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封面故事／退休理財3招 不怕通膨攪局

編譯莊瑞萌
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把所有退休儲蓄都放在現金或低收益投資，或許會覺得這樣做最保險，但若通膨平均每年3...
把所有退休儲蓄都放在現金或低收益投資，或許會覺得這樣做最保險，但若通膨平均每年3%，但儲蓄每年只成長2%，就會落後於通膨。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

面對通膨威脅退休財務，專家建議延後請領社會安全金、配置能抗通膨的投資，並保留彈性支出空間，以延長退休儲蓄壽命。

通膨可能嚴重威脅退休計畫。專家建議，延後請領社會安全金、持有合適投資，並建立彈性的退休支出計畫，有助降低通膨侵蝕，讓退休儲蓄更耐久。

The Motley Fool報導，通膨可能嚴重威脅退休計畫，雖然通膨不總像現在這樣直接衝擊每個人，但仍可能造成問題。好消息是，通膨不必然會成為退休生活裡不可避免的威脅。以下三項重要作法，可讓你在對抗通膨時占上風。

1.延後請領社會安全金

若延後至超過法定全額退休年齡才請領社會安全金，每延一年，給付可增加8%，最晚可延到70歲。若法定全額退休年齡為67歲(1960年或之後出生者適用)，每月支票最多可增24%。通膨一旦飆升，較高的每月給付就尤顯重要。社會安全給付每年會依生活成本調整(COLA)，目的是讓給付跟上通膨。起點給付較高，長期下來調增的金額也會更大。

當然，延後請領不一定適合每個人。做出社會安全金請領決定時，須考量健康、預期壽命及其他因素，但若等待期間能以退休儲蓄或其他收入負擔開銷，延後到70歲請領，可能更容易在晚年因應通膨。

2.持有合適的投資

把所有退休儲蓄都放在現金或低收益投資，長期下來可能承受巨大的購買力風險。若通膨平均每年3%，但儲蓄每年只成長2%，就會落後於通膨。從歷史來看，股票能提供超越通膨的長期成長。儘管股市可能波動，但由優質公司或指數基金組成的分散投資組合，有助於儲蓄跟上通膨，同時避免承擔過度風險，尤其是只把股票配置在投資組合的一部分時。

合適的股票比重與投資配置，取決於個人的風險承受能力及收入需求。對某些人來說，65%股票配置可能可行，對另一些人而言，50%可能最理想。無論選哪一種比率，目標都是在成長與穩定之間取得平衡，以支應短期和長期的提領需求。

3.建立彈性的退休支出計畫

即使投資組合有策略、每月社安金給付提高，若支出計畫太僵化，通膨仍可能帶來財務壓力。當開銷飆升時，保持彈性很重要，因為削減支出幾個月，可能讓儲蓄撐得更久。首先，把住房、食物、水電與醫療等必要支出，與旅遊、娛樂等非必要支出分開。這種區分可協助你判斷，若物價漲得比預期快或投資表現不佳時，該從哪裡調整支出。

另外，也要定期檢視預算，若市場呈現走跌或必要支出暴增，暫時減少非必要支出，有助於避免儲蓄流失。

精華 FAQ

  • 因為延後請領可讓每年給付增加8%，最多累積到70歲，起點更高，之後每年的生活成本調整也會放大，較能抵銷物價上漲帶來的壓力。

  • 若報酬長期低於通膨，資產的實際購買力會持續下降。以分散配置、加入優質股票或指數基金，較有機會讓資產成長速度跟上物價上漲。

  • 可先將住房、食物、水電和醫療等必要支出，與旅遊、娛樂等非必要支出分開；一旦物價飆升或市場走弱，就先縮減可調整的部分，保住儲蓄。

退休 通膨

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