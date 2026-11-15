電影世界／「惡血」紀錄片「You Can See Everything」 真能看清一切？

當年驗血新創公司Theranos創辦人霍荷姆斯被拍入獄一景。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹紀錄片《You Can See Everything》如何以元敘事方式重述Theranos詐欺案，並討論影片在真相揭露、道德界線與中文譯名上的爭議。

日前看完電影「You Can See Everything」，面對這部長達三小時的電影，我從頭到尾全神貫注，直到燈光亮起。

我琢磨這部電影的片名該怎麼翻譯成中文才好。忽然，「一覽無餘」四個字閃過腦海，意為一眼望去盡收眼底，或毫無遮掩、祕密全無。

元敘事紀錄片視角

「You Can See Everything」本身是一部非常高級的「元敘事紀錄片」(Meta-documentary)，由內森．菲爾德(Nathan Fielder)和蘭斯．奧本海姆(Lance Oppenheim)共同執導，鏡頭對準了那場曾經轟動全球的Theranos公司醫療騙局。

回溯歷史，早在2003年，史丹福的「高材生」、影片主角霍姆斯(Elizabeth Holmes)才19歲，她就創辦了Theranos公司。霍姆斯容貌出眾，那一雙藍眼睛更是俘獲了無數政商名流。在2015年前後，Theranos迎來了它的高峰，市值飆升，突破90億元，被媒體奉為與蘋果公司並駕齊驅的科技新貴。

當時，霍姆斯對外宣稱，公司研發出了一種顛覆性的血液檢測儀器，只需指尖的幾滴血，就能在早期檢測出包括癌症在內的幾十種疾病。報紙電視連篇累牘地報導伊莉莎白，將她譽為生化產業的「下一個喬布斯」。

Theranos創辦人霍姆斯的紀錄片引起話題。圖為她入獄前。(美聯社)

然而，這一切都是用行銷吹出來的大謊言。2016年，騙局被揭穿，公司隨即破產。直到2022年，法庭判定霍姆斯犯下大規模詐欺罪，判關11年3個月。2023年4月，在即將入獄服刑的前幾周，她與丈夫比利．埃文斯(Billy Evans)主動邀請了知名電影公司A24的攝影團隊入駐，記錄他們生活的一切。歷時三年有餘，這部紀錄片終於在最近上映。

新創詐騙過程解謎

這部電影之所以如此吸引人，是因為當年公司垮台至今，公眾心裡留有太多未解之謎。紀錄片的解謎過程環環相扣，緊張而刺激，很有諜報片的味道。不過，單憑當事人的自我辯解(包括其丈夫比利的陳述)，其實只解開了部分的謎團。正因如此，最近各大電視台和報紙再次掀起了一股討論Theranos事件的熱潮。

在電影中，導演內森與霍姆斯在各種場合交談，包括在海灘邊。內森擅長切入主題，循循善誘，他聲音清晰且帶有磁性，和霍姆斯的藍眼睛有得一拚。電影有幾處高潮，內森的犀利追問讓霍姆斯流下了看似「懺悔」的眼淚。

內森提出的核心問題很直接：面對法庭關於大規模詐欺罪的判決，她到底認不認罪？然而霍姆斯聽後卻像如夢初醒，堅稱自己從小到大從來沒有說過謊。她固然沒有否認自己「發明」了那種檢測儀器，卻始終拿不出任何一台實體機器來。過了好幾天，她終於從排列在停車場的十幾個(足有工地臨時廁所大小的)儲存箱中，翻出了一堆試管和容器。她辯稱，試驗的初步分析其實是放在「雲端」的，那裡發回指令，她再從這邊找出對應的試劑做試驗——這聽起來和普通醫學實驗室又有什麼兩樣？

由於導演與夫妻倆同吃同住了幾十天，電影揭露了許多不為人知的生活細節。和一般人一樣，這對夫妻之間也有著強烈的愛戀情緣；即使在公司破產、官司纏身期間，他們還先後生下了兩個小孩。更有趣的是，從電影的一些裸露鏡頭可以看出，霍姆斯在現實生活中真正欣賞的是年輕的肌肉男，而非傳言中的老男人。

被指洗白罪犯疑慮

看了影片，除了對他們導致公司破產的欺詐罪行感到憤怒外，普通觀眾在潛意識裡或許也會對這對落魄的夫婦產生些許惻隱之心──這也許正是兩位導演在剪輯時故意埋下的道德陷阱？而這，恰恰也是被稱為「元敘事紀錄片」的精妙所在。

這部電影不像刻板的傳統犯罪紀錄片，更像是一場由真相、隱瞞以及摻雜了媒體二度敘事而演變出來的「戲中戲」。許多影評人尖銳地指出，影片揭露了大量導演與被拍攝者之間的博弈細節，這讓人不得不懷疑：這部紀錄片究竟是客觀的記錄，還是霍姆斯夫婦用來重塑公眾形象、博取同情的公關工具？為了探討影片的製作倫理，紀錄片甚至大方地曝光了幕後利潤分成的「私下」談判，這無疑將紀錄片的道德評判提升到了又一個高度。

尤其是影片的後半部分，隨著她入獄服刑，導演無法再直接接觸到霍姆斯本人，電影就完全邁入了「元敘事」狀態。導演內森劍走偏鋒，邀請了神級女演員亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)來協助推演霍姆斯缺席的各種場合，她之前曾在美劇「The Dropout」中，成功地演出過霍姆斯這個角色。在片中，亞曼達擁有多重身分：她是演員，在特定場景裡扮演霍姆斯這個角色；同時又是評論者，對導演、被拍攝者、製片效果乃至螢幕前的觀眾進行辛辣的評述；甚至，她還不斷反思自己作為演員的局限性。

亞曼達的演出體現了「打破第四面牆」的解構手法，在某些地方「元敘事」的手法接近國京劇的人物念白，特別是人物的內心獨白。這種方法顛覆傳統紀錄片的範式，為奧斯卡評獎機構出了前所未有的難題。

關於中文片名

電影紀錄片「You Can See Everything」的譯名多樣，包含「盡收眼底」、「你能看見一切」。台灣片商官方譯名為「袒裎相見」。