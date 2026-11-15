海外旅遊／香格里拉 缺氧但不缺信仰之地

石卡雪山4449米石碑背面刻的是「世界第一財神山」。(圖為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 作者記錄雲南香格里拉之旅，讚嘆虎跳峽、松贊林寺與石卡雪山的壯麗景致，同時也批評部分景區以信仰包裝消費、過度斂財。

香格里拉是我們今年雲南旅遊的最後一站。根據女兒的攻略，我們要在到達香格里拉之前，先看虎跳峽，然後再到香格里拉市遊覽。

虎跳峽號稱萬里長江第一峽，是世界上最低的峽谷之一，以險峻聞名天下。湍急的水流像一把利劍，在麗江的玉龍雪山和香格里拉的哈巴雪山之間劈出一條峽谷，兩岸峭壁千仞，峰巒疊嶂，江心遍布大大小小的碎石，最窄處的一塊巨石就叫虎跳石，傳說老虎可以從這塊石頭上一躍而過，虎跳峽因此得名。

為了領略峽谷兩岸的雄奇風光，我捨棄電梯，徒步幾百級台階下到虎跳石處。雖然正值金沙江枯水期，但仍然感受到江水如萬馬奔騰，驚濤拍岸的雄壯氣勢。看著這一瀉千里，呼嘯奔湧的江水，感覺就像生生不息的人類，一代又一代，勇往直前。

回程走到半山腰，偶然看到一塊詩碑，是孫髯翁的傑作《金沙江》，詩中的「一線中分天作塹，兩山夾鬥石為門。」既傳神又大氣。

松贊林寺 被封小布達拉宮

下午到達香格里拉略作休息後，我們首先到雲南最大的藏傳佛教寺院，享有「小布達拉宮」之稱的松贊林寺。松贊林寺依山傍水而建，最高建築海拔3380米，整座寺院基本色為紅黃白，規模雄偉，需爬150多級陡峭的台階才能到達主殿。主殿金碧輝煌，供奉著多不勝數的高大金身菩薩，漫步其間，神聖之感油然而生。

寺院外面有兩面牆上分別用藏語和漢字寫著「最接近天堂的地方」，「一個缺氧但不缺信仰的地方」。讀著這樣的文字，彷彿踏上人間淨土。

松贊林寺前面的拉姆央措湖水清澈湛藍，藍天白雲遠山草原寺院倒映湖中，猶如空中之鏡，美不可言。離開松贊林寺後我們接著到香格里拉老街，遊覽龜山公園看號稱世界上最大的轉經筒，和載歌載舞的月光廣場，體驗濃郁的藏族傳統文化。

第二天，我們上午到香格里拉的著名景點普達措國家公園，下午登石卡雪山。普達措這個擁有湖泊、濕地和原始森林的中國第一個國家公園，山林青翠如黛，空氣清新，湖水格外清澈。但也許是冬天的緣故，萬木凋零，百花盡謝，珍禽逃遁，顯得有點蕭條。

我們在景區裡的蜀都湖步道走了3公里，另一個景點碧塔海大同小異，走了一半果斷放棄，叫滴滴車提早接我們到石卡雪山。

司機是個精明健談的藏族中年人，一路上給我們講了另一個版本的香格里拉故事。

凡是到過香格里拉的人，在很多景點都會看到「香格里拉：離天堂最近的地方」這句話。這源於1933年英國小說家詹姆斯希爾頓的小說《消失的地平線》，其中描述的一個虛構國度Shangri-La，意指帶有東方神祕色彩的美麗祥和理想國度。Shangri-La的藏語發音意為 「心中的日月」，正好契合藏文化「像天堂一樣的 人間樂土」傳說，於是原名中甸的香格里拉，2001年成功改名。而實際上，作者詹姆斯從不曾到過這個地方。

但在藏族司機的故事裡，詹姆斯1934年搭飛機在中甸上空飛機失事，他被中甸淳樸的百姓救治，恢復健康後回到英國，寫了一本介紹香格里拉的書，說香格里拉是世界上最美麗，離天堂最近的地方，並讓他的子女把書帶到香格里拉，獻給救治過他的鄉親，從此香格里拉名揚世界。

看我饒有興趣地認真聽，他也越發講得眉飛色舞，到了石卡雪山，仍然意猶未盡，一定要下車陪我們去買上山的纜車票。

石卡雪山 世界第一財神山

離市區只有7公里的石卡雪山海拔4449米，它不僅是香格里拉人心中的神山，還是世界第一財神山。據說因為石卡雪山外形酷似一隻金蟾，歷史上還出產過金礦，是納財聚寶的吉祥地。

我們坐纜車到達山頂後，發現遊客寥寥無幾，加上我們倆也就十來個。令人意外的是，山上還有一個導遊等著帶我們到山頂遊覽，頓時被狠狠地感動了一下，覺得景區服務真貼心。

導遊是個活潑的年輕姑娘，一開口就跟我們說，按藏族風俗，所有女性都叫卓瑪，男性叫紮西，不可以像漢族一樣叫女的、男的。我們都笑了。其實在大理白族聚居地也一樣，女孩叫金花，男孩叫阿鵬，而彝族女孩叫阿詩瑪，男孩叫阿黑。無論卓瑪，金花或阿詩瑪，都代表著美麗，純潔和善良，而紮西，阿鵬阿黑則代表勤勞勇敢和吉祥。

與玉龍雪山一樣，石卡雪山也幾乎沒有一粒雪，但山頂的風非常大，似乎一不小心，就會被颳到對面的山頭。導遊一再叮囑大家小心，抓緊步道欄杆的繩子，並安慰大家走幾步就會習慣。雖然我是一行人中年紀最大的，卻能把一群年輕人甩在後頭。到了山頂，他們一邊吸著氧氣，一邊氣喘吁吁對著我豎大拇指，讓我有種青春迴光返照之感。

石卡雪山具有得天獨厚的立體景觀，天氣晴朗的時候，可以看到周圍四個方向包括玉龍雪山、哈巴雪山和梅里雪山在內的八大神山。八座神山如八瓣蓮花將石卡雪山簇擁其中，風景極好。但最令人驚嘆的是，站在山頂，可以把整個香格里拉市，以及周邊湖泊、森林、花圃、牛羊，還有嫋嫋炊煙，盡收眼底，那是一幅田園牧歌式的風景畫。所謂的世外桃源，大概也就是石卡雪山下的這個樣子了。

我們輪流在一塊正面刻著海拔4449米，反面刻著「世界第一財神山」的巨大石柱前照相。導遊說，第一財神山會保佑來到山上的人發財，所以大家要跟著她到財神廟轉經許願。說著就帶著大家走到山坡上一座廟宇前。

廟裡供著大財神，大家必須左腳進，右腳出，進了廟要虔誠地向財神鞠躬許願，財神前面的桌上有五個許願金牌，每個人根據自己的職業或身分許願，每個許願金牌66塊錢，邊上兩個年輕人負責掃碼支付。

沒等我回過神來，最前面一個廣東卓瑪已經順著導遊的解說，接過五塊金牌，走到旁邊掃碼支付了330塊錢。這一過程如行雲流水般無縫銜接，一氣呵成。跟在她後面的兩個女兒還是中小學生，導遊說，每個小卓瑪就許學業進步，前途無量兩個願吧。於是她們的媽媽又掃了幾次碼。

輪到我女兒，導遊給她挑了三個金牌。我趕緊趨前在她耳朵邊小聲說，意思一下就行，不要拿那麼多個。她嚅囁著說，有點不好意思。每個人掃碼後再聽從導遊指示，拿著金牌到廟外沿著大瑪尼堆繞三圈，才可以在金牌上寫上自己的名字，然後掛在廟外的許願欄杆上。

這下我才終於明白，讓我狠狠感動的導遊，其實是景區最好的斂財工具，一把割韭菜的好刀。雖然她一點兒也沒強迫你，可是你卻被她一步一步地，在一片為你祈福、為你撞好運的輕聲細語中，來不及思考，也不好意思有疑問或拒絕，錢包就在這溫柔一刀中被戳破了一個洞。

這個意外的許願插曲，感覺就像一碗美味的海鮮粥，吃到最後一口，卻被碗底一小粒貝殼渣磕了牙齒一樣不舒服和彆扭。這可是最接近天堂的地方啊，是氧氣稀薄卻信仰濃濃的淨土。石卡雪山，你這世界第一財神山應該改為世界第一斂財山才對。

香格里拉，既有超凡脫俗的美景，也是一個被高雅辭藻過度包裝的地方。

石卡雪山上的石碑。(圖為作者提供)

虎跳峽岸邊的孫髯翁《金沙江》詩碑。(圖為作者提供)

石卡雪山下的香格里拉美得像世外桃源。(圖為作者提供)

虎跳峽最窄處的虎跳石。(圖為作者提供)

「小布達拉宮」松贊林寺。(圖為作者提供)

香格里拉龜山公園裏號稱世界第一大的轉經筒。(圖為作者提供)

從石卡雪山遠眺若隱若現的哈巴雪山和玉龍雪山。(圖為作者提供)

普達措公園的蜀都湖。(圖為作者提供)

遍佈經幡的石卡雪山。(圖為作者提供)

從石卡雪山遠眺若隱若現的哈巴雪山和玉龍雪山。(圖為作者提供)