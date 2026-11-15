封面故事／離職了 處理401(k)別犯3錯誤

員工離職時，可將401(k)轉入經紀商的個人退休帳戶(IRA)。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 離職後若不及時處理舊401(k)，資金可能被自動轉入低報酬且有費用的IRA，專家建議先查明帳戶與選項再做決定。

開始一份新工作往往令人興奮，許多人很容易就忘記先前離開的公司，由雇主所贊助的退休 帳戶。協助民眾轉移退休帳戶的Capitalize公司估計，截至2025年7月，共有3190萬個401(k)帳戶被遺忘，這些帳戶的資產總額約為2.1兆元，較2023年年中增長近30%。該公司表示，過去十年，被遺忘的401(k)帳戶數量幾乎多了一倍。

雅虎(Yahoo)新聞報導，即使人們未真正遺忘這些帳戶，若置之不理仍會造成損失。

當401(k)帳戶被閒置且餘額較少時，這筆錢有時會自動轉入個人退休帳戶(IRA)；如此一來可能伴隨多項缺點，如隱藏費用，以及投資選項受限，這些可能與個人整體退休計畫不符。

理財規畫師塔利(David Talley)表示，最大的錯誤就是遲遲不做決定，有些人換了工作，舊的401(k)帳戶便閒置著，不再去思考那些錢的真正用途。

●離職時，401(k)餘額會如何處理？

離開前雇主時，退休帳戶有幾種不同的選擇方案。餘額低於1000元的員工可能會自動收到支票，餘額較高的員工仍可選擇提領，但通常不建議這麼做，因為若未滿59歲半，可能因此產生稅額與罰款。

員工也可以將401(k)或403(b)轉入經紀商的個人退休帳戶(IRA)，此外許多員工選擇將401(k)或403(b)帳戶的資金轉入新雇主的退休計畫，以便將退休儲蓄集中管理。部分員工則選擇維持現狀，只要餘額超過7000元，多數計畫都允許繼續將資金保留在原帳戶中進行投資。

餘額在1000元以上且不超過7000元的員工，其資金可能會由計畫管理人自動轉入「安全港」IRA(safe harbor IRA)，而無需徵得該前員工的同意。

這看似最省事的方式，反而可能導致長期損失金錢。

●忽視舊有401(k)計畫如何影響退休儲蓄

根據提供IRA服務的退休規畫機構PensionBee發布的一份白皮書，該報告引用員工福利研究所(EBRI)的數據指出，自動轉移的帳戶數量預計將從2022年的每年110萬戶，增加一倍至2030年的每年220萬戶。該白皮書估計，屆時將有約1300萬個帳戶、總計約430億元的退休儲蓄，可能存放在「安全港IRA」中。

若在未充分了解自動IRA條款與條件的情況下，便允許這些資金自動轉存，令人擔憂的是，勞工可能會因此阻礙自身退休儲蓄的進度。

與允許將資金投資於任何所選擇的股票、債券或基金的傳統IRA不同，「安全港」IRA通常是超低風險的貨幣市場基金，不僅回報微薄，還可能伴隨多項費用，進而侵蝕帳戶餘額。

該白皮書指出，帳戶在自動轉入IRA中停留的時間愈長，一年後價值下跌的可能性就愈高。根據該白皮書，經過八年後，每十個帳戶中就有四個的價值低於開始存入時。

塔利表示，人們在處理舊的401(k)帳戶時常犯的另一個錯誤是，因餘額太少而提領現金，並對本應用於退休的資金繳納稅款，甚至還需支付罰金。

塔利說，第三個錯誤是將所有資金自動轉入IRA，卻未仔細檢視舊方案或新方案有哪些優勢。

●如何追蹤被遺忘的帳戶

若懷疑自己有被遺忘的退休儲蓄散落在各處，可聯繫前雇主的人力資源部門，取得計畫管理機構的相關資訊。

此外，也可搜尋幾個全國性資料庫來尋找舊的401(k)帳戶，如「未領取退休福利全國登記處」(NRURB)、美國勞工部的「退休金失物招領資料庫」(Retirement Savings Lost and Found Database)、退休金福利擔保公司(PBGC)的資料庫，以及MissingMoney.com。

一旦追蹤到這筆資金，可以選擇讓它留在原處、若符合個人財務規畫則將其提領、轉入IRA或現任雇主的退休方案中。

塔利表示，先弄清楚這筆錢投資於何處以及相關費用，然後再做決定，即使這個決定是保持現狀。