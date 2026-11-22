犯罪驚悚片「黃金時段」海報。(取材自維基百科)

AI摘要 文章摘要整理： 《黃金時段》借真人秀《誘捕掠食者》反思審判娛樂化與人性之惡，但評論認為它最終把媒體與社會問題簡化成主持人的心理瘋狂。

2026年9月，犯罪驚悚片「黃金時段」(Primetime，台港譯為「實境境捕」)上映，由藍斯‧奧本海姆(Lance Oppenheim)執導、新任007的羅伯‧派汀森(Robert Pattinson)主演並兼任製片人。該片取材自一檔家喻戶曉卻極具爭議的電視真人秀節目「誘捕掠食者」(To Catch a Predator)：主持人克里斯‧漢森(Chris Hansen)及節目組成員通過在網路上偽裝成青少年，引誘並設局「抓捕」前來試圖與之發生性接觸的成年人。

取材電視真人秀

2006年的美國正處於真人秀電視巔峰期，網路聊天也全面普及，「誘捕掠食者」的熱播掀起空前的文化狂潮，而後從普通的日間新聞欄目中脫離，擠進收視競爭白熱化的黃金時段，影片由此得名，展現了這檔現象級節目是如何從原本嚴肅的調查新聞，演變成一場極具獵奇色彩的全民圍觀盛宴，並進一步探討媒體正義、娛樂商業化以及公共權力等話題。

「黃金時段」由近年來炙手可熱的電影公司A24出品。不同於傳統好萊塢 製片廠，A24以獨立製作和風格鮮明的「作者電影」見長，並以富有質感的影像呈現作為其鮮明標籤。從「瞬息全宇宙」、「利益區域」到「後室」，A24出產的一系列作品屢獲口碑與商業上的成功，逐漸成為一種象徵獨特電影審美的文化符號。

復刻千禧年風格

「黃金時段」成功復刻的千禧年影像風格，契合偏愛小眾美學的影迷：搖晃的攝影機、粗糲的膠片顆粒與逼真的現場感，讓觀眾彷彿置身於一部紀錄片之中，不自覺地被帶入道德審判者的位置。

主演羅伯‧派汀森近乎瘋狂的神經質表演，也為影片定下了陰鬱而壓迫的犯罪驚悚基調。當主持人漢森和扛著長槍短炮的攝製組如幽靈般突然現身，嚴厲質問那些「被捕」的人，電視銀幕上「誘捕掠食者」也迎來戲劇性的高潮，觀眾在正義感與多巴胺的雙重驅動下，會獲得一種站上「道德」高地的興奮感。然而，電影並不止步於討論這檔節目的荒誕，它很快把攝像機轉向了審判者本身。

影片先是請觀眾進入漢森的視角來審判「掠食者」，隨後又將漢森放到審判席上。道貌岸然的銀幕形象被逐層剝開後，一個普通人一地雞毛的生活被展現出來：婚內出軌、和同事關係緊張、因節目敏感內容不被電視台高層待見，多重壓力使漢森呈現出強迫、偏執而又神經質的狀態。

消滅邪惡的心魔

影片後半部分索性為他加入了一個「心魔」的形象，而這恰恰是最聰明、也最令人遺憾的一筆：它成功地讓我們開始審視漢森，卻沒有真正理解漢森。影片似乎試圖告訴觀眾，漢森之所以呈現出病態的瘋狂，是因為他沉迷於「消滅邪惡、主持正義」。

導演對此的解釋也證實了這一點：「漢森追逐邪惡，所以邪惡反過來糾纏他。」於是，這個象徵「人性之惡」的惡魔形象被引入了他的精神世界。但問題在於，影片最終呈現出來的漢森，似乎並不是被「追逐惡」驅動，而是被「黃金時段」所帶來的榮耀與快感驅動。當「惡」被解釋成漢森個人的心魔，劇本原有的社會意味反而被收縮成了心理問題。這個魔鬼形象的引入看似留下了闡釋空間，實際上卻沒有拓展人物的複雜性，反而替一個本應被深入挖掘的心理動機提供了過於簡單的答案。

隨著「誘捕掠食者」的大熱，漢森成為家喻戶曉的明星主持人，一場在飛機上與鄰座男人的談話，則成為整部影片中最直白的點題：男人認出身旁的大明星，主動搭訕，自稱是漢森的粉絲，大力讚揚他的「正義」，還用輕鬆的口吻表達自己對「掠食者」的憎恨。他毫不避諱地表示，如果處在漢森的位置，會對這些人施以更加嚴厲、甚至極端的傷害。

在這段閒聊中，「人性之惡」的主題呼之欲出：當審判欲獲得「正義」的授權，是否也就為普通人肆意釋放的攻擊性提供了一層「道德庇護」？飛機上這個男人很關鍵——他將「懲罰他人」的欲望從漢森身上剝離出來，變成了一個普通人的欲望。換言之，這種欲望並不專屬於手持話筒或攝像機的人，它同樣存在於觀看節目、為「正義」喝采的普通觀眾身上。如此一來，影片中的惡魔就不應該只是「漢森的心魔」，而應該是所有觀眾都可能擁有的人性之惡。

其次，「黃金時段」在人物塑造上也未能達到預期。誠然，漢森有些瘋魔的形象增加了影片的戲劇性和可看性；但與此同時，人物的層次反而被削弱了。影片為漢森打造了一個頗具矛盾性的人設：他的私生活已然失控，卻在銀幕上維持著追逐正義的公共形象。

未竟的人性剖析

影片不斷告訴我們他有多麼瘋狂，卻沒有真正讓我們看到：究竟是什麼讓這種瘋狂不斷得到獎勵，又是什麼讓他無法停下來。這恰恰是「黃金時段」最可惜的地方。

它本可以藉漢森這個人物，把觀眾的注意力從一個「瘋魔的主持人」引向其背後的媒體機制——收視率、名望、話語權，以及一種被公眾不斷肯定、以「主持正義」為名的畸形信念。但最終，影片把本應屬於社會的問題，更多地歸結成了一個人的心理問題，看似在解剖一個「瘋子」，實際上錯過了真正值得解剖的東西——究竟是什麼讓一個人因為審判別人而獲得榮耀，又是什麼讓整個社會願意為這種審判鼓掌。

「黃金時段」這部電影選擇了一個有潛力的題材，它試圖解釋一檔真人秀節目如何異化為一場荒謬的悲劇，卻沒有真正解釋為什麼我們所有人都願意坐下來觀看。