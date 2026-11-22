剛結婚就遞交I-485，會不會因為婚姻真實性而受到嚴格審查。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文分析綠卡排期大前進下，是否該先結婚並與主申請人同時遞交I-485，並提醒婚姻真實性、STEM OPT與排期變動風險都需一併評估。

讀者問：

10月排期大進，我的優先日滿足表B遞件要求。目前，公司律師已經確認支持EB-2轉EB-3Downgrade，正在準備材料。現在面臨一個非常關鍵的抉擇。我是主申請人，2021年抽中H-1B，申請EB-2移民 ，I-140已獲准600多天，優先日(PD)為2023年8月。女友今年7月剛PhD畢業，開始用F-1OPT工作，OPT將於2027年7月初到期。她有三次H-1B抽籤機會。她本來打算明年如果抽不中H-1B，就申請STEM OPT。我們感情穩定，原本也有結婚打算，但這次表B突然大前進沖刷了原定的時間節奏。目前糾結的兩個方案如下。

方案A：今年11月馬上領證，作為副卡一起遞交I-485+I-765(C09)+I-131，能利用表B開放的機會直接鎖定I-485排位，且最快三到六個月能拿到C09的EAD工卡，從根本上解決她的工作許可顧慮。不過，剛領證就交I-485，USCIS會不會發出婚姻真實性RFE、甚至安排面試？如果她交了I-485，明年上半年再去申請STEM OPT延期，會不會因為移民傾向被拒絕？

方案B：我先自己交I-485，等她明年拿到STEM OPT延期後，再幫她遞交I-485。這樣，她的STEM OPT延期申請非常乾淨，完全不用擔心非移民傾向問題。不過，明年年中表B高概率停(只能走表A)，而EB-3表A距離我的PD還有很大差距。如果錯過了10月這個表B窗口，她可能要多等一兩年才能再遞交I-485，而且如果我的申請approved了，她就不能交I-485了。

想請教，這種情況下領證一起交是不是依然是無可爭議的最優解？主副卡婚姻真實性審查(RFE或面試)的通過率和難度如何？交了I-485之後，再去申請STEM OPT延期成功率高嗎？

答：

根據你提供的情況，如果你們原本就有真實、穩定的婚姻計畫，而且公司律師能夠在10月完成EB-3 Downgrade的申請準備，可以優先考慮方案A，即先依法登記結婚，再以夫妻身分同時遞交I-485。當然這也不是毫無風險的選擇，需要考慮以下幾個問題：

1.剛結婚就遞交I-485，會不會因為婚姻真實性而受到嚴格審查。職業移民的配偶以衍生受益人(Derivative Beneficiary)申請綠卡 ，與美國公民透過I-130為配偶申請婚姻綠卡有所不同。職業移民配偶通常不需要單獨提交I-130，而是依據主申請人的職業移民申請取得衍生移民資格。因此，移民局審查的重點一般是雙方是否有合法有效的婚姻關係，以及是否符合其他調整身分條件。

剛領證遞交I-485，並不構成拒絕申請的理由，也沒有規定夫妻必須結婚滿一定時間才能遞交職業移民衍生申請。當然，移民局仍有權要求補充婚姻真實性證據，甚至安排面試。如果你們確實長期交往、婚姻真實，能夠提供共同生活、交往歷史、共同財務或其他相關證據，一般不必僅僅因為剛結婚就擔心申請會被拒絕。

2.遞交I-485後，再申請STEM OPT延期的風險。F-1是具有非移民身分要求的簽證類別，而遞交I-485明確表明申請人正在尋求美國永久居民身分。因此，如果你女友先遞交I-485，隨後再申請STEM OPT延期，確實可能出現與非移民身分要求有關的問題。但是，不能簡單地說，只要遞交了I-485，STEM OPT延期就一定會被拒絕。STEM OPT申請是否能夠獲批，還涉及申請人是否繼續符合F-1身分、STEM學位、雇主資格及其他相關要求。這裡也需要區分在美國境內申請STEM OPT延期，與離境後重新申請F-1簽證或以F-1身分入境。這幾種情況的法律風險並不相同。

由於你女友目前的OPT有效期至2027年7月，即使你們11月同時遞交I-485，她仍有一段時間可以繼續使用現有OPT工作許可。如果她在現有OPT到期之前獲得C09的EAD，就可能不再需要依賴STEM OPT繼續工作。但必須注意，C09的EAD的審批時間沒有保證，不能認定一定會在三至六個月內獲批。並且，遞交I-485本身並不會自動賦予工作許可。

3.方案B的優點是，你女友可以先完成STEM OPT延期申請，減少在申請STEM OPT時已經存在I-485待審所帶來的複雜性。但是，方案B也有明顯的不確定性。2026年10月，中國EB-3表B已經前進至2024年4月1日，而你的優先日是2023年8月，因此目前符合排期日期要求。如果你女友等到2027年才遞交I-485，屆時移民局是否允許使用表B、EB-3表B是否仍覆蓋你的優先日期，都無法事先保證。如果排期倒退，她確實可能失去目前的遞交機會。但你所擔心的另一點，即你先獲得綠卡以後，她就再也不能透過你的職業移民申請取得綠卡，這個理解並不完全正確。只要你們在你們取得永久居民身分之前已經合法結婚，而且符合相關規定，即使你們先取得綠卡，太太仍可能透過Follow-to-Join程序申請衍生移民身分。因此，並不是先獲批，她必然失去職業移民衍生申請資格。

4.EB-2 Downgrade至EB-3通常需要雇主遞交新的EB-3的I-140，並在符合條件的情況下保留原來的優先日。因此，你應讓公司律師確認新的EB-3的I-140是否可以與I-485同時遞交，以及原來的PERM、職位要求、雇主支付能力等是否符合EB-3申請要求。

先交 I-485，等拿到學位後，去申請STEM OPT 延期成功率高嗎？示意圖。(美聯社)