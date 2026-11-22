讀者問：

我的綠卡 批了之後，幫國內的配偶辦了I-824(follow-to-join)。今天收到USCIS的信說，I-824 application approved。很奇怪，我以為我是I-824的applicant，配偶是beneficiary，但是approval notice說，beneficiary也是我。這是不是弄錯了還是本來就是這樣？說是他們會通知廣州的領事館。請問，我該怎麼做？

答：

I-824批准信上把你(主申請人)寫成beneficiary，這種情況是正常的顯示，不是移民 局的錯。因為對於I-824表格來說，申請人是你，也就是在美國提交I-824的人。Underlying beneficiary(原始受益人)仍然是你，因為你是當年I-485、I-140或I-130的受益人。你的配偶是Follow-to-join beneficiary(跟隨受益人)。移民局I-824核准信通常只顯示原案的beneficiary，不會單獨列出你配偶名字。但之後簽證 中心和領事館階段，就會有你配偶的訊息，所以不用擔心。