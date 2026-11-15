娛樂／洛克新片談寬恕 評價兩極

克里斯洛克出席「Misty Green」多倫多影展首映。他在宣傳期間一再談論「寬恕」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 克里斯洛克新片《Misty Green》以非裔女演員復出故事切入，首映後好評與批評並陳，洛克強調的寬恕主題也成為爭論焦點。

克里斯洛克（Chris Rock）睽違12年再度執導長片，與A24合作推出的新片「Misty Green」，講述一名事業跌落谷底的非裔 女演員，如何在短短一周內爭取復出機會。這部片在影展首映後獲得不少讚譽，上映後影評卻出現兩極，連洛克宣傳時一再談論的「寬恕」，也成了評論者討論的焦點。

脫序女星 好萊塢 逆轉頹勢

該片主角是英國演員羅莎琳德艾麗莎爾（Rosalind Eleazar），她飾演近40歲、曾憑電視劇拿下艾美獎 的女演員Misty Green，可惜她星運短暫，原因是得罪了太多人：包括曾在片場對劇組人員動手、帶著毒癮狀態去試鏡，還捲入多段不倫關係等。

電影開場時，女主角靠已故金主留下的海灘公寓棲身，卻被對方遺孀限期一周內搬走。她的選擇不多：除了放下身段去試鏡一個刻板的「街頭」角色，或是得說服洛克飾演的導演格林（Jordan Green），讓她試鏡自己夢寐以求的角色，問題是，這位導演正是當年因Misty Green動手打人而下令開除她的人。

這部片由洛克自編自導自演，片中還有亞當崔佛（Adam Driver）飾演遊走灰色地帶的製片人、丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）飾演難以控制精神疾病的弟弟，以及安娜坎卓克（Anna Kendrick）飾演她的好友。

TheWrap的影評提到，Misty行為一團混亂，但她確實有才華：在夜店裡，她用鋼琴輕唱電台司令（Radiohead）的「Creep」，唱得令人揪心；爭取到試鏡機會後，她又以全新編曲詮釋「夢幻女郎」（Dreamgirls）名曲「One Night Only」震懾全場。電影也不是純喜劇，洛克曾堅持外界稱它為劇情片。

女主角撐全片 他成最大爭議

這部片9月在多倫多影展世界首映，綜藝（Variety）影評稱它是多年來最好的「好萊塢電影」（the best movie about Hollywood in years）；TheWrap也指出，洛克上一部執導作品「喜劇人生」（Top Five）是從上而下嘲諷好萊塢，這次則是從底層往上看。影評彙整網站Metacritic根據30位影評打出67分，屬於「普遍好評」。

「Misty Green」電影海報。（取材自IMDb）

TheWrap資深影評史提夫龐德（Steve Pond）形容它好笑又令人不安，後半段雖有些後勁不足，但羅莎琳德的演出足以讓人原諒。羅莎琳德曾因出演影集「外放特務組」（Slow Horses）為人所知，外界甚至有評論提到，她有機會一路走進奧斯卡的討論名單。

不過也有不少尖銳的批評，NPR影評人艾莎哈里斯（Aisha Harris）寫道，這部片想批判好萊塢對待非裔女性的方式，卻讓女主角得到一個「更像化身、而非真人」的半成品角色，反而重現了它想批判的問題；她也指出，洛克自己在片中扮演說教的「救世主」（moralizing savior），與他過往喜劇中的形象相差無幾。她舉例洛克過去的喜劇創作常把女性被描繪成愛錢、情感依賴，或需要被教導的對象，放到「Misty Green」裡，這種視角讓洛克飾演的喬登成為女主角生命中唯一的理性聲音，其他角色則幾乎沒有存在感。

未探索非裔女性 也無新觀察

哈里斯評論稱，史派克李（Spike Lee）的「Girl 6」，及布莉姬戴維斯（Bridgett M. Davis）的「Naked Acts」這兩部30年前的電影，同樣皆以非裔女演員在影壇的處境為題，都把主角追求藝術與自我實現的過程當成值得認真探索的主題，並與非裔女性在好萊塢的歷史對話，但「Misty Green」卻沒做到。

影評網「IndieWire」評論亦稱該片一旦鏡頭離開女主角Misty，電影就失去力量，而洛克雖長年身處好萊塢，卻沒有提供太多關於幕後運作的新觀察。

在接受「紐約時報」「The Interview」專訪時，洛克向主持人大衛馬切塞（David Marchese）談到片中的「寬恕」主題，他說「你要等到必須原諒一個人時，才會真正知道自己愛不愛他。」並以朋友被「取消」的經驗為例，如果只在朋友表現好的時候當朋友，那就不是朋友，而他認為這並不代表容忍惡行，朋友之間也需要責備。

洛克說自己是基督徒，主張倡議邊緣群體的聲音很好，但一旦制度化就會失去寬恕，他以薩勒姆獵巫作比喻，形容現在像處在沒有寬恕的「舊約時代」。他同時說自己慶幸那波社會運動發生，因為讓他聽見了原本聽不到的聲音。

在紐約影展首映會上，洛克說，「成功」對他現在的意義是家人與愛，沒有愛就什麼都沒有；片中他與艾麗莎爾飾演的角色因為都無法忠於伴侶而惺惺相惜，他說這不只是好萊塢的問題，「就是人生」。

（娛樂新聞組整理）

羅莎琳德艾麗莎爾在「Misty Green」飾演過氣女演員，她的演出獲影評一致讚賞；圖為劇照。（取材自IMDb）