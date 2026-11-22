醫師提醒，為保護聽力，使用耳機應遵守60/60原則，也就是音量不要超過最大音量的60%，且連續收聽時間不超過60分鐘；示意圖。（圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒，長時間使用主動式降噪耳機會讓聽覺系統過度補償，可能出現耳鳴、頭暈與耳悶，若不調整使用習慣，還可能影響聽力。

一名28歲男性每天到圖書館拚考試，為了不被干擾，從早上都戴降噪耳機直到回家，但最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，若仍不節制，恐會造成聽力退化。

台灣台中亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師田輝勣指出，許多上班族、學生通勤、工作到睡前放鬆，無線耳機一戴就是好幾個小時，尤其新一代耳機主打「主動式降噪」功能，只要輕輕一按，周圍世界彷彿瞬間靜止，不會聽到任何噪音，看似提升生活品質，卻悄悄埋下健康風險。

他說，降噪耳機會偵測環境噪音並製造「反向聲波」來抵消，雖然可以製造「真空式安靜」，但耳朵內部其實一直在接受「抵消後的訊號」，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。

此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會啟動放大機制，把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，這種補償作用短期內不一定感覺得到，但當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應。不少民眾拿下耳機後反倒會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。

他說，治療方式包括藥物調整血流或減壓，若是神經過度敏感，會搭配聽力復健與聲音治療，透過環境音重新訓練大腦。若伴隨焦慮或睡眠問題，甚至需要心理或行為治療介入。