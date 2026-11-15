談藝╱全球每年訪客最多博物館 中國包辦前3名

北京故宮博物院是全世界參訪人數最多的博物館。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： TEA發布2025年全球博物館訪客指數，北京故宮博物院以1900萬人次高居第1，中國博物館更包辦前3名，顯示亞洲在全球熱門博物館榜單中明顯領先。

博物館是不少人造訪新的地方並渴望沉浸文化、藝術氛圍時，不可錯過的景點。許多博物館規模雖小卻別具特色，陳列著小眾的文物；而另一些則是規模龐大的機構，常位居多數人旅遊願望清單的首位。

但全世界參訪人數最多的博物館究竟是哪些？非營利組織「全球主題娛樂協會」(TEA)剛發布了2025年的年度訪客人數指數，列出了前20名最受歡迎的博物館。

全球每年訪客最多的20家博物館。(資料來源：全球主題娛樂協會)

登上榜首的並非大家熟知的羅浮宮 (Louvre)，也不是倫敦自然史博物館(Natural History Museum)或梵蒂岡 (Vatican)，而是北京的故宮博物院。

這座又稱「紫禁城」的博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。至於每年有多少人造訪？根據該指數顯示，遊客人數高達1900萬人次。

羅浮宮是中國境外排名最高的景點，以逾900萬的訪客人次位居第四。除了排名第七的倫敦自然史博物館與第八的梵蒂岡之外，大英博物館(British Museum)和凡爾賽宮(Palace of Versailles)也躋身前十，紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)以去年近600萬的訪客量排名第17名。從這份名單來看，亞洲地區博物館明顯佔了上風。

事實上，北京故宮僅是躋身榜單的12家中國博物館之一，北京頤和園與秦始皇帝陵博物院則分列二、三名。