料理功夫／杏鮑菇炒肉絲

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹杏鮑菇的營養優點、食用與保存注意事項，並提供杏鮑菇炒肉絲的簡單作法，適合做成低熱量又有飽足感的家常料理。

自從知道杏鮑菇是個很棒的蔬菜後，不管傳統市場或是超市，有看見就會忍不住買回家品嘗。口感扎實帶著一股淡淡的味道，我覺得吃起來很像鮑魚跟干貝的口感，本身含有膳食纖維、多醣體跟一些維生素，熱量低且擁有很多的健康益處，還有極佳的飽足感。

杏鮑菇又稱為「刺芹側耳」的食用菇類，能幫助減重 、促進消化還有維持心血管健康，抗氧化增強免疫力 的好食物，更是素食者的最佳選擇。

但是此菇類需要完全煮熟食用，生食當沙拉會導致消化不良，需要特別注意。杏鮑菇怕潮濕，買回家後請勿水洗，可以先用乾淨廚房紙巾包裹，放入保鮮袋中冷藏，大約可以保存5～7天。但是腎臟病患者或是痛風或是腸胃敏感者，應該詢問營養師適量食用。

材料：杏鮑菇3大條、肉片300克、黃色櫛瓜絲適量（任何顏色亦可，或是小黃瓜替代）、胡蘿蔔絲適量、青椒少量（可加或不加）、蒜頭瓣數顆、青蔥適量、橄欖油適量、鹽巴適量、清水一些（可加可不加，因為杏鮑菇會出水）。

作法：

1.杏鮑菇洗乾淨，大約切成2段，接著切成細條狀備用。（也可以用手撕成條）

2.黃色櫛瓜洗淨切成絲、胡蘿蔔去皮洗淨切成絲、蒜頭去皮、青蔥洗淨切成細丁。

3.肉片也切成條狀。

4.平底鍋倒入適量橄欖油，加入蒜頭爆香，接著倒入肉絲炒，大約把肉絲炒成白色即可撈起。

5.依序炒胡蘿蔔絲、接著杏鮑菇絲翻炒約3分鐘，再加些青椒絲狀、最後加些青蔥丁，撒些鹽巴。

6.接著把之前撈起的肉絲倒入鍋中快炒2分鐘即可，再撒上蔥花增色盛盤。

精華 FAQ Q1：杏鮑菇有哪些主要營養與健康優點？ 杏鮑菇口感扎實，熱量低，含有膳食纖維、多醣體與部分維生素，能增加飽足感，並有助於減重、促進消化、維持心血管健康與提升免疫力。

Q2：杏鮑菇在保存和食用上要注意什麼？ 杏鮑菇不宜水洗後久放，建議用乾淨紙巾包好再放入保鮮袋冷藏，約可保存5～7天；而且必須完全煮熟，生食容易引起消化不良，腎臟病、痛風或腸胃敏感者也要適量。

Q3：這道杏鮑菇炒肉絲的做法重點是什麼？ 先將杏鮑菇、蔬菜和肉片切好，蒜頭爆香後先炒肉絲至變白撈起，再依序炒胡蘿蔔、杏鮑菇與青椒，最後加入肉絲快炒2分鐘，撒上蔥花即可完成。

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