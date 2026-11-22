AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹感恩節必吃的地瓜派做法，將地瓜餡與杏仁粉派皮結合，並以羅漢果糖和阿洛酮糖取代一般糖分，做出甜綿又較健康的甜點。

感恩節 的餐桌上除了靈魂核心的烤火雞、馬鈴薯泥等葷蔬主食之外，還有項經典必吃的壓軸甜食地瓜派。

筆者與家人偏愛地瓜派，此派源於美南密西西比州 ，為美籍非洲裔最愛的派點。而在華人社會，地瓜具有懷舊與養生價值，以它作為派餡，再改用不為身體所吸收的羅漢果糖及阿洛酮糖，口感甜綿又健康與享受。

地瓜餡材料：中小型地瓜5個、奶油1/2條、蛋3顆、羅漢果糖 / 阿洛酮糖3/4杯（Monkfruit / Allulose）、淡奶（Evaporated Milk）1/4杯、香草精1茶匙。

派皮材料：烘焙用堅果杏仁粉2又1/2杯、羅漢果糖 / 阿洛酮糖1/4杯、奶油1/2條、蛋1顆、香草精1/2茶匙、普通大小派盤1個。

派表面配料：堅果杏仁碎片適量。

地瓜餡作法：

1.將地瓜洗淨，放電鍋蒸至熟軟，待不燙手時取出剝皮，將熟軟的地瓜放入一容器內攪打成泥狀；奶油微波融化；蛋打散。2.將奶油、蛋液、兩種糖、淡奶和香草精倒入容器內與地瓜泥混合均勻即為地瓜餡，備用。

派皮作法：

1.將奶油微波融化；蛋打散；稍沖洗派盤，拭乾。

2.備一容器，倒入堅果杏仁粉、兩種糖、奶油、蛋液和香草精，搓揉均勻直至成無顆粒的粉糰。

3.將粉糰放入派盤內，於底部及邊緣處將其攤開鋪平。

餡料與派皮整合作法：

1.地瓜餡倒入派皮內，以湯匙背稍微下壓並整平表面。

2.送入已預熱至350℉的烤箱中層烤約18-20分鐘，取出。

3.在派皮邊緣包覆鋁箔紙以防後續烤焦，將派移回烤箱續烤直至表面呈金黃色。

4.取出放涼，撒上杏仁碎片，上蓋或用保鮮膜包覆，冷藏至隔日再行取出切塊。

成功寶典：

1.紅薯、紫薯和芋頭可用來替代地瓜。

2.喜歡肉桂風味者，建議可加近1茶匙溫潤甜香的正品肉桂粉(斯里蘭卡產製的錫蘭肉桂粉)。

3.喜愛重甜味者可將地瓜餡的糖分增至1杯至1又1/4杯。

4.派涼後再覆蓋，以免蓋上產生水珠落下影響口感。

5.冷藏後更好切塊。

精華 FAQ Q1：這篇文章介紹的感恩節甜點是哪一道？ 文章主角是感恩節餐桌上的地瓜派，作者認為它是除烤火雞、馬鈴薯泥外的經典壓軸甜食，也很符合華人對地瓜的懷舊與養生期待。

Q2：地瓜派的餡料與派皮主要用了哪些材料？ 地瓜餡以地瓜、奶油、蛋、羅漢果糖或阿洛酮糖、淡奶與香草精調製；派皮則用杏仁粉、糖、奶油、蛋與香草精拌成粉糰，再壓入派盤成型。

Q3：這道地瓜派的烘烤與保存重點是什麼？ 先以350℉烤約18到20分鐘，再用鋁箔包住邊緣續烤至金黃；完成後放涼撒杏仁碎，冷藏到隔日再切塊，口感與外觀都會更好。

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