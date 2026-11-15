生活／樹葉知秋意 節氣想起媽媽的叮嚀

AI摘要 文章摘要整理： 作者因白楊落葉與白露、處暑的時令變化，聯想到母親的細碎叮嚀與親情鄉情，也從茶花、蓮葉和夜空中感受到秋意，進而肯定節氣的實用智慧。

意外地在沙沙小雨聲中醒來，看見長廊上又灑了許多白楊樹的落葉，我不由說，這樹也太敏感些了吧，別的樹都還綠得鬱鬱蔥蔥，白天在外、太陽下也還是挺熱的，下點小雨就這麼多黃葉了。

老伴說，去看看月曆是什麼節氣了，我一查看，不僅處暑已過，「露從今夜白」的白露都過了好幾天，那白楊樹就好像有點道理了，它是早些來報訊的，因處暑的意思就是結束暑，白露更是轉涼的信號。

這月曆是老弟寄給我的，老弟對此倒是比較在心，他說那是受媽的影響，媽媽總會注意，並說些與節氣時令有關和該注意的事。那白楊樹的早早絮叨，不由令人想起早年早晨上學時，母親提醒穿件夾克等的細碎叮嚀，那時不覺怎樣，現在那些叮嚀是想聽也聽不到，只能在夢中偶現了。

白露是不能不令人順口就想起，「蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂佳人，在水一方」，但到了這個年紀，早年讀它時的憧憬和遐想已淡遠了，取而代之是「所謂佳人」，就在身旁的幸福和幸運感。

我對節氣是不重視的，總覺就是那麼一天，至於日照是黃經幾十度等細節，更是毫無所知。可是經過幾次這種無心的驗證，覺得節氣用以觀察評測美南喬治亞州的天氣還蠻適用的，也許是緯度和地形相近吧。

隨著處暑和白露的提醒，這幾天我稍微注意了一下，客廳外那茶花又無聲無息的開了，我原總認為茶花是要到9月底10月才開花的，所以並沒在意看它，但不知它也會早晚隨著節氣而變化，看看我種在林裡的茶花，也都稀疏的開了，確認了茶花的季節是開始了。

小池裡只剩蓮蓬，有的荷葉沿葉脈邊已透露黃意，甚至有邊緣開始枯捲的，荷的季節已進入收斂。晚上看夜空好像更深邃、星星好像更晶瑩，真如東坡先生說的：「金波淡，玉繩低轉。 但屈指，西風幾時來，又不道，流年暗中偷換。」秋天真的已悄悄來了。我不是悲愁的人，但充滿秋意詩詞中的故國也會瀰漫心眼

草木是有知的，而且從不失時。節氣、不管我怎麼漫不經心，一些無聲的變化，也會喚醒我親情、鄉情的思緒綿綿。

從實用的觀點，節氣適時告訴我們自然界的變化，和指導了我們上千年農耕社會，人們應如何，春耕夏耘，秋收冬藏的配合，這就又不能不佩服老祖宗的智慧了。