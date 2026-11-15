移民專頁／3大表格更新 等法官裁定

I-485表格已經更新，要求申請人具體回答是否曾經領取「經濟狀況審查型公共福利」(Means-Tested Public Benefits)，而不再僅僅著重於申請人是否曾經領取SSI；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： I-485、I-539與I-765三表雖已更新，但因多起訴訟與法院命令，現行版本暫可續用，拘留者生物識別政策及未離境巨額罰款也接連受阻。

總的來說，I-485、I-539及I-765表格都已經更新，能否使用要等待法官的判決，現行版本仍可使用。法院命令國土安全部 (DHS)要對被拘留人士採集生物識別資料。

另外，法院裁定政府對未依遞解令離境而處以巨額罰款的做法違法。

I-485現行版本 仍可使用

目前版本日期為2026年9月18日的I-485表格是否能夠繼續使用，將取決於針對「公共負擔規則」所提出的訴訟結果。I-485 表格已經更新，要求申請人具體回答是否曾經領取「經濟狀況審查型公共福利」(Means-Tested Public Benefits)，而不再僅僅著重於申請人是否曾經領取SSI (補充保障收入及TANF-貧困家庭臨時援助)。

目前有三宗挑戰公共負擔規則的案件，正在紐約南區聯邦地方法院法官 Ronnie Abrams 面前審理：1.State of New York v. DHS，案件編號26-cv-07978；2.City of New York v.DHS，案件編號26-cv-07982；3.Make the Road New York v. DHS，案件編號26-cv-08129。

目前看來，各方正按照平行的訴訟程序推進，預計於2027年就案件的實體法律爭議作出裁決，而目前並沒有提出緊急暫緩執行該規則的申請。

因此，現行版本的I-485表格看來仍將繼續使用一段時間。

美國移民 律師協會在一份實務提醒中指出，I-485表格上出現了不同的美國管理及預算辦公室(OMB)有效期限，分別為2027年10月31日、2027年3月31日和2027年2月28。

目前使用的OMB有效期限為2027年2月28日。

移民律師協會已收到一些申請遭到退件的報告，而退件理由竟然是表格上的OMB有效期限。

顯然，這類退件是不恰當的，因為只要表格的版本日期(Edition Date)正確，OMB有效期限就不應影響該表格是否可以被接受。如果美國公民及移民服務局(USCIS)尚未向所有服務中心及申請收件中心(Lockboxes)澄清這一點，就應立即採取行動。USCIS作出進一步澄清之前，I-485申請人應使用2026年9月18日版本、OMB有效期限為2027年2月28日的I-485表格。

I-539、I-765 同受訴訟影響

I-539及I-765兩份表格的版本日期同樣受到正在進行中的訴訟影響。這些訴訟直接涉及原定於2026年9月15日生效、取消F、I、J類非移民簽證「身分有效期」(Duration of Status，簡稱D/S)制度的新規則。

按照原定安排，I-539 (延長或變更非移民身分申請表)及I-765 (工作許可申請表)都將改用2026年9月15日的新版本。然而，麻州聯邦地方法院法官Dennis F. Saylor在一個案件中於2026年9月14日頒布了一項全國適用的初步禁制令，阻止該新規則生效。其後，聯邦政府要求地方法院暫停訴訟程序，等待政府向美國第一巡迴上訴法院提出的上訴結果。

地方法院 加速審理時間

政府亦提出另一項替代請求，即要求地方法院為後續訴訟程序制定加速審理時間表。上訴法院已於2026年10月9日制定書面陳述提交時間表，整個程序至少需要60天，包括政府提交上訴書面陳述、原告提交答辯書面陳述以及政府其後有10天時間提交回覆。

地方法院亦於10月19日採取行動加快審理程序，並將 2026年11月2日訂為提交答辯書面文件的截止日期。與此同時，美國公民及移民服務局目前只接受以下版本的表格： 2024年8月28日版本的I-539及2025年8月21日版本的I-765。

★採集拘留人士生物識別資料

自2025年12月以來，被移民執法局拘留、並向USCIS提交申請或請願書的人士，一直無法完成生物識別資料採集(Biometrics)，導致部分申請或請願書因缺乏生物識別資料而遭到拒絕。

USCIS曾於2025年12月5日宣布，除向移民審查執行辦公室(EOIR)提交的申請及請願書外，USCIS 將停止為被拘留人士採集指紋及拍攝照片。

然而，華盛頓特區聯邦地方法官Amir H. Ali 於2026年10月7日發表備忘錄意見及命令，阻止政府繼續執行這項新政策，暫停了新政策的實施，包括該機構的新聞稿和政策警示，以及該機構的實施行動，包括政策手冊的修訂和撤銷要求移民及海關執法局(ICE)從被拘留且USCIS申請待決的人士那裡收集生物識別信息的部門內部協議。

政府須於2026年10月21日前提交一份情況報告，告知法院對該命令的執行情況。值得注意的是，原告曾提出暫緩執行生物辨識政策和初步禁制令的動議，但法院駁回了初步禁制令的申請，理由是原告未能證明現有證據足以證明有必要採取進一步的救濟措施。

未依遞解令離境 罰款喊卡

對於那些在收到遞解出境命令後未能離開美國，而被政府處以最高達180萬元巨額罰款的移民而言，現在出現了一線希望。在麻州聯邦地方法院審理的一個案件中，聯邦地方法官George O’Toole 於2026年9月30日發表司法意見及命令，暫停政府使用這類巨額罰款的做法。

此案一名原告 Nancy M 雖然一直依照監督令(Order of Supervision)留在美國，卻因政府認定她「故意不離境」(Willful Failure to Depart)，而被處以高達182萬元的罰款。法院在裁決中指出，政府在頒布該規則時沒有給予公告及公眾評論期，而是以臨時最終規則 (IFR) 的形式頒布，並且沒有對外國人未離境是故意還是自願，進行個別評估。

此外，另一宗案件亦值得關注。在加州北區聯邦地方法院審理的一個案件中，聯邦地方法官John Tigar於2026年9月1日，禁止向另一名當事人同樣被處以182萬元罰款。

法官在多項裁定中指出，這類罰款受到美國憲法第八修正案(Eighth Amendment)中「禁止過度罰款條款」的限制。即根據《移民與國籍法》第274D條所授權的民事罰款，同樣必須遵守美國憲法第八修正案禁止過度罰款的規定。

然而，未來情況將如何發展，仍有待觀察。這是因為國土安全部已於2026年10月14日正式完成有關罰款的最終規則，對臨時最終規定進行了修改，僅允許因郵件投遞問題而提出的逾期上訴。

政府可能會辯稱，在暫時最終規則(IFR)和最終規則之間考慮的評論滿足了通知和評論的要求，但它可能仍然很難反駁原告的多項論點。

例如，國土安全部仍然必須證明其行為屬於「故意」這一法定要素；處罰仍然受過度罰款條款的約束；政府機構必須提供符合憲法的充分程序；以及政府的決定必須經得起《行政程序法》規定，其決定不得屬於「武斷或反覆無常」的行為。