嘉賓登場，並同步推出紀錄片回顧這項百年傳統。

梅西 百貨(Macy's)感恩節 大遊行首度舉辦於1924年，從此成為每年一度的傳統，也是年終節慶季的標誌性活動，只有第二次世界大戰期間曾中斷三年。今年更是該遊行創辦100周年慶祝活動，除了各大知名歌手與樂團，還將展出破紀錄的100個空中大型充氣造型氣球。

美聯社報導，遊行將於感恩節當天上午8時30分在全美各時區同步開始。梅西百貨 行銷長歐特曼(Sharon Otterman)在聲明中表示：「為了第100屆遊行，我們正籌備一場前所未有、規模空前的慶典，將為全美數百萬民眾帶來難忘的感恩節。」

「米老鼠」氣球今年不會缺席。 (美聯社)

今年新增的氣球及大型充氣造型包括妙妙犬布麗(Bluey)、牛仔造型的小小兵蘿蔔(Buckaroo Bob the Minion)、松鼠厄爾(Earl the Squirrel)、「大蘋果」凱蒂貓(Hello Kitty Big Apple)、史努比與胡士托(Woodstock)、「魔法師的學徒」米老鼠(Sorcerer's Apprentice Mickey)、無敵超狗(Underdog)，以及李維斯(Levi's)推出的新型氣球花車「Fuzzyeti's Fur Wheel Drive」。梅西百貨工作室的原創角色比莉亮掌(Billie Brightpaw)也將出場，她是一隻活潑、充滿好奇心、戴著紅色毛帽與圍巾的熊。

「Hello Kitty」氣球頗受歡迎。(路透)

大型充氣「小小兵」2025年在梅西感恩節遊行現身。(美聯社)

遊行也將重現過去曾登場的經典角色，包括憤怒鳥(Angry Birds)中的紅鳥(Red)、亞瑟小子(Arthur)、兔巴哥(Bugs Bunny)、駝鹿布爾溫克(Bullwinkle J. Moose)、好奇猴喬治(Curious George)、探險活寶(Adventure Time)中的阿寶與老皮(Finn & Jake)、天才小子吉米(Jimmy Neutron)、大力水手卜派(Popeye)及奧莉薇(Olive Oyl)與小甜豆(Swee'Pea)、頑皮豹(Pink Panther)、魔髮精靈(Trolls)中的波比(Poppy)、史酷比(Scooby-Doo)、音速小子(Sonic the Hedgehog)、忍者龜(Teenage Mutant Ninja Turtles)，以及經典童書「野獸國」(Where the Wild Things Are)的Moishe。

大型充氣「妙妙犬布麗」2025年在梅西感恩節遊行亮相。(路透)

「史努比」氣球也是遊行主角。 (美聯社)

國家廣播公司(NBC)及Peacock執行副總尼爾(Jen Neal)表示在眾多節日傳統中，很少有活動能像梅西百貨感恩節大遊行一樣，充分展現感恩節早晨的熱鬧氣氛。

遊行前還將推出一部全新紀錄片「美國的遊行：梅西百貨感恩節大遊行100年」(America's Parade: 100 Years of Macy's Thanksgiving Day Parade)，預定11月20日在NBC播出，隔天起於Peacock串流平台上架。這部影片將「頌揚這項傳統背後的人物、藝術創作及想像力」，結合歷史影像片段以及籌備過程。

第100屆梅西感恩節大遊行為即將到來。 (美聯社)