AI摘要 文章摘要整理： 這道白醬煙燻鮭魚芝麻葉披薩以希臘優格白醬搭配鮭魚、酸豆與芝麻葉，利用市售餅皮快速完成，兼具清爽風味與方便性。

白醬披薩以香濃柔和的奶香取代番茄紅醬，搭配煙燻鮭魚 的鹹香、酸豆的酸鹹，以及芝麻葉的微苦辛香，呈現豐富而清爽的風味。使用市售披薩餅皮，省去揉麵與發酵的時間，在家也能輕鬆做出義式風味披薩。

材料（約2人份）：市售披薩餅皮1片（約10至12吋）、煙燻鮭魚75克、莫札瑞拉起司75克、酸豆1湯匙、芝麻葉適量、巴馬臣起司(Parmesan)可選、橄欖油少許。

白醬材料：希臘優格50克、美乃滋1/2湯匙、蒜泥少許、檸檬汁1/2茶匙、黑胡椒少許。

作法：

1.調製白醬： 將希臘優格、美乃滋、蒜泥、檸檬汁及黑胡椒放入小碗中，攪拌均勻備用。

2.準備食材：莫札瑞拉起司切片或撕成小塊，瀝乾多餘水分；煙燻鮭魚撕成適口大小，酸豆瀝乾，芝麻葉洗淨後充分瀝乾。

3. 鋪設餅皮： 烤箱依市售餅皮包裝指示預熱。將披薩餅皮放在適用的烤盤上，均勻塗抹白醬，邊緣保留約1至2公分，再鋪上莫札瑞拉起司。

4. 烘烤披薩：依餅皮包裝指示烘烤，至起司融化、餅皮邊緣呈金黃色。不同餅皮所需的溫度與時間不同，應依產品說明調整。

5. 加入配料：披薩出爐後，鋪上煙燻鮭魚及酸豆。若煙燻鮭魚產品標示須加熱，應依包裝指示處理。

6. 完成裝飾： 點綴芝麻葉，依喜好刨上少許巴馬臣起司(Parmesan)，並淋少許橄欖油，即可切成四等份享用。食用前也可擠上少許檸檬汁，增添清爽風味。

小提醒：新鮮莫札瑞拉起司含水量較高，使用前應充分瀝乾，以免餅皮過於濕軟。煙燻鮭魚宜避免長時間烘烤，出爐後再加入，可保留柔嫩口感。芝麻葉最後鋪上，較能維持鮮綠色澤與清新香氣。市售披薩餅皮種類不同，成品的厚度與酥脆程度也會有所差異。

精華 FAQ Q1：這款披薩的白醬是用哪些材料調成的？ 白醬以希臘優格、美乃滋、蒜泥、檸檬汁和黑胡椒調成，口感比傳統紅醬更柔和清爽，能襯托煙燻鮭魚與芝麻葉的風味。

Q2：烘烤披薩時，配料應該先放哪些、後放哪些？ 先在餅皮上塗白醬並鋪莫札瑞拉起司烘烤，等披薩出爐後再加煙燻鮭魚、酸豆與芝麻葉，避免鮭魚過熟、芝麻葉失去鮮綠色澤。

Q3：使用市售餅皮與食材時，有哪些重要的小提醒？ 新鮮莫札瑞拉要先瀝乾，避免餅皮濕軟；煙燻鮭魚若需加熱應依包裝處理；芝麻葉最後再放，可保留香氣，烘烤時間則依餅皮說明調整。

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