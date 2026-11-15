醫藥／足底筋膜炎4症狀 3招緩解

足底筋膜炎常見原因，包括運動過量、運動姿勢錯誤等；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，足底筋膜炎常造成早起踩地劇痛、足跟疼痛與久站後加劇，成因包括運動過量、足弓異常、久站及筋膜張力失衡，中醫則可用針灸、針刀和中藥整體調理。

觸電感，或走路都會覺得有東西拉住、黏住腳底的不舒適感？中醫師說，這種不舒適的感覺，可能是足底筋膜正在發炎，足底筋膜是連接腳跟與腳趾的一條厚韌結締組織，一旦過度拉扯，其壓力或損傷將導致發炎或退化性病變，形成足底筋膜炎。

台北初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，足底筋膜炎常見原因，包括運動過量、運動姿勢錯誤，或是有扁平足、高弓足等足弓異常情形，甚至是體重過重、長期久站無適度休息等，導致腰、臀、腿肌肉過度緊繃，肌肉筋膜張力過大，一路遷延至足底及足弓周圍產生筋膜發炎反應，足跟跟腱為小腿連接足跟的交界處。因此，大多足底筋膜炎發生在足跟周圍機率最高。

足底筋膜炎常見四大典型症狀，包括早上起床第一步踩地劇痛、足跟內側疼痛、長時間行走或站立後疼痛症狀加劇、疼痛可能呈刀割般、灼熱或鈍痛。

周大翔說，以中醫觀點，將足底筋膜炎歸納為痺證，又包括寒痺、濕痺、熱痺、筋痺，病因為外感風寒濕邪，導致邪氣阻絡，氣血不通；久站勞損導致筋脈疲勞；及肝腎虧虛導致筋骨失養。治療方式包括傳統針灸外，對於部分筋膜沾黏或病程較久的肌肉過度緊繃，需要透過針刀這個特殊針具，以有更好療效及縮短治療時間。

周大翔指出，局部痛點經常只是身體爆發的警訊徵兆，找出病根源頭才能有效根治疾病。足底筋膜炎部分的人經由小腿張力過大引起，部分的人則從腰部往下延伸影響，甚至病程較久的人也可能從上半身的遠端筋膜拉扯，一路影響身體筋膜張力過大至足跟。臨床上，不同診斷方式會有不同治療決策，此外，結構治療仍必須搭配臟腑氣血調整，才能完成內外的整體治療。治療足底筋膜炎透過針灸、針刀及中藥同時治療能達到事半功倍療效。