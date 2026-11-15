談藝╱大叔叛逆的創作 奈良美智的「大眼娃娃」世界

日本藝術家奈良美智2025年在倫敦海沃德畫廊接受採訪。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 奈良美智以帶有叛逆與憂鬱感的大眼孩童形象走紅，作品同時受頂級藏家與年輕世代追捧，並在紐約推出大型個展。

奈良美智 (Yoshitomo Nara)的標誌性人物——圓腦袋、大眼睛，表情在頑皮、反抗和憂鬱之間搖擺不定的兒童——看似簡單，實則蘊含深意。奈良美智的粉絲除了全球最富有的人士，還包括Z世代年輕人。他們未必了解奈良美智的創作，卻依然喜愛這些角色，他的作品已成為一種帶有邪典意味的文化象徵，在大學宿舍、網路交易平台、二手商店、社群媒體 間流傳。

一位參觀者2025年在倫敦海沃德畫廊欣賞日本藝術家奈良美智的作品。(美聯社)

「建築摘要」(Architectural Digest)報導，奈良現年66歲，現居日本 栃木縣，在1990年代躍上國際藝術舞台。他的作品魅力核心便是孩童那同時展現天真卻又看透世事的神情。拍賣行富藝斯(Phillips)副主席長澤貴子(Nagasawa Takako)說這些角色表面上看起來很可愛，「但如果深入解讀，就會發現它們並不可愛，例如那個把刀藏在背後的女孩。」她指出許多收藏家會把奈良的作品掛在孩子的臥室裡，「我認為這種雙面性正是吸引力所在，而且與當下非常相關。我們想談論世界各地正在發生的事，同時又不暢所欲言。」

奈良重視藝術作品如何親近人群，積極將他的圖像延伸到日常商品之中，他作品底層的反叛精神能跨越世代，與感到疏離的年輕人產生共鳴。他的作品既可以是價值百萬美元的收藏珍品，也可以是青少年手中的小飾物。

奈良一幅高8.5呎的畫作「Milky Lake / Thinking One」，是一名垂著眼睛的小女孩，將於11月底在網路拍賣平台Fair Warning拍賣，估價1000萬元。下周，佳士得(Christie's)將在其「21st Century Evening Sale」活動中以100萬元拍賣奈良角色「Miss Forest」的8呎高青銅版本。

重量級藝術經紀商大衛・茲維納(David Zwirner)11月在紐約揭幕奈良美智十多年來首場大型個展，規模與品質堪比美術館展覽。展覽由奈良親自策展，在位於切爾西(Chelsea)的畫廊兩處展覽空間展出繪畫、素描、雕塑，除了忠實粉絲和藝術愛好者，預計也會吸引一些不認識奈良美智卻能一眼認出角色的人們。奈良的孩童在文化定位上，似已更接近凱蒂貓(Hello Kitty)或米飛兔(Miffy)。

一位參觀者2025年在倫敦海沃德畫廊欣賞日本藝術家奈良美智的作品《英年早逝2001》和《輕微發燒2001》。(美聯社)

奈良經常與其他品牌推出聯名商品，從100元的鞋帶到7900元的針織圍巾都有。古董及復古商品轉售商布朗(Terrell Brown)在TikTok上有將近36萬名粉絲，四年前他還是一名大學生時，在伊利諾州一家二手商店發現一個超大型菸灰缸，上面畫著一名神情兇悍、叼著香菸的女孩，寫著「太年輕，不該死去」(Too Young to Die)，只賣10元。布朗認得這種風格卻不知道出自奈良美智之手，到他把照片貼上Reddit論壇後才曉得，最後這個菸灰缸在eBay賣了2860元。

在小店中「挖寶」到奈良美智作品的經歷不在少數，說明了它們在藝術家創作之後延續的生命力。茲維納畫廊的展覽或將吸引藝術界的大收藏家與策展人，但下一代粉絲可能在完全不同的地方認識奈良：TikTok、Instagram，或某家不起眼的禮品店。

奈良美智紐約展覽

展覽時間：11月5日至12月12日 (週二至周六 10:00–18:00，周日及周一公休

展出地點：紐約Chelsea的卓納畫廊(David Zwirner)

展館地址：

533 West 19th Stree 展出13件巨大的白色青銅大頭女孩雕塑

537 West 20th Street 展出全新畫作、大尺幅素描，以及藝術家親自挑選的早期奠基作品

門票：免費、免預約