綠手指／多年生植物 牡丹、鳶尾 秋季栽種好時機

玉簪的壽命可超過50年。(Image by Katie McMurray from Pixabay)

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹多年生植物的特性與秋季栽種優勢，並列出牡丹、有鬚鳶尾、玉簪、萱草與藍花膺靛等5種耐久植物的養護要點。

就像所有生物一樣，植物也有壽命，一年生植物會在一年內完成從種子到死亡的整個生命周期；儘管通常會自行播種，但兩年生植物也只能存活兩年，而多年生植物(perennials)則預期能存活得更久。

美聯社報導，有些多年生植物如飛燕草(delphiniums)生命期較短；另一些，如紫錐花(coneflowers)，則壽命中等；但有些在適當的條件下可存活20、50甚至100年，而秋季正是栽種它們的絕佳時機，以下是常見的五種多年生植物。

1.牡丹

牡丹(Peonies)是多年生植物中的「超級老人」。這些木質灌木在春季會開出大而豔麗的花朵，雖然往往需要一段時間才能茁壯成長，但一旦成活，便能輕易存活50至100年，有時甚至更久。它們是傳家寶植物，通常代代相傳。在第3至9耐寒區，在初秋將牡丹種在向陽處(南方地區需有午後遮蔭)，便能享有一生盛開的景致。

2.有鬚鳶尾

有鬚鳶尾(Bearded iris)同樣能世代相傳，只要照料得當，甚至可以說長生不死。這種植物由夏末或初秋種植的根莖生長而成，根部會在地下不斷蔓延，持續萌發新生命。每三至五年應將植株挖起並分株，以防止植株過於擁擠，導致根腐與衰退病；在將較新的根系重新種植於另一向陽處之前，要先將老舊或枯死的根莖丟棄。

3.玉簪

在第3至9區，玉簪(Hostas)的壽命可超過50年。為獲得最佳生長效果，應在春季或秋季將它們種植在肥沃、微酸性土壤中，並選擇能接收些許晨光的陰涼處；同時需密切觀察並防範蛞蝓等害蟲，且在植株生長滿十年後，每三至五年進行一次分株。

4.萱草

雖然每朵萱草(金針花，Daylilies)的花期僅有一天，將其種植在肥沃、排水良好的土壤中，並選擇向陽處，這些植物往往能在幾乎無需照料的情況下存活長達50年。根據品種不同，可栽種在第2、3-9或11區的向陽處；於早春或夏末至初秋種植，並每三至五年分株一次，便能使植株恢復生機，並繁殖更多。

5.藍花膺靛

在第3-9區的庭園中，藍花膺靛(False indigo)的壽命輕易可超過50年。這些植物生長緩慢，需長達五年才能成熟，但一旦建立根系，長的木質主根便能幫助它們抵禦乾旱、霜凍，以及大自然所有的考驗。

但它們不喜歡被頻繁搬動，因此謹慎選擇一個向陽的花園位置，並讓它們靜靜生長。

牡丹是多年生植物。(新華社)

萱草(金針花)存活可長達50年。(新華社)