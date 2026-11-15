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娛樂／昔40美元追夢譜金曲 80歲吉米韋伯再出輯

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吉米韋伯2017年和妻子勞拉薩維尼（Laura Savini）出席第11屆美國鄉...
吉米韋伯2017年和妻子勞拉薩維尼（Laura Savini）出席第11屆美國鄉村音樂學院獎。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

吉米韋伯80歲推出新專輯，回顧從40美元追夢到寫出多首經典名曲的傳奇生涯，並談創作靈感與名曲成名過程。

寫出「By the Time I Get to Phoenix」、「Wichita Lineman」、「MacArthur Park」等經典歌曲的作曲家吉米韋伯（Jimmy Webb），早前歡度80歲生日，近期推出收錄未發表歌曲的新專輯「Yours For The Taking: The Found Songs of Jimmy Webb」。

韋伯在1960年代末曾在不到兩年內寫出五首排行榜前十名歌曲，令當時年僅20歲出頭的他成為全美最炙手可熱的創作天才，代表作包括包括葛倫坎貝爾（Glen Campbell）演唱的「By the Time I Get to Phoenix」「Wichita Lineman」「Galveston」、理查哈里斯（Richard Harris）的「MacArthur Park」，以及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）錄唱的「Didn’t We」。他早年是摩城唱片（Motown）旗下音樂版權公司的特約詞曲作者，後來獲頒詞曲作者名人堂（Songwriters Hall of Fame）終身成就獎。

寫希望自己做的事

2004年接受NPR「Fresh Air」節目主持人泰瑞葛羅斯（Terry Gross）專訪時，韋伯談到「By the Time I Get to Phoenix」，說這首歌其實是「他希望自己做過的事」：他並沒有真的開車回奧克拉荷馬懲罰沒回應他感情的女孩，那是青澀時期的幻想。他說，曾有歌迷拿著地圖與碼表，證明歌詞裡的車程不可能完成。

談到「Wichita Lineman」，韋伯說唱片公司當年要他寫一首以地名為題的續作，他花兩小時完成，自覺還沒寫完，對方卻要他先寄過去，歌曲後來成為大熱門。他說自己當年只是憑直覺與心情寫歌的孩子，多年後他分析自己的作品，才發現「line」與「time」的押韻，是他自認「最明顯的失韻」，卻已有約十萬人跟他說，這是他寫過最棒的一句。音樂媒體「MusicRadar」早前報導，比利喬（Billy Joel）在台上拆解這首歌的歌詞，說它寫的是一個普通人懷抱不平凡心事；韋伯聽後深受感動。

7分20秒洗腦神曲

韋伯表示，「MacArthur Park」長達7分20秒，一般流行電台不願播放，洛杉磯電台KHJ曾要求他剪短，他拒絕，一周後電台改播完整版，歌曲隨即席捲全美。韋伯說，如果沒有當時的「地下」調頻電台，這首歌可能根本無法成為單曲。此外，理查哈里斯錄音時沒有多問，只說「這首我要了」，還堅持把歌名唱成「MacArthur’s Park」，怎麼勸都改不過來。

這首歌太紅，新聞週刊（Newsweek）還有作者撰文抱怨，自己整個夏天都在逃避它，結果搭帆船出海，航向瑪莎葡萄園島（Martha’s Vineyard）更遠處的小島，仍在沙灘上聽到路人的收音機播著這首歌。唐娜桑瑪（Donna Summer）的舞曲版本，則是韋伯一生唯一登上全美冠軍的歌；他說自己黃金年代都在與披頭四較量，原版當年被披頭四的單曲擋在第一名之外，他在冠軍那天租了一輛禮車繞著好萊塢，逢人就喊「我是第一名」。

至於「Galveston」，韋伯說，坎貝爾最初錄的版本節奏比他想像的快，但這首歌後來登上前十名，他也沒有怨言；隨著時間過去，這首歌的演奏速度似乎又回到韋伯原本預期的樣子。他說，歌曲似乎自己知道想被唱得多快，唱得太快，它們就會「吱嘎抗議」。

牧師之子 不走尋常路

韋伯是南方浸信會牧師之子，6歲學鋼琴，12歲就是教會琴師。1964年全家搬到加州，同一年母親過世，母親生前沒聽過他任何一首歌上電台。他透露，父親因宗教立場反對他參與跳舞場合，他得偷偷溜出去舞會演奏賺外快。

父親要回奧克拉荷馬時，他選擇留在加州追夢，父親掏出僅有的40美元交給他，並預言寫歌會讓他心碎。一年後，他走進摩城旗下的版權公司，櫃台人員把他的試聽帶拿進內室播放，一位名叫法蘭克威爾森（Frank Wilson）的人開門請他進去，他說那一刻就像「門為他打開」。

韋伯說，自己橫跨流行歌與搖滾兩個世界：曾受邀與強尼默瑟（Johnny Mercer）合寫歌曲，也曾在倫敦見證披頭四錄製「Honey Pie」。他提到，自己的第一首被錄製的歌，是至上女聲合唱團（The Supremes）錄唱的聖誕歌「My Christmas Tree」，後來還為哈利尼爾森（Harry Nilsson）的專輯彈鋼琴，也有搖滾樂團Little Feat創辦人洛威爾喬治（Lowell George）把他的歌收進個人專輯。他笑說，如果多樣性是人生的調味料，那麼他的人生可說調味十足。

（娛樂新聞組整理）

精華 FAQ

  • 他最新推出的是收錄未發表歌曲的新專輯《Yours For The Taking: The Found Songs of Jimmy Webb》，內容聚焦於他過去未正式曝光的創作，讓樂迷能重新認識他的詞曲實力。

  • 韋伯離家追夢時，父親只給了他40美元，並預言寫歌會讓他心碎；但他仍留在加州，後來進入摩城旗下版權公司，從此開啟職業詞曲作者生涯。

  • 文中提到《By the Time I Get to Phoenix》《Wichita Lineman》《MacArthur Park》《Galveston》等作品；其中有的靠電台完整播放爆紅，有的因歌手演繹與時代背景而成為經典。

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