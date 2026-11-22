醫藥／長時間戴降噪耳機 恐致耳鳴、頭暈、聽力退化
醫師提醒，長時間使用主動式降噪耳機會讓聽覺系統過度補償，可能出現耳鳴、頭暈與耳悶，若不調整使用習慣，還可能影響聽力。
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醫師提醒，長時間使用主動式降噪耳機會讓聽覺系統過度補償，可能出現耳鳴、頭暈與耳悶，若不調整使用習慣，還可能影響聽力。
一名28歲男性每天到圖書館拚考試，為了不被干擾，從早上都戴降噪耳機直到回家，但最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，若仍不節制，恐會造成聽力退化。
台灣台中亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，許多上班族、學生通勤、工作到睡前放鬆，無線耳機一戴就是好幾個小時，尤其新一代耳機主打「主動式降噪」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音，看似提升生活品質，卻悄悄埋下健康風險。
他說，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵消，雖然可以製造「真空式安靜」，但耳朵內部其實一直在接受「抵消後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。
此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動放大機制，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，但當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應。不少民眾拿下耳機後反倒會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。
他說，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦。若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入。
因為耳機持續製造反向聲波，讓耳朵長期處於抵消訊號的狀態，內耳毛細胞與聽覺神經得不斷調整，久了就可能出現耳悶、耳鳴與不適。 指大腦在極度安靜的環境中，會自動放大微小聲音來維持感知能力，結果拿下耳機後，外界聲音反而顯得太大、刺耳，甚至引發頭暈。 治療會視症狀而定，可能使用藥物調整血流或減壓，也會搭配聽力復健與聲音治療，必要時再加入心理或行為治療，協助重新適應環境聲。
精華 FAQ
因為耳機持續製造反向聲波，讓耳朵長期處於抵消訊號的狀態，內耳毛細胞與聽覺神經得不斷調整，久了就可能出現耳悶、耳鳴與不適。
指大腦在極度安靜的環境中，會自動放大微小聲音來維持感知能力，結果拿下耳機後，外界聲音反而顯得太大、刺耳，甚至引發頭暈。
治療會視症狀而定，可能使用藥物調整血流或減壓，也會搭配聽力復健與聲音治療，必要時再加入心理或行為治療，協助重新適應環境聲。
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