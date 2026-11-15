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悅讀／母女是依附？或枷鎖？讀瑞秋‧艾薇芙「妳所無法的掙脫」

施清真
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知名記者瑞秋‧艾薇芙(Rachel Aviv)的新作《妳所無法的掙脫》(You ...
知名記者瑞秋‧艾薇芙(Rachel Aviv)的新作《妳所無法的掙脫》(You Won't Get Free of It)以六篇調查報導，闡述母女之間微妙的糾葛。 (維基百科／By Frypie - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122635385)

AI摘要

文章摘要整理：

瑞秋‧艾薇芙以6篇報導從精神疾病、記憶與真實事件切入，深入剖析母女關係的愛、傷害與難以掙脫的羈絆。

每個女兒都有母親，有朝一日或許也將身為人母，但母女之間的聯繫卻是微妙難解。母親給予女兒的不見得是關愛與憐惜，女兒給予母親的也不見得是滿足與喜悅，母女之間究竟是依附、或是枷鎖？美國知名記者瑞秋‧艾薇芙(Rachel Aviv)的新作《妳所無法的掙脫》(You Won't Get Free of It)以六篇調查報導，闡述母女之間微妙的糾葛。

出入重大議題的銳筆

艾薇芙現年44歲，是調查報導的第一把交椅，曾獲「國家雜誌獎」人物特寫首獎，亦曾入圍普立茲特稿寫作獎。她是布朗大學的學士，曾為《村聲雜誌》撰稿，2013年加入《紐約客》的記者團隊，任職至今。《紐約客》經常指派艾薇芙採訪重大時事議題或是知名新聞人物，時事方面，她曾報導瑞典四百多名難民孩童罹患「放棄生存症候群」(resignation syndrome)，集體陷入昏睡，甚至一睡不醒。《蘇西的世界》的作者艾莉絲‧希柏德誤控安東尼‧布羅德沃特性侵，致使布羅德沃特坐了16年冤獄，《紐約客》對這樁喧騰一時的事件作了詳實的報導，報導即是出自艾薇芙之手。人物方面，艾薇芙曾書寫奧立佛‧薩克斯，探討薩克斯是否將自身的經驗融入與患者的訪談，因而影響診療的客觀性，甚至渲染患者的境遇。艾薇芙也曾深度專訪喬伊斯‧卡洛‧奧茲，以親身經驗為出發點，詳述厭食症對奧茲及其作品的影響。

曾患厭食症 思索精神疾病

艾薇芙曾患厭食症，亦曾在她的第一本作品《陌生的自己》(Strangers to Ourselves)詳述此事。艾薇芙六歲的時候忽然拒絕進食，她不願說出食物的名稱，因為「說了等於吃了」，她連數字「八」都不願說，因為「eight」跟「ate」同音。爸媽把她送進醫院，六星期之後，她病癒出院，雖說病癒，但這樁事件在她心中留下不可磨滅的印記，引發她對精神疾病的思索。《陌生的自己》的四名受訪者中，一位是窮盡畢生之力控告精神療養院的憂鬱症患者、一位是因為幻聽溺斃親生嬰孩的黑人母親、一位是大半輩子掙扎於服藥與停藥的白人女孩、一位是信教信得幾近癲狂的印度婦女，人人深陷(或說被視為深陷)精神疾病的樊籠，艾薇芙寫了四篇調查報導，再加上一篇她自己因為厭食症入院治療的經歷，全書聚焦於兩個問題：精神疾病應該著重藥物治療或是心理治療？精神疾病的病徵和定義界定了自我，但患者是否因而失去界定自我的能力？

當代母女關係的見證

《妳所無法的掙脫》把焦點從自我拉到母女關係，全書收錄六篇精采詳實的調查報導，艾薇芙書寫因「解離性漫遊症」而失蹤的年輕女子、為哈維‧溫斯坦和麥可‧傑克遜作證的認知心理學家、婉拒精神治療而喪生的單親媽媽、遠赴紐約當保母的菲律賓女子、心理痼疾不藥而癒的印度母親、罔顧女兒遭受先生性侵的小說家，篇篇闡述微妙的母女關係。在〈游動的真相〉裡，艾薇芙對認知心理學家伊莉莎白‧羅芙特斯(Elizabeth Loftus)進行深度訪談，羅芙特斯研究記憶，強調記憶的游動性，指稱記憶並非絕對可信，尤其是性侵等重大的心理創傷，當事人的記憶更需審慎檢視。但羅芙特斯自己的記憶呢？在訪談中，我們得知羅芙特斯的母親在游泳池溺斃身亡，在羅芙特斯的記憶中，這是一樁意外，但周遭一干親友，甚至羅芙特斯的兄弟姊妹，皆不排除自殺的可能性，畢竟羅芙特斯的母親飽受精神疾病之苦，而且事發之時剛從療養院出院。羅芙特斯對母親的記憶，是否也是游動？這樣的記憶，是否影響她日後的研究？

女兒揭不堪過往 重創孟若

與本書同名的〈妳所無法的掙脫〉，更是道盡母女之間的糾葛。2024年7月，諾貝爾文學獎得主、小說家艾莉絲‧孟若的么女安卓莉亞‧史金納(Andrea Skinner)投書《多倫多星報》，坦述九歲之時遭到繼父弗雷林(Gerald Fremlin)性侵，孟若知情，卻無視安卓莉亞的創傷，依然留在弗雷林身旁。安卓莉亞的投書重創孟若的形象，眾人紛紛質問孟若為什麼沒有保護她的女兒？她為什麼依然接納弗雷林？一位筆鋒如此犀利的小說家為什麼在現實生活中卻是如此軟弱？艾薇芙針對這樁震驚文壇的事件作了詳盡報導，她親訪孟若的女兒、前夫、經紀人、長久合作的編輯，對孟若的成長背景作出解析。報導中說，孟若的母親對她管教嚴厲，兩人的關係始終緊繃，母親過世之時，孟若甚至沒有參加葬禮。孟若把她與母親的關係寫進小說，她對安卓莉亞的漠視與疏離，是否反映出她自己與母親的糾葛？孟若既已辭世，這個問題自此無解，即使孟若依然在世，只怕也解不開謎團，艾薇芙詳讀孟若的小說，試圖從中尋求蛛絲馬跡，她的報導也因她對小說的解讀更具深度。

隱藏自己 深入他人內心

調查報導若要寫得好，記者的訪談功力和文筆必須具有一定的水準，而艾薇芙絕對在水準之上。她不但有條不紊地梳理複雜的議題，更以客觀生動的文筆描繪各個受訪者，閱讀之時，你會覺得受訪者活靈活現地呈現在你面前，而艾薇芙始終客觀地站在一旁，你察覺不到她的介入，但她的文字會帶著你深入受訪者的內心。比如〈重獲新生〉裡的印度母親瑪莉，她飽受幻聽幻覺之苦，連帶拖累兩個女兒。後來她罹患淋巴癌，接受化療之後，幻聽幻覺戛然而止，再也不受精神痼疾之苦，宛若重生。瑪莉不明白為什麼，醫生們也說不出所以然，瑪莉如何調適自己的重生，她的女兒如何與重生的母親相處，艾薇芙以深度訪談呈現母女三人的互動，是一篇非常精采的報導。

閱讀《妳所無法的掙脫》時，我經常想到李桐豪和蕭宇翔。李桐豪是《鏡周刊》人物組記者，蕭宇翔為《鏡文學》撰稿，嚴格而言，他們的作品是人物專訪，而非調查報導，但他們訪談功力和文筆皆在水準之上。李桐豪的《子彈與玫瑰》收錄三十篇訪談，是我最喜歡的人物報導。全書分為三輯：「光影之下」、「筆桿之中」、「廟堂之上」，分別代表影視界、藝文界、政界，每輯各有十位受訪者，三十名受訪者包括李安、蔡琴、侯孝賢、張曼娟、蔣勳、白先勇、黃春明、李登輝、蔡英文、宋楚瑜、賴清德，光看這份名單就讓人感興趣，一開始讀就放不下。李桐豪的文筆神妙至極，他把受訪者寫得生動鮮活，躍然紙上，篇篇訪談符合受訪者獨特的風格，最讓我佩服的是，李桐豪把自己隱匿起來，他用對話呈現出受訪者的聲音，讓讀者只看到受訪者，閱讀之時，我不時心想：譯者不該也是如此嗎？

感到驕傲 或是覺得遺憾？

《妳所無法的掙脫》既是探究母女關係，艾薇芙當然也提到自己與母親的互動。艾薇芙的媽媽喜愛寫作，夢想當個作家，卻因為養育子女放棄夢想。艾薇芙在序言裡提到，媽媽多次遭到退稿，日後卻看著女兒任職聲名卓著的《紐約客》，艾薇芙有時覺得自己過著媽媽夢想中的人生，但她不確定她該為自己感到驕傲，或是為媽媽感到遺憾。艾薇芙還說，當了媽媽之後，她重新思考訪談的重點和寫作的角度，致使重寫過去的報導。比如因「解離性漫遊症」而下落不明的女孩漢娜，當年撰寫報導時，艾薇芙並未深加探究漢娜為什麼罹患「解離性漫遊症」，漢娜的母親芭芭拉也不願過度解釋，後來艾薇芙重讀訪談筆記，讀到芭芭拉生下漢娜之前當過母親，但嬰孩早產，出生隔天去世，芭芭拉因而陷入重度憂鬱，而後漢娜三度病發，每次都剛好在嬰孩出生的那一天，芭芭拉的心理創傷是否間接造成漢娜的解離？於是艾薇芙重新採訪芭芭拉，將這個因為早產而逝的嬰孩納入報導之中。

成長是與母親的捉迷藏

小說家李翊雲在Where Reasons End裡寫道：「成長的真諦是，妳與妳的母親捉迷藏，成功閃躲了她的捕捉。」艾薇芙引用這句話為序言作結，揭示《妳所無法的掙脫》的要旨。在書裡六篇調查報導裡，艾薇芙告訴我們，母親與女兒之間存在著複雜的情感，這樣的情感深植於妳的生命之中，妳可以試圖遁逃，但妳永遠無法掙脫。既然如此，我們不如選擇面對，在依附與枷鎖之間尋得平衡。

書名：陌生的自己 (Strangers to Ourselves) 作者：瑞秋‧...
書名：陌生的自己 (Strangers to Ourselves) 作者：瑞秋‧艾薇芙(Rachel Aviv) (圖取自amazon網站)

書名：妳所無法的掙脫 (You Won't Get Free of It) 作者...
書名：妳所無法的掙脫 (You Won't Get Free of It) 作者：瑞秋‧艾薇芙(Rachel Aviv) (圖取自amazon網站)

精華 FAQ

  • 本書以6篇調查報導探討母女關係的複雜性，從依附、創傷到情感枷鎖皆有涉及，並以真實人物與事件呈現女性在家庭中的難解糾葛。

  • 她是資深調查記者，擅長人物與重大議題報導，也曾親歷厭食症與精神疾病主題，因此能以細膩、客觀又深入的筆法，處理母女創傷與心理經驗。

  • 艾莉絲‧孟若女兒揭露遭繼父性侵而母親未保護她的事件，最能凸顯母女衝突核心，也讓讀者看見作為母親的沉默、疏離與創傷如何跨代影響。

瑞典

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