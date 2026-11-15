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星座／11月15日至11月21日 雙子輕鬆自在 巨蟹諸事順遂

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文章摘要整理：

2026年11月15日至11月21日星座運勢出爐，巨蟹與雙子表現亮眼，白羊等星座則較需面對壓力與挑戰，整體提醒各星座順勢調整心態。

2026年11月15日至11月21日，12星座運勢如何？

白羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且愈往上走愈費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚；但小心有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響拿不定主意；情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它正面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了，只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：白羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：梅子青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

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精華 FAQ

  • 巨蟹座拿到5顆星，屬於本週運勢最佳者，文中形容諸事順遂、大小煩心事都會讓路，只要朝目標前進，就有機會達成預期成果。

  • 白羊、處女、射手與雙魚的運勢較弱，分別面臨前進吃力、雜事纏身、逃避無益與好奇心反傷自己的狀況，需更主動應對。

  • 整體來看，文章強調順勢而為與調整心態很重要，部分星座適合多外出、勇敢面對問題，另一些則要注意情緒、人際與理財節奏。

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