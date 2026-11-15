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料理功夫／蘿蔔海帶排骨湯-電鍋版

許怡靜
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秋意漸起，簡易電鍋烹調蘿蔔海帶排骨湯，蘿蔔清甜，海帶濃稠，再加上軟嫩的排骨，就能輕鬆溫暖我們的胃。

材料：小排骨5-6塊，蘿蔔一根、海帶、薑片、蔥花。

調味料：米酒2湯匙，鹽少許。

作法：

1.蘿蔔去皮滾刀切塊，海帶泡冷水軟化切小片。

2.先將排骨洗淨，氽燙撈起，放入內鍋，加入蘿蔔、薑片、米酒，和適量可蓋過食材的水，外鍋1.5杯水，按下先烹煮。

3.待電鍋跳起，再加入海帶，外鍋0.5杯水，再按下烹煮。

4.待電鍋跳上，再燜煮10分鐘，最後加上少許鹽，再撒上蔥花，即可盛碗上桌。

小叮嚀：海帶過度烹煮，可能過於軟爛，失去口感。所以，不適宜一開始就和排骨、蘿蔔一起燉煮。

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