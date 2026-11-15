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封面故事／退休儲蓄計畫 留意3大變數

編譯周靜芝
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受經濟前景與科技變革的影響，愈來愈多美國人開始擔憂工作不保。(圖／123RF)
受經濟前景與科技變革的影響，愈來愈多美國人開始擔憂工作不保。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

理財專家奧曼提醒，年輕時應盡早提高退休儲蓄，因照護家人、資助成年子女與工作不確定性，都可能打亂退休規畫。

如果正在為退休儲蓄，你已經比許多美國人都領先一步了；根據蓋洛普(Gallup)的調查，約有四成美國人並未將資金投入401(k)、403(b)或個人退休帳戶(IRA)等退休儲蓄計畫。但理財專家奧曼(Suze Orman)主張，年輕工作者需在2027年加強儲蓄，將401(k)儲蓄額提高1%或2%，並極大化羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)的供款額度。

理財網站Money Wise報導，奧曼在部落格中表示，她知道支付當下的生活開銷是一大挑戰，房價高之外，對通勤路程較遠的人，還有汽油費、水電費和食物支出；但她指出，隨著年齡增長，增加退休儲蓄只會變得愈來愈困難，其中有三個變數可能會打亂計畫。

1.照護責任

人們的壽命愈來愈長，但愈來愈多年長美國人患有一種或多種慢性疾病，這意味每個人都極可能在某個時候成為家庭照護者。

西北互助保險公司(Northwestern Mutual)在「2026年規畫與進展研究報告」中指出，約五分之二美國人(39%)目前或曾是照護者，而56%認為自己很可能將成為照護者。

這在情感與財務上都會造成負擔，美國退休人員協會(AARP)最新發布的一項調查發現，自2021年以來，家庭照護者的在親人護理上的自付費用已飆升近60%，平均每年支出1萬1508元，約占家庭年收入的31%。

而這僅是平均值，根據長照與高齡照護公司CareScout的數據，截至2025年，美國輔助生活設施的每月中位數費用為6200元，而護理之家單人房的費用則為1萬798元。

家庭照護者不僅能投入自身退休儲蓄的資金減少，AARP的調查還發現，近三分之二(65%)的在職照護者因照護責任經歷至少一次的工作干擾，包括調整工作時間、請假或承擔額外任務。

然而，暫停退休儲蓄供款或從儲蓄中提領資金來支付這些開支，隨時間一久將造成雪上加霜的影響。

西北互助保險公司副總裁理查森(Peter Richardson)指出，照護者可能會損失當前的儲蓄、潛在的市場獲利、雇主的匹配供款，而在某些情況下，甚至會損失社安金收入。

西北互助保險的研究還發現，21%現任及前任照護者最終不得不延長工時、從事第二份工作或接案以緩解財務衝擊。正因如此，奧曼建議在年輕時多儲蓄，她表示，若最終需挺身協助家人時，將有更多退休儲蓄可作為後盾。

2.供養成年子女

如果已經有子女，或準備生育，最終可能需比預期更長的時間在經濟上供養他們，甚至可能同時還需照顧年邁的父母。

根據房地產網站Realtor的研究，2025年，近三分之一的25至34歲年輕成年人與父母同住，而他們並非只是待在地下室打電動。與父母同住的年輕成年人中，約有70%有工作；Realtor經濟學家瓊斯(Hannah Jones)指出，無論是他們的收入水準、債務負擔，還是當地購屋、租屋價格，總有些因素讓他們即使有穩定工作，仍不得不留在父母家中。

即使搬出去住，愈來愈多的成年子女仍會向父母尋求經濟支援。根據貸款公司LendingTree的調查，約每10位父母中就有7位(71%)曾金援過成年子女。在多數情況下，他們會協助支付雜貨、房租、車貸及卡債等日常開銷。

儘管如此，仍有三分之二的父母(64%)因此感到經濟壓力，其中11%表示這延誤了他們的退休規劃；資助成年子女，導致即使收入增加，也可能無法大幅增加退休儲蓄。

奧曼指出，在50與60多歲時為了幫助成年子女而削減退休儲蓄，絕對會讓退休保障面臨風險。

3.職涯不確定性

受經濟前景與科技變革的影響，愈來愈多美國人開始擔憂工作不保。根據美國心理學會(APA)2026年的「美國職場調查」(Work in America)顯示，44%受訪勞工擔心經濟低迷或衰退，可能導致在未來12個月內被解僱、無薪休假或失業；而近三分之一的勞工(32%)擔心在未來幾周或幾個月內會失業。

職涯的不確定性不僅會讓購屋等人生里程碑變得更困難，還會以其他方式對個人財務造成壓力，例如工作與健康保險及職場退休儲蓄息息相關，日後計算社安福利時，工作情況也極具關鍵。

奧曼指出，因打算擁有漫長職業生涯且預期收入會持續增長，便認為年輕時不需要存太多錢，這種想法向來都充滿風險。

她說，也許會因為裁員、健康問題或家庭照護責任，而不得不比原定計畫更早離開職場；但此刻能夠掌控的，就是在年輕時為退休攢下更多資金。

精華 FAQ

  • 她認為隨著年齡增長，增加儲蓄只會更困難；若年輕時先把401(k)提高1%到2%，並盡量滿額投入Roth IRA，未來面對變數時才有較多緩衝。

  • 包括照顧生病或年邁家人。AARP調查顯示，照護者自付支出大增，且常需請假、調整工時或兼職，進而減少退休供款、錯失雇主配對與投資成長。

  • 許多父母持續金援成年子女，甚至延誤退休；同時，經濟衰退、裁員或健康問題都可能讓人提早離職，影響收入、保險與社安福利計算。

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