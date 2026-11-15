我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

談藝╱全球每年訪客最多博物館 中國包辦前3名

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京故宮博物院是全世界參訪人數最多的博物館。（中新社）
北京故宮博物院是全世界參訪人數最多的博物館。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

TEA發布2025年全球博物館訪客指數，北京故宮博物院以1900萬人次高居第1，中國博物館更包辦前3名，顯示亞洲在全球熱門博物館榜單中明顯領先。

博物館是不少人造訪新的地方並渴望沉浸文化、藝術氛圍時，不可錯過的景點。許多博物館規模雖小卻別具特色，陳列著小眾的文物；而另一些則是規模龐大的機構，常位居多數人旅遊願望清單的首位。

但全世界參訪人數最多的博物館究竟是哪些？非營利組織「全球主題娛樂協會」(TEA)剛發布了2025年的年度訪客人數指數，列出了前20名最受歡迎的博物館。

全球每年訪客最多的20家博物館。(資料來源：全球主題娛樂協會)
全球每年訪客最多的20家博物館。(資料來源：全球主題娛樂協會)

登上榜首的並非大家熟知的羅浮宮(Louvre)，也不是倫敦自然史博物館(Natural History Museum)或梵蒂岡(Vatican)，而是北京的故宮博物院。

這座又稱「紫禁城」的博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。至於每年有多少人造訪？根據該指數顯示，遊客人數高達1900萬人次。

羅浮宮是中國境外排名最高的景點，以逾900萬的訪客人次位居第四。除了排名第七的倫敦自然史博物館與第八的梵蒂岡之外，大英博物館(British Museum)和凡爾賽宮(Palace of Versailles)也躋身前十，紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)以去年近600萬的訪客量排名第17名。從這份名單來看，亞洲地區博物館明顯佔了上風。

事實上，北京故宮僅是躋身榜單的12家中國博物館之一，北京頤和園與秦始皇帝陵博物院則分列二、三名。

精華 FAQ

  • 根據TEA公布的2025年訪客人數指數，全球參訪人數最多的是北京故宮博物院，年訪客達1900萬人次，超越羅浮宮、倫敦自然史博物館與梵蒂岡等知名館舍。

  • 中國博物館表現極為亮眼，不僅由北京故宮博物院拿下第1名，北京頤和園與秦始皇帝陵博物院也分居第2、第3名，且前20名中共有12家中國博物館入榜。

  • 羅浮宮是中國境外排名最高的博物館，以逾900萬人次位居第4名；此外，倫敦自然史博物館、大英博物館、凡爾賽宮與梵蒂岡也都進入前10名。

梵蒂岡 羅浮宮

上一則

城鎮傳真／「國家地理」2027最佳旅遊地 全美5處上榜

下一則

談藝╱大叔叛逆的創作 奈良美智的「大眼娃娃」世界

延伸閱讀

深圳「前海博物館」今開館 國博3000件藏品南下展出

深圳「前海博物館」今開館 國博3000件藏品南下展出
關注亞裔藝術 神保諾蘭出任紐約惠特尼博物館策展人

關注亞裔藝術 神保諾蘭出任紐約惠特尼博物館策展人

全美5地點 登「國家地理」2027世界最佳旅遊地

全美5地點 登「國家地理」2027世界最佳旅遊地
千年文物「開口說話」 三星堆攜手金沙博館獲文物保護一等獎

千年文物「開口說話」 三星堆攜手金沙博館獲文物保護一等獎

熱門新聞

如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。(圖／123RF)

封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

2026-11-08 14:50
膝蓋痛是身體的警報器。如果只是吃藥打針，卻沒有改變「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。(圖／123RF)

封面故事／台名醫推「護膝333」 有望關節退化逆轉

2026-11-08 11:45
走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。(圖／123RF)

封面故事／膝蓋疼痛就不動？反而可能更糟糕

2026-11-08 13:20
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。(圖／123RF)

封面故事／跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

2026-11-08 01:26
在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標；示意圖。(圖／123RF)

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

2026-11-08 01:20
接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)

健康／睡再久還是累？ 醫師提6建議

2026-11-08 01:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰