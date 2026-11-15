封面故事／股市溜溜球 你不必跟著上下

對個人而言，真正重要的「價格」可能是孩子上大學的那一天、可能是你的購屋首付款達到目標的那一天、或是退休的前一天。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章借股市因選舉與川普發文而劇烈波動，提醒投資人別被短期雜訊牽動，應以長期持有、資產再平衡與生活目標為核心。

期中選舉之後股市震盪，川普總統在真實社群平台(Truth Social)連發貼文，將美股暴跌與401(k)退休金 帳戶縮水歸咎於民主黨 勝選以及投票 給民主黨的選民；他發文表示「今天股市崩盤，都是因為民主黨那些蠢蛋(Dumocrats)周二大勝。真令人難過，你們只能怪自己！」

Dumocrats(蠢蛋民主黨人)是一個帶有貶義與嘲諷意味的合體字(Portmanteau)，由 Dumb(愚蠢的、笨的)與 Democrats(民主黨人)組合而成。

11月3日投票後，民主黨大勝；11月4日股市上漲；隔天11月5日市場大跌。紐約時報6日以「市場像溜溜球，你不必跟著上下」(The Markets Are on a Yo-Yo. You Don’t Have to Be.) 為題，作者羅恩‧利伯(Ron Lieber)表示，「對於我們這些上了年紀的人來說，可能已經發生過幾十次甚至上百次了。但這一次，伴隨政治大地震之後，感受格外強烈，感覺確實有些不同」。

利伯很具同理心地提到，雖然市場波動是正常的，但人的感覺多樣，好像無論如何會想要「做點什麼」，這也很正常；但這不一定要買賣股票。他特別和讀者說，當你在考慮以下幾點時，要記住「你是一個擁有高於常人心理素質和情緒智商的人」。

停止一切猜測

他提出四個思考方向：

1.政治加上股市，不確定性加倍

短中期的股市走勢本來就幾乎無法預測，政治也很難推演，兩者疊加更是如此。作者反問讀者：你預測對過川普 2016、2024年勝選嗎？這周流行的「分裂政府對股市有利」說法真的合理嗎？他的結論是別猜，用指數基金長期持有你的股票，定期投入。

記住：預測市場走勢很難，政治局勢也難以預料；將兩者結合起來，就等於在呼籲投資者停止一切猜測，無論未來如何，都應該長期持有股票。

2.把自己當成「一人勞動市場」，評估收入風險

過去12個月你賺了多少錢？你的投資組合產生了多少收益？對還在工作的人來說，第一個數字可能會高於第二個數字。所以短期風險評估應先看工作穩不穩。有些時候，就業前景的預警訊號顯而易見。他舉例，新聞集團(News Corp)執行長羅伯特‧湯姆森(Robert Thomson)談到AI可為HarperCollins有聲書提供更多配音選擇，有聲書朗讀者就該留意。作者本人也替Harper錄過兩次有聲書。如果收入可能受威脅，賣出部分股票、充實緊急預備金並不丟臉。 股市並不能保證你一定能達成目標，就業市場也不能保證你一定能定期儲蓄。但忽略短期的雜訊，走向目標的路上會比較安心。(圖／123RF)

3.留意自己生活中即將到來的大事

外界大事可以當作提醒，檢視自己未來幾年的重大支出。作者的小女兒剛上初中，約七年後讀大學。今年稍早，他和太太把「529教育儲蓄帳戶」的股票比率調降了20個百分點。今年早些時候，由於人工智慧對股市的推動作用巨大，並且在過去十年中取得了優異的回報，他也清楚，如果股市續強，這樣做可能付出代價。

他強調這不是擇時進出，也不是給讀者的投資建議，而是為了降低焦慮的個人決定。

聚焦長期目標

4.你玩的多半是一場很長的遊戲

川普在股市大跌後上社群媒體，把 401(k)的損失怪到民主黨頭上。作者認為這很諷刺，因為川普的關稅政策本身就多次造成單日暴跌。作者提醒，連討論這些評論都可能讓人陷入短視。

作者提醒，你所關注的價格，既不是昨天的收盤價，也不是今天的收盤價，更不是2028年選舉後一天的價格。對個人而言，真正重要的「價格」可能是孩子上大學的那一天、可能是你的購屋首付款達到目標的那一天、或是退休的前一天，甚至身後遺產贈與的那一天。

和以往一樣，股市並不能保證你一定能達成目標，就業市場也不能保證你一定能定期儲蓄。但忽略短期的雜訊，走向目標的路上會比較安心。

同樣的，在市場劇烈波動之後，華爾街日報也有一篇報導，以「如何避免這些劇烈的市場波動劫持你的財務未來」(How to Keep These Wild Market Moves From Hijacking Your Financial Future)為題對股民曉以大義。作者傑傑森‧茲威格(Jason Zweig)提醒，選舉結果雖令人震驚，此時控制你的情緒，堅持你的投資策略，比以往任何時候都更重要。 雖然市場波動是正常的，但人的感覺會想要「做點什麼」，這也很正常；但這不一定要買賣股票。(圖／123RF)