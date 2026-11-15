我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

料理功夫／杏鮑菇炒肉絲

朵澐
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

本文介紹杏鮑菇的營養優點、食用與保存注意事項，並提供杏鮑菇炒肉絲的簡單作法，適合做成低熱量又有飽足感的家常料理。

自從知道杏鮑菇是個很棒的蔬菜後，不管傳統市場或是超市，有看見就會忍不住買回家品嘗。口感扎實帶著一股淡淡的味道，我覺得吃起來很像鮑魚跟干貝的口感，本身含有膳食纖維、多醣體跟一些維生素，熱量低且擁有很多的健康益處，還有極佳的飽足感。

杏鮑菇又稱為「刺芹側耳」的食用菇類，能幫助減重、促進消化還有維持心血管健康，抗氧化增強免疫力的好食物，更是素食者的最佳選擇。

但是此菇類需要完全煮熟食用，生食當沙拉會導致消化不良，需要特別注意。杏鮑菇怕潮濕，買回家後請勿水洗，可以先用乾淨廚房紙巾包裹，放入保鮮袋中冷藏，大約可以保存5～7天。但是腎臟病患者或是痛風或是腸胃敏感者，應該詢問營養師適量食用。

材料：杏鮑菇3大條、肉片300克、黃色櫛瓜絲適量（任何顏色亦可，或是小黃瓜替代）、胡蘿蔔絲適量、青椒少量（可加或不加）、蒜頭瓣數顆、青蔥適量、橄欖油適量、鹽巴適量、清水一些（可加可不加，因為杏鮑菇會出水）。

作法：

1.杏鮑菇洗乾淨，大約切成2段，接著切成細條狀備用。（也可以用手撕成條）

2.黃色櫛瓜洗淨切成絲、胡蘿蔔去皮洗淨切成絲、蒜頭去皮、青蔥洗淨切成細丁。

3.肉片也切成條狀。

4.平底鍋倒入適量橄欖油，加入蒜頭爆香，接著倒入肉絲炒，大約把肉絲炒成白色即可撈起。

5.依序炒胡蘿蔔絲、接著杏鮑菇絲翻炒約3分鐘，再加些青椒絲狀、最後加些青蔥丁，撒些鹽巴。

6.接著把之前撈起的肉絲倒入鍋中快炒2分鐘即可，再撒上蔥花增色盛盤。

精華 FAQ

  • 杏鮑菇口感扎實，熱量低，含有膳食纖維、多醣體與部分維生素，能增加飽足感，並有助於減重、促進消化、維持心血管健康與提升免疫力。

  • 杏鮑菇不宜水洗後久放，建議用乾淨紙巾包好再放入保鮮袋冷藏，約可保存5～7天；而且必須完全煮熟，生食容易引起消化不良，腎臟病、痛風或腸胃敏感者也要適量。

  • 先將杏鮑菇、蔬菜和肉片切好，蒜頭爆香後先炒肉絲至變白撈起，再依序炒胡蘿蔔、杏鮑菇與青椒，最後加入肉絲快炒2分鐘，撒上蔥花即可完成。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

減重 免疫力

上一則

料理功夫／蘿蔔海帶排骨湯-電鍋版

下一則

吃貨／5關鍵 在家也能做出餐廳級披薩

延伸閱讀

料理功夫/簡單耐吃 炒菇料理2道

料理功夫/簡單耐吃 炒菇料理2道
料理功夫／韭菜盒子與紅糖發糕

料理功夫／韭菜盒子與紅糖發糕

當季南瓜一次做出兩道早餐 帶去辦公室當午餐也適合

當季南瓜一次做出兩道早餐 帶去辦公室當午餐也適合
不開火也能做醋溜豆芽 微波爐「5分鐘完成」酸辣爽脆又少油煙

不開火也能做醋溜豆芽 微波爐「5分鐘完成」酸辣爽脆又少油煙

熱門新聞

如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。(圖／123RF)

封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

2026-11-08 14:50
膝蓋痛是身體的警報器。如果只是吃藥打針，卻沒有改變「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。(圖／123RF)

封面故事／台名醫推「護膝333」 有望關節退化逆轉

2026-11-08 11:45
走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。(圖／123RF)

封面故事／膝蓋疼痛就不動？反而可能更糟糕

2026-11-08 13:20
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。(圖／123RF)

封面故事／跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

2026-11-08 01:26
在房價居高不下與房貸利率漲升下，許多父母希望在子女首次購屋時能幫上一把；財務專家表示，有幾種在稅務上較為有利的方式可以達成此目標；示意圖。(圖／123RF)

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

2026-11-08 01:20
接觸早晚的自然光，或可改善女性的睡眠與精力問題。(圖／123RF)

健康／睡再久還是累？ 醫師提6建議

2026-11-08 01:05

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰