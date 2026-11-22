「美國女大兵」詐騙頁面。(作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 本文記述作者在臉書遭遇自稱美國女大兵的詐騙手法，對方以愛情與150萬美元包裹誘使其支付清關費，最後作者識破騙局並警示網路交友須慎防。

我是中國歷史學者，整天埋頭研究歷史問題，年前我一個人移居泰國 曼谷暫住，在年輕人的幫助之下，我開始了玩手機上網，在臉書上開設帳號。朋友善意地提醒我，網上詐騙 眾多，手法五花八門，要非常小心謹慎，處處提防。

網上交友中有許多搞詐騙的，手法多種多樣，千奇百怪，令人防不勝防，以至於有不少上當受騙者呼天搶地。

最令我驚奇的是，在網上遭遇「美國女大兵」詐騙，有必要加以披露，以警世人。

當見到「美國女大兵」主頁時，我心中很好奇，一是我對美國大兵很陌生，想瞭解其平常生活的狀況；二是想結識美國朋友，因此同意把她加為網上好友。出人意外，她很快就發來聊天短帖：

「你好嗎？我的全名是Kim Castro，今年25歲，是美國加州聖荷西公民。你已婚還是單身？」

我立刻回答：「別問這些，我把你當孩子看。多學習，追求精神上的東西，內心才強大，不怕風吹雨打，人生才有意義。學習，加油！」

她繼續介紹自己：「我在美軍工作，現在我在阿富汗 坎大哈的喀布爾率領一支部隊，我在阿富汗坎大哈的喀布爾第三步兵師服役。你的職業是什麼？」

她發來照片，她與同事都身穿美軍迷彩服的合照。我告訴她，我是中國歷史學家，現在客居泰國曼谷，打算移民去美國。這樣一來一往我們聊了許多，她說自己性格開朗豁達，既活潑又溫柔，對人體貼如微；她說看了網上主頁介紹，認為我長得帥，她非常喜歡，不僅要與我保持親密的關係，而且還想到泰國來見我。

我趕快阻止：「寶貝，別來泰國，我把你當真誠的朋友、晚生後輩。中國古代清初有一名劇『桃花扇』，其中唱詞有小曲：兒女濃情一筆銷，桃花扇底送南朝。扯碎扯碎一條條，濺一番鮮血滿扇開紅桃。這是對劇情的總結，也是我目前的心情寫照。你可能不知道和不懂得這些，等你經歷豐富了，年紀大了，就會明白體會其中的人生哲理。我們是永遠真誠的網友，有什麼事，有什麼心裡話，我都願意傾聽。」

隨後我問她喜歡什麼戲劇與如何理解哲學家黑格爾的名言「存在的就是合理的」，她卻避而不答，反而大談希望在泰國買房與我日後共同生活，這時引起了我的警覺和懷疑。因為詐騙是有劇本說詞的，我提出的問題超出劇本說詞範圍，她根本就回答不出來。

150萬美元的圈套

果然如此，她繼續曰：「我的愛人，由於戰區內戰事不斷，我的愛人，我想把我的軍事文件和財物以及一些錢寄給你，這樣你就可以安全地保管它們，直到我來到你的國家，與你共度餘生的那一天。然後，關於我想告訴你的事，實際上我在一家安保公司大約有150萬美元，這筆錢是我們從薩達姆·海珊被捕期間從他的保險庫中沒收的巨額資金中賺來的。現在你是我的好朋友，和我很親近，我愛你，你將是唯一一個我可以信任和分享這個祕密的人，我想通過外交服務將這筆錢轉移到貴國，這樣你就可以把錢存起來，留作我們未來的投資。」

150萬美元等於1000萬人民幣，這對人有多麼大的誘惑力，貪財者朝思暮想，美夢成真，一定不會放過這個天上掉餡餅的機會，上當受騙，財色俱備。其實，這個詐騙劇本說詞存在不少漏洞，而最大的漏洞是伊拉克戰爭發生在20多年前，她才幾歲就成了美國大兵，實乃天方夜譚。

她把150萬美元裝在密封箱裡打包，花了1500美元買了一部手機和500美元買了一隻手表，作為送給我的禮物，然後由外交郵寄。這一切舉動都拍有照片，發給我為證明。而且，千叮嚀萬囑咐，她把身家性命都交給了我，足見她的信任和深情厚愛。

要求支付2萬泰銖

她告訴我，明天有公司的人打電給我通知去領取，海關清關費2萬泰銖(約合600美元)由我先付帳。與150萬美元相比，2萬泰銖是毛毛雨，少得不能太少了。事實上，她要詐騙的就是這2萬泰銖，可能是她手下留情，找我少要了。

不知道為什麼，第二天並沒有人打電話給我。到了下午，她發帖問我，我回答說「沒有」。她就哭訴曰：「我的愛，該公司給我發了一封電子郵件，說你的號碼不正確。你為什麼要這樣對我，你想讓我們的錢箱在你國家的運輸公司手中丟失嗎？」

這或許仍是一種試探，但我已經不耐煩了，直接了當地回答曰：「胡說！我電話號碼無誤。」她也就沒有再吭聲，這場詐騙戲就此結束了。

我認識一個騎摩托車的泰國朋友，他已經48歲，因與妻子結婚多年無子，結果離婚後與母親住在一起。大概我在網上遭遇「美國女大兵」詐騙一個月後，我問他有沒有心儀的女子，他說已經有了，就掏出手機給我看。真是無巧不成書，結果他心儀的女子就是那個「美國女大兵」，我趕緊提醒他，這個女子就是騙子。他聽後半信半疑，我也就不好多說，提醒了他也就夠了。結果過了幾天，我們再碰見時，他說非常感謝我的提醒，不然就上當受騙 。

在網上交女友要謹慎小心，騙子太多，切莫要粗心大意，到頭來人財兩空。我不貪財好色，百毒不侵，任何詐騙者都不可能得手。但話又得說回來，貪財好色是人性的弱點，世上有多少人能夠克服這一弱點，不少人不貪財就好色。因此之故，世界上不可能根除詐騙，只是詐騙手法愈來愈高明，花樣百出而已。披露網上遭遇「美國女大兵」詐騙，目的是警醒世人，詐騙者無孔不入，要特別用心嚴加防範。

「美國女大兵」詐騙往來文字。(作者提供)