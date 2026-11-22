洛杉磯教會感恩節火雞午餐，3500位貧民快樂享用。(丁曙／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯與巴沙迪那兩處免費感恩午餐延續逾半世紀，吸引數千名弱勢民眾與大量華裔義工參與，展現社區對無家可歸者與貧困者的長期關懷。

「天下沒有白吃的午餐」是美國華人 公認的準則。然而，洛杉磯 免費的「感恩節 午餐」(Thanksgiving lunch)已成為表達愛心的傳統方式。超過半世紀以來，社會各界持續為貧窮群體及無家可歸者，提供火雞大餐、感受人間溫暖。

當地大型感恩午餐會主要有兩處，一處在洛杉磯市區，由在地幾個教會各自主辦，沿街擺下流水席，吃客大排長龍；另一處在巴沙迪那市(Pasadena)中央公園，由「聯合站無家可歸服務中心」(Union Station Homeless Services，USHS)主辦，百張長桌、千人進餐，場面宏大。

洛杉磯教會感恩午餐，空中掛氣球，桌上擺鮮花，吃客好開心。(丁曙／攝影)

長街流水席 千人火雞餐

洛杉磯教會(LA Mission)每年例行舉辦「感恩節午餐會」，約5000名無家可歸者和貧困群體，男女老少輪番享用一餐美食。

洛杉磯教會界召集近千名義工，在超過20個點設置餐會，其中最大的一處在市中心第五街教堂大廳外，沿街擺下30桌流水席，食客每人一份，包括火雞塊、火腿片、洋芋泥、南瓜餅、綠青豆、沙拉、麵包圈、奶酪以及一杯濃湯。從上午11時至下午3時，5000多人輪番上桌暢吃暢喝。

人行道上吃客排隊長達半哩，人群中以西語裔和非洲裔為主，也有少數白人和亞裔。他們多數衣著簡樸，但也整潔。不同族群性格有別，有些人喜形於色，對火雞餐很是期待；有些人則低調內斂，尤其是亞裔，埋頭用餐，很少交談。遇有記者採訪，稱自己「正好路過」，弦外之音並非「蹭飯」。那些跟著媽媽來的孩童們則嘰嘰喳喳，說說笑笑。

坐上飯桌後，他們熟練使用塑膠刀叉湯匙進食，但吃相有所不同。某些族群的青壯男子，叉起火雞塊或蜜汁烤火腿(honey-baked ham)直接送入嘴裡，大口咀嚼，十分愜意，很快一掃而空，然後用餐巾紙甚至手背一抹嘴巴，打個飽嗝起身離席。而年長者和婦女則將盤中的火雞或火腿切成小塊，不緊不慢送入口中，慢嚼細咽，津津有味。而孩童們飯量小，玩心大，早早離席，三三兩兩奔向附近免費的禮品攤位。

各界人士，包括民選官員、影視明星、社會名流、青年學生等加入了義工隊伍，他們穿上灰色T恤，背後印著「幫助無家可歸者」等字樣，舀湯打菜，端盤送碗，或者收拾殘羹剩食，擦桌掃地，清理垃圾。他們笑容可掬，善待進餐者，既讓吃客滿意，也感覺受到尊重。

洛杉磯教會會長表示，貧民巷(Skid Row)也是社區的一部分，遊民也是人群的一分子，感恩午餐是一種關愛貧民的方式，希望幫助他們重返正常生活的行列。

華人：美國讓窮人很溫暖

大樹遮陽、綠地當桌，5000吃客、2000義工，非營利組織「聯合站無家可歸者服務中心」(USHS)延續50多年傳統，在巴沙迪那市中央公園舉辦「感恩節公園午餐會」(Thanksgiving Dinner-in-the-Park )，為流浪漢、低收入、貧窮長者和孤獨者等，送上一份節日關懷，分享一段溫暖時光。

大草坪上分隔出送貨區、等候區、領食區、餐飲區和娛樂區，人流擁擠，但忙中有序。一群人坐在長桌前享用火雞餐，另一群人排隊取餐，長長的隊伍一直延伸到街區盡頭。

在餐飲區白布鋪陳的長方桌上，也能看到一些華人身影。來自中國瀋陽的李女士和母親結伴享用感恩午餐，她感性地表示，自己目前失業，借居姊姊家裡，經人介紹參加感恩午餐會。「這麼大的場面，這麼好的義工，這麼多的吃客，以前從來沒有見過。原來美國社會對窮人這麼關心。」

住在洛杉磯華埠的陳老先生，挾著一把雨傘搭公車趕赴餐會，快樂享用感恩大餐，但沒捨得吃完，留下一半帶回家當晚餐。他說，自己來自香港，現在完全依靠社會安全補助金(SSI)生活。這一份套餐有火雞片、土豆泥、玉米粒、綠青豆、麵包卷和南瓜餡餅，還有飲料，價值超過10元，讓自己掏錢捨不得，白吃一餐也是福氣。

巴沙迪那公園感恩節午餐會規模最大。(丁曙／攝影)

來自北京的潘先生和老伴表示，他們住在附近的老人公寓，每月領取社會安全補助金，其他吃客也是「拿糧食券的，大家都是窮人」。其實，老先生並不很愛吃奶油麵包、火雞土豆泥，主要是想感受一下現場氣氛。「這麼好的義工和救世軍，對窮人這麼關心，在國內是沒有的。」

在領餐隊伍中，來自廣東的伍太太和其他兩個家庭結伴站隊，近十位長幼華人組成了一個小團體。她們說第一次參加公園感恩午餐會，見見世面。伍太太說，現場有4000人讓她很驚訝，「來了這麼多吃客，美國社會真讓人感到溫暖。」

第35屆總統甘迺迪(John F. Kennedy)1961年1月在就職演說中呼籲，「不要問國家能為你做些什麼，而要問你能為國家做些什麼。」(Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)65年以來一直鼓舞著美國年輕人，踴躍走向社區各個崗位，奉獻時間和精力，志願服務大眾特別是弱勢群體。當然，也激勵著華裔青年投入志工行列，為國家昌盛、社區和睦、人民安康奉獻力量。

巴沙迪那公園感恩節午餐會，每年都有不少華人義工。位於附近的加州理工學院(Caltech)生物工程系的學生會領袖邱晨溪，有一年組織該校25位大學生和研究生分批來到現場，從早晨7時半開始輪流服務，每班2小時。少年時來自中國武漢的邱晨溪說，參加義工服務就是「助人為樂」。

資深義工 帶孩子一起服務

位於周邊地區聖蓋博市的Gabrielino高中，有一年來了40多位學生擔任義工，華裔女生勞妙娟、鄒倩蓮和李曼飛等人掌勺打菜，另一群男生收拾桌上地下丟棄的瓶罐紙盤等，他們表示，為有需要的人們服務很有意義。

家居鄰近城市亞凱迪亞(Arcadia)的趙穎、趙珂欣母女倆，提著大塑膠袋撿拾餐桌周圍丟棄的瓶瓶罐罐。她們說，當天來的義工特別多，「差點報不上名」。義工精神是美國社會的優良傳統，華人也要傳承。當年還是高中新生的女兒表示，義工服務就應該從少年做起。

中央公園感恩午餐會，華裔高中女生加入義工服務行列。(丁曙／攝影)

另一個優待進餐區，來自廣東的符潔領著8歲的兒子和5歲的女兒，為坐在長桌前的老人和殘障者端菜盤送甜點。她說，從小培養孩子的義工習慣，將來就能自覺服務社會。來自台灣的資深義工蔡太太說，以前她也帶著孩子來當義工，目的是教育他們，「想想自己的生活有多幸福，看看社區還有多少人需要幫助。」

同樣，設在洛杉磯市中心的感恩午餐會，華裔義工也不遑多讓。瑪麗高中的華裔學生郭書愷和李金樺，作為洛杉磯教會培訓計畫的學員，負責統計人次和領位。他們說，在這裡學到了愛心和同情心，幫助別人是一種美德，同時也懂得了自立自強的意義。

華人母女謝浣麗和桂增儀，透過服務分享感恩時光。謝浣麗說，自己是一名藥劑師，也是一名天主教徒，跟著女兒來幫忙，沒想到這裡有很多義工，一時插不上手，只好自己找活幹，收拾地下丟棄的飲料瓶罐，為社區服務很快樂。

洛杉磯教會界診所(LAMCC)借助「感恩節午餐會」人潮，在現場附近擺下了「洗腳修扦」攤位，十多位醫師和醫學院學生客串扦腳工，為病人洗滌和修扦，耐心細緻，不怕髒臭，其中三位華裔女生格外引人注目。

南加州大學(USC)醫學院女生顏佳盈說，人們也許不太重視腳病，其實足痛影響到身體健康和生活品質，糖尿病患者往往走路腳痛，還有些人腳底生雞眼、厚繭、硬皮等，這些都需要經過清洗和修扦，走路才會不痛。

可是，來現場修腳的人大多是流浪漢，最愛清潔的醫學院女生如何忍受？顏佳盈表示，她出生於一個基督徒家庭，父母都來自香港，主耶穌為拯救人類奉獻了生命，她作為被救者之一，應該回饋社區。這次她和兩位女同學一起參加感恩節義工服務，很有意義。

感恩火雞午餐很豐盛，包括火雞肉、火腿片、土豆泥、蔬菜、奶酪、派餅等。(丁曙／攝影)

7萬人無家可歸 免費食物需求增

USHS執行長表示，免費食物的需求量每年增長30%。在食品安全日益嚴峻以及聯邦食品福利計畫大幅削減的當下，該中心的餐點供應量，從2024年的6000份大幅成長到2025年的8000份。

2026年大洛杉磯地區無家可歸者普查(Homeless Count)估計，洛杉磯郡共有7萬3040人無家可歸，比前一年增加了1.2%。洛杉磯市區範圍內估計成長了3.4%。非居民無家可歸者(Unsalted Homelessness)在洛杉磯郡內成長3.3%。

USHS志工和食物捐贈項目華裔主管奧德麗何(Audree Ho，譯音)指出，每周都能親眼見證社區如何為無家可歸的鄰居們提供幫助。聯合車站一直與當地企業和組織合作，舉辦食物募捐活動，創造志工機會，並分享飢餓和無家可歸的真相。加州有超過535萬2790人面臨飢餓，其中六分之一是兒童。「我們的團隊正在組織食物募捐活動，協調志願者，並確保廚房團隊擁有所需的物資，繼續提供餐點和應急食品包。」

千人火雞餐 辛勞知多少

洛杉磯聯合救難教會(Union Rescue Mission)，每年推出「感恩節慈善火雞宴」，幫助數千名無家可歸者以及婦女和孩童享用一頓美餐。

時任該教會華裔公關主任何麗曼介紹，教會舉辦火雞午餐會是一項傳統，但供應3000人吃飯並不容易，從9月初就開始籌備，一直忙到11月下旬，籍此關懷社區和家庭，幫助流浪漢和貧民以及其他落入困境的人們。

千人午餐會，食材知多少？她介紹，7000磅火雞肉、600磅原料、600磅土豆泥、120加侖濃汁，1200磅各類蔬菜、600磅番薯、3600杯熱奶酪、400磅蔓越橘甜漿、5400個南瓜餡餅，5400罐飲料。餐會四天前，廚師和義工們就在教會廚房準備配料和烘烤火雞，需要烘烤450隻火雞才能滿足消費。此外，教會還準備了100隻泰迪熊送給前100名兒童，當然還有其他玩具。

火雞餐會還要有文藝節目，流水席旁搭起了舞台，搖滾樂隊高聲彈唱，擴音器裡發出震耳欲聾的聲響，教會還將社會捐獻的許多玩具送給兒童們。

午餐會領菜區的長桌上，華人父子兄弟全上陣為進餐者掌勺打菜。(丁曙／攝影)