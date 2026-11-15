我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

綠手指／多年生植物 牡丹、鳶尾 秋季栽種好時機

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
玉簪的壽命可超過50年。(Image by Katie McMurray fro...
玉簪的壽命可超過50年。(Image by Katie McMurray from Pixabay)

AI摘要

文章摘要整理：

文章介紹多年生植物的特性與秋季栽種優勢，並列出牡丹、有鬚鳶尾、玉簪、萱草與藍花膺靛等5種耐久植物的養護要點。

就像所有生物一樣，植物也有壽命，一年生植物會在一年內完成從種子到死亡的整個生命周期；儘管通常會自行播種，但兩年生植物也只能存活兩年，而多年生植物(perennials)則預期能存活得更久。

美聯社報導，有些多年生植物如飛燕草(delphiniums)生命期較短；另一些，如紫錐花(coneflowers)，則壽命中等；但有些在適當的條件下可存活20、50甚至100年，而秋季正是栽種它們的絕佳時機，以下是常見的五種多年生植物。

1.牡丹

牡丹(Peonies)是多年生植物中的「超級老人」。這些木質灌木在春季會開出大而豔麗的花朵，雖然往往需要一段時間才能茁壯成長，但一旦成活，便能輕易存活50至100年，有時甚至更久。它們是傳家寶植物，通常代代相傳。在第3至9耐寒區，在初秋將牡丹種在向陽處(南方地區需有午後遮蔭)，便能享有一生盛開的景致。

2.有鬚鳶尾

有鬚鳶尾(Bearded iris)同樣能世代相傳，只要照料得當，甚至可以說長生不死。這種植物由夏末或初秋種植的根莖生長而成，根部會在地下不斷蔓延，持續萌發新生命。每三至五年應將植株挖起並分株，以防止植株過於擁擠，導致根腐與衰退病；在將較新的根系重新種植於另一向陽處之前，要先將老舊或枯死的根莖丟棄。

3.玉簪 

在第3至9區，玉簪(Hostas)的壽命可超過50年。為獲得最佳生長效果，應在春季或秋季將它們種植在肥沃、微酸性土壤中，並選擇能接收些許晨光的陰涼處；同時需密切觀察並防範蛞蝓等害蟲，且在植株生長滿十年後，每三至五年進行一次分株。

4.萱草

雖然每朵萱草(金針花，Daylilies)的花期僅有一天，將其種植在肥沃、排水良好的土壤中，並選擇向陽處，這些植物往往能在幾乎無需照料的情況下存活長達50年。根據品種不同，可栽種在第2、3-9或11區的向陽處；於早春或夏末至初秋種植，並每三至五年分株一次，便能使植株恢復生機，並繁殖更多。

5.藍花膺靛 

在第3-9區的庭園中，藍花膺靛(False indigo)的壽命輕易可超過50年。這些植物生長緩慢，需長達五年才能成熟，但一旦建立根系，長的木質主根便能幫助它們抵禦乾旱、霜凍，以及大自然所有的考驗。

但它們不喜歡被頻繁搬動，因此謹慎選擇一個向陽的花園位置，並讓它們靜靜生長。

牡丹是多年生植物。(新華社)
牡丹是多年生植物。(新華社)

萱草(金針花)存活可長達50年。(新華社)
萱草(金針花)存活可長達50年。(新華社)

精華 FAQ

  • 因為秋季氣溫較穩定，植物可先把根系建立好，減少夏季高溫壓力，等到春天來臨時就能更快生長、開花，也較容易順利定植。

  • 牡丹適合在第3至9區初秋種於向陽處，南方可加午後遮蔭，成活後可活50至100年以上；有鬚鳶尾則需夏末或初秋種植，並每3至5年分株一次。

  • 這3種多年生植物都能在庭園中長期生長，壽命可達數十年；其中玉簪喜陰涼肥沃土，萱草耐養且需定期分株，藍花膺靛則要選好位置後盡量少搬動。

上一則

綠手指／避免植物澆水過多 試試牙籤測乾濕

下一則

生活／樹葉知秋意 節氣想起媽媽的叮嚀

延伸閱讀

綠手指／花園裡的12種植物 秋天修剪最佳

綠手指／花園裡的12種植物 秋天修剪最佳
洗米水別倒掉 室內綠植都喜歡它

洗米水別倒掉 室內綠植都喜歡它
秋天別掃落葉 環保且有助動植物取得食物、避險、築巢

秋天別掃落葉 環保且有助動植物取得食物、避險、築巢
橡樹的祕密

橡樹的祕密

熱門新聞

如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。(圖／123RF)

封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

2026-11-08 14:50
膝蓋痛是身體的警報器。如果只是吃藥打針，卻沒有改變「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。(圖／123RF)

封面故事／台名醫推「護膝333」 有望關節退化逆轉

2026-11-08 11:45
走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。(圖／123RF)

封面故事／膝蓋疼痛就不動？反而可能更糟糕

2026-11-08 13:20
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。(圖／123RF)

封面故事／跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

2026-11-08 01:26
在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標；示意圖。(圖／123RF)

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

2026-11-08 01:20
接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)

健康／睡再久還是累？ 醫師提6建議

2026-11-08 01:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰