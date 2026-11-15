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封面故事／華爾街：AI投資熱潮降溫 衝擊經濟

編譯王曉伯
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如果AI投資熱潮降溫，美國經濟將受衝擊。(圖／123RF)
如果AI投資熱潮降溫，美國經濟將受衝擊。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街分析師指出，AI與數據中心投資若因政治風向與監管壓力降溫，將減緩美國經濟成長，並可能透過消費與投資雙重渠道形成拖累。

華爾街分析師指出，圍繞人工智慧(AI)與數據中心的政治風向轉變可能會衝擊整個美國經濟，導致AI投資減少，經濟成長放緩。

近年來，大量資金湧入AI領域，從數據中心到最先進的晶片和網路設備，推動了商業投資和金融市場的發展。聯準會的研究估計，去年美國在數據中心、電力設施和其他AI相關技術設備上的支出約占國內生產毛額的20%。

根據凱投宏觀(Capital Economics)預測，到2026年，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟等「超大規模雲端營運商」在競相建設數據中心的情況下，他們的支出將增加一倍，達到約8000億元，預計到2027年更將達到1兆元。

曼哈頓研究所(Manhattan Institute)的經濟學家施拉格(Allison Schrager)表示，「我們的經濟靠的是AI將使我們致富的想法，AI發展速度會帶來風險，這將意味經濟成長放緩」。

經濟學家和投資人目前大都預期，民主黨在期中選舉大勝將減緩美國各地數據中心的建設速度與成本增加。但專家指出，這些勝利不太可能完全扼殺數據中心的建設，因為各方對數據中心的反對意見並不統一，從支持暫停建設到提出更為溫和的方案，不一而足。

凱投宏觀北美首席經濟學家布朗(Stephen Brown)表示：「數據中心建設可能會放緩。我們並不是說它會完全停止，但投資水平可能會下降。而這將對美國經濟產生一些不利影響。」

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)認為，投資人在未來幾年應會繼續投資AI，但長期前景目前尚不明朗。

根據凱投宏觀估計，2025年AI投資使GDP實質成長率提升約0.3個百分點，預計今年該領域的投資也將帶來大致相同的成長幅度。但是如果AI投資在2028年下降，可能會直接拖累GDP，估計AI支出從目前水準每年下降10%，將使GDP成長率下降約0.1個百分點。

布朗表示，如果AI投資放緩，對經濟成長的最大拖累可能來自消費減少。

精華 FAQ

  • 報導指出，AI投資若放緩，將使數據中心與相關設備支出減少，進而拖慢商業投資與GDP成長；若投資下滑持續，還可能透過就業與消費轉弱進一步擴大衝擊。

  • 聯準會研究估計，去年美國在數據中心、電力設施與其他AI相關技術設備上的支出，約占國內生產毛額的20%，顯示AI投資已成為推動經濟成長的重要力量。

  • 專家認為AI投資未必會停止，但在政治反對與監管壓力下，數據中心建設速度與成本可能放緩；凱投宏觀也估計，若AI支出每年下降10%，GDP成長率約少0.1個百分點。

華爾街 微軟 亞馬遜

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