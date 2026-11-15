我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

生活／樹葉知秋意 節氣想起媽媽的叮嚀

久彌
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

作者因白楊落葉與白露、處暑的時令變化，聯想到母親的細碎叮嚀與親情鄉情，也從茶花、蓮葉和夜空中感受到秋意，進而肯定節氣的實用智慧。

意外地在沙沙小雨聲中醒來，看見長廊上又灑了許多白楊樹的落葉，我不由說，這樹也太敏感些了吧，別的樹都還綠得鬱鬱蔥蔥，白天在外、太陽下也還是挺熱的，下點小雨就這麼多黃葉了。

老伴說，去看看月曆是什麼節氣了，我一查看，不僅處暑已過，「露從今夜白」的白露都過了好幾天，那白楊樹就好像有點道理了，它是早些來報訊的，因處暑的意思就是結束暑，白露更是轉涼的信號。

這月曆是老弟寄給我的，老弟對此倒是比較在心，他說那是受媽的影響，媽媽總會注意，並說些與節氣時令有關和該注意的事。那白楊樹的早早絮叨，不由令人想起早年早晨上學時，母親提醒穿件夾克等的細碎叮嚀，那時不覺怎樣，現在那些叮嚀是想聽也聽不到，只能在夢中偶現了。

白露是不能不令人順口就想起，「蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂佳人，在水一方」，但到了這個年紀，早年讀它時的憧憬和遐想已淡遠了，取而代之是「所謂佳人」，就在身旁的幸福和幸運感。

我對節氣是不重視的，總覺就是那麼一天，至於日照是黃經幾十度等細節，更是毫無所知。可是經過幾次這種無心的驗證，覺得節氣用以觀察評測美南喬治亞州的天氣還蠻適用的，也許是緯度和地形相近吧。

隨著處暑和白露的提醒，這幾天我稍微注意了一下，客廳外那茶花又無聲無息的開了，我原總認為茶花是要到9月底10月才開花的，所以並沒在意看它，但不知它也會早晚隨著節氣而變化，看看我種在林裡的茶花，也都稀疏的開了，確認了茶花的季節是開始了。

小池裡只剩蓮蓬，有的荷葉沿葉脈邊已透露黃意，甚至有邊緣開始枯捲的，荷的季節已進入收斂。晚上看夜空好像更深邃、星星好像更晶瑩，真如東坡先生說的：「金波淡，玉繩低轉。 但屈指，西風幾時來，又不道，流年暗中偷換。」秋天真的已悄悄來了。我不是悲愁的人，但充滿秋意詩詞中的故國也會瀰漫心眼

草木是有知的，而且從不失時。節氣、不管我怎麼漫不經心，一些無聲的變化，也會喚醒我親情、鄉情的思緒綿綿。

從實用的觀點，節氣適時告訴我們自然界的變化，和指導了我們上千年農耕社會，人們應如何，春耕夏耘，秋收冬藏的配合，這就又不能不佩服老祖宗的智慧了。

精華 FAQ

  • 因為他在沙沙小雨中醒來，看見長廊上落葉很多，覺得白楊樹比其他樹更敏感。再查看月曆後發現處暑與白露已過，才理解這是節氣轉涼的自然訊號。

  • 作者想起早年上學時，母親總提醒他穿夾克等細碎事項。當年覺得平常，如今卻成了再也聽不到的珍貴回憶，也喚起濃濃的親情與思念。

  • 他觀察到茶花開始開放、蓮葉轉黃且邊緣枯捲，夜空也顯得更深邃、星星更晶瑩，這些變化都讓他確認秋意已悄悄到來，並反思節氣對生活的提醒。

上一則

綠手指／多年生植物 牡丹、鳶尾 秋季栽種好時機

下一則

生活／烘焙紙著火 手指燙傷的教訓

延伸閱讀

生活／中國的秋與美國的秋

生活／中國的秋與美國的秋
秋天來了

秋天來了
天窗（三）

天窗（三）
天窗（一）

天窗（一）

熱門新聞

如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。(圖／123RF)

封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

2026-11-08 14:50
膝蓋痛是身體的警報器。如果只是吃藥打針，卻沒有改變「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。(圖／123RF)

封面故事／台名醫推「護膝333」 有望關節退化逆轉

2026-11-08 11:45
走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。(圖／123RF)

封面故事／膝蓋疼痛就不動？反而可能更糟糕

2026-11-08 13:20
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。(圖／123RF)

封面故事／跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

2026-11-08 01:26
在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標；示意圖。(圖／123RF)

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

2026-11-08 01:20
接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)

健康／睡再久還是累？ 醫師提6建議

2026-11-08 01:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰