星座／11月22日至11月28日 金牛座把握財運 水瓶座捲入紛爭
2026年11月22日至11月28日的12星座運勢中，摩羯座最順、金牛座財運有機會突破，水瓶座則要小心捲入人際紛爭。
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2026年11月22日至11月28日的12星座運勢中，摩羯座最順、金牛座財運有機會突破，水瓶座則要小心捲入人際紛爭。
2026年11月22日至11月28日，12星座運勢如何？
白羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★☆
愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就儘量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：白羊座
貴人星座：雙子座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★☆☆☆☆
運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。
幸運色彩：奶油白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：白羊座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。
幸運色彩：蕃茄紅
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒彌漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：古銅青
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。
幸運色彩：太空銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★★
諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前沖就好，可望達成預期的目標。
幸運色彩：深海藍
速配星座：白羊座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★☆☆
本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
【延伸閱讀】
摩羯座本週總運指數高達5顆星，屬於諸事順遂的一週，大小煩心事都會讓路，只要朝目標前進，就有機會達成預期成果。 金牛座感情不宜勉強，應給彼此時間磨合；工作上要避免急躁，慢工才能出細活；財運則可望找到突破點，適合把握機會，積極行動。 水瓶座本週感性與理性衝突明顯，容易捲入人情世故的爭執中；處理時要看重實際需求或個人情感的比例，避免因情緒判斷而使局勢複雜化。
精華 FAQ
摩羯座本週總運指數高達5顆星，屬於諸事順遂的一週，大小煩心事都會讓路，只要朝目標前進，就有機會達成預期成果。
金牛座感情不宜勉強，應給彼此時間磨合；工作上要避免急躁，慢工才能出細活；財運則可望找到突破點，適合把握機會，積極行動。
水瓶座本週感性與理性衝突明顯，容易捲入人情世故的爭執中；處理時要看重實際需求或個人情感的比例，避免因情緒判斷而使局勢複雜化。
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