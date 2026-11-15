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生活／烘焙紙著火 手指燙傷的教訓

採薇
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烤箱裡的烘焙紙，小心要超出烤盤太多。(圖／123RF)
烤箱裡的烘焙紙，小心要超出烤盤太多。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

作者因烘焙紙在烤箱內起火而燙傷雙手，經急診與門診處理後逐步康復，也整理出烘焙紙使用、燒傷急救與傷口觀察的實用教訓。

我呆呆地坐在椅子上，右手拇指和左手食指疼得厲害。我怎麼也想不明白，Costco的烘焙紙(parchment paper)怎麼會著火呢？

說明書上明明寫著最高耐溫425°F，而我烤東西時只設定了350°F，才七分鐘，馬鈴薯餅(hash brown)還沒熟，烘焙紙卻燒起來了。紅紅的火苗竄得老高。慌亂中，我伸手拿起還沒燃燒的部分，把它扔進水槽。短短幾秒鐘，手指就被燙傷了。我趕緊用流動的涼水沖洗，再塗上燙傷膏。

第二天，右手拇指背側鼓起一個大水泡，左手食指也紅腫，並出現幾個細小的水泡，看起來是二度燙傷。我去了緊急救護中心（Urgent Care），一位醫師助理仔細檢查並拍下照片，建議保持水泡完整、塗上醫用凡士林，用不黏傷口的敷料包紮。因為拇指燙傷涉及關節，她還把我轉診給燒傷專科醫師。

她提醒我，如果五年內沒有接種破傷風疫苗，需要盡快補種。我一時找不到疫苗接種紀錄，急忙打電話、上網查詢都沒有結果。幸運的是我遇到護士Katie。她幫我查到紀錄，確認我兩年前已經接種過破傷風疫苗。

次日去看家庭醫師，醫師特意請來熟悉燒傷護理的護士Rose。她處理了傷口，並讓我三天後拍照傳給她，以便判斷是否需要複診。

當時水泡明顯增大，覆蓋了更大面積的關節皮膚，但仍然完整，也沒有感染跡象。因為馬上要從波特蘭回鳳凰城，我便沒有再預約燒傷專科醫師。

第五天，水泡癟了下去，我以為傷口正在好轉。沒想到第六天傷口又發紅、疼痛，我擔心感染，再次去了鳳凰城的 Urgent Care。這次接診的執業護士Trevor認為不像是嚴重感染，也可能是癒合過程中的變化。他給我開了莫匹羅星(Mupirocin)軟膏，並建議平時不必包紮，做事情時再保護傷口。

第八天，疼痛消失了，紅色也明顯減輕。看到傷口逐漸好轉，我懸著的心終於放了下來。

後來，姊妹們幫我分析，烘焙紙著火，會不會是因為伸出烤盤太多，碰到烤箱內壁或加熱管？這次意外給了我深刻的教訓：

1.使用烘焙紙要注意尺寸，不能超出烤盤，更不能接觸加熱管或烤箱內壁。

2.烤箱裡一旦起火，千萬不要伸手去拿烘焙紙。應先關閉烤箱，確保自身安全；若火勢無法控制，立即撤離並撥打911。

3.二度燒傷急救要記牢「沖、脫、泡、蓋、送」：立即用流動涼水沖洗至少20分鐘；小心移除傷處附近的衣物和飾品；不要弄破水泡，用乾淨、不黏傷口的敷料覆蓋；及時就醫。涉及手指關節的燒傷尤其不能掉以輕心。

4.注意傷口變化。疼痛減輕、水泡消退並不代表完全康復，若出現紅腫、疼痛加劇等變化，應及時複診。

5.隨身攜帶好疫苗接種紀錄。

一個用了很久的烘焙紙，一次再平常不過的烘烤，竟然讓我經歷了這樣一場意外。

精華 FAQ

  • 作者推測，烘焙紙可能因為伸出烤盤太多，碰到烤箱內壁或加熱管而著火。即使設定溫度低於標示耐溫，若紙張接觸高熱區域，仍可能引發火苗。

  • 她先以流動涼水沖洗並塗燙傷膏，之後到 Urgent Care 檢查，醫護建議保留水泡、塗醫用凡士林並包紮，還因手指關節受傷被轉診給燒傷專科。

  • 重點包括烘焙紙尺寸不要超出烤盤、烤箱起火時別徒手去拿、二度燒傷要記住沖脫泡蓋送，以及傷口變化與疫苗紀錄都要留意。

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