封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹63歲骨科醫師以7個阻力訓練動作強化膝蓋、平衡與敏捷，強調長者透過肌力訓練可降低跌倒風險並改善日常活動能力。

「阻力訓練」這四個字，大家都是在哪聽到的？ 運動中心或健身房吧。有意思的是，10月31日在台北市長候選人辯論大賽的場子上，突然聽到候選人沈伯洋 的敬老運動政策之一，是要提供健身小巴給長者做阻力訓練，另一位候選人蔣萬安 則是提出要在運動中心設匹克球場等。

匹克球場要有場地，要有球伴；阻力訓練雖也需一些器材，但也可單獨一人就地訓練；同時，對於無法跑跳的長者，坐在椅子上，就可做阻力訓練，對預防膝關節疼痛也有助益 。

沈伯洋在辯論會中提到，傳統台北市民的運動多偏向慢跑、爬山、散步，但對中高齡長者而言，最需要預防的是跌倒，而防跌的關鍵在於維持肌肉量的「阻力訓練」(也稱肌力訓練)。

「華盛頓郵報」10月有一系列的「膝關節」治療的故事。這裡分享其中一篇，由華郵「你的行動」(Your Move)專欄的作者、報導運動與健康科學10多年的格雷琴·雷諾茲(Gretchen Reynolds)撰寫的文章。

故事人物：

現年63歲的骨科 醫師盧克斯(Howard Luks)，與體能教練波尼羅斯(Brett Poniros)合作設計了一套七個動作的阻力訓練，用來維護膝蓋健康。身為骨科醫師，盧克斯多年來累積了不少身體耗損，包括半月板撕裂、晨間僵硬，以及跑步、騎車、健行數千哩帶來的磨損，還有在診所和手術室長時間久坐或工作。

跨過60歲後，他雖然仍能做大重量硬舉和臥推，力量維持得很好，卻發現自己平衡不穩、敏捷度不足。許多年長者多因此減少活動，但盧克斯不想變成這樣，所以找紐約上州的波尼羅斯設計一套提升身體活動能力的阻力訓練。

核心觀念：

盧克斯經常在健身房做七個練習，但這些練習在家裡也能做，而且只需要很少的器材。如果您擔心自己的身體狀況，請在嘗試這些動作前諮詢醫師。波尼羅斯建議，如果您是肌力訓練新手，建議每個動作先做一下；有經驗的人則做到肌肉感到疲勞即可，不必做到力竭。你可以透過增加或減少重複次數、重量或速度來調整難度。盧克斯用了哪些鍛鍊方法呢？

波尼羅斯表示，膝蓋運動，同時可培養速度和平衡，確保在不同負重下能往各方向移動。他指出，如果絆倒時無法穩住自己，就可能跌倒、造成髖部或手腕骨折，生活從此大不相同。

七個動作：

1.高腳杯深蹲(Goblet squat)

動作主要是鍛鍊股四頭肌(大腿肌肉)。這對膝蓋健康「至關重要」，而且可能比標準的深蹲更舒服。波尼羅斯說：「把重物舉在身前，有助於保持軀幹挺直，核心肌群發力。」可使用壺鈴、藥球、輕啞鈴、裝滿水的一加侖水桶或一本厚重的書抱在胸前。

要訣：

• 站立時雙腳分開至少與肩同寬，腳尖略為外八。

• 雙手握住重物，放在胸前高處，靠近身體。

• 像坐下一樣降低身體，保持脊椎挺直，重心穩定，直到大腿與地面平行。

• 返回起始位置。

• 保持正常呼吸，並始終將重物貼近胸部。

高腳杯深蹲(Goblet squat)。(圖／123RF)

2.跳躍深蹲(Jump squat)

種深蹲變化式增加了快速有力的上下運動，因為健康的膝蓋和腿部應該能夠「快速地產生動作，也能快速地吸收衝擊力」，波尼羅斯說。盧克斯雙手各持一個輕啞鈴，但你也可以從徒手開始。對於初學者來說，跳躍一兩吋，或者只是輕輕地離開地面就可以了。

要訣：

• 雙腳分開與肩同寬，腳尖略為外八。

• 像坐下一樣降低身體，直到大腿幾乎與地面平行。

• 雙腳用力蹬地，向上跳，盡可能跳得高。

• 輕輕落地，膝蓋微彎。

• 保持頭部穩定，目視前方，脊椎挺直，不要彎曲。

跳躍深蹲(Jump squat)。(圖／123RF)

3.登台階(Step-up)

波尼羅斯說，這是一個簡單的動作，可以鍛鍊腿部平衡和肌肉。它需要一個堅固的箱子、矮台階或樓梯。附近最好有牆壁或椅子可以扶著，以便保持平衡。加快步伐可以增加難度。

要訣：

• 與箱子保持幾吋的距離，雙臂自然垂在身體兩側。

• 先踏出一隻腳，然後另一隻腳也邁上去，同時將雙臂舉到胸前。

• 先踏出後腿，雙臂放回身體兩側。

• 盡量將目光集中在前方，不要看向階梯。

• 單腳在前做幾次後，換另一條腿。

4.轉體跳上(Twisting jump-up)

又稱扭轉跳躍，從箱子或軟墊上跳起，在空中轉身，落地時膝蓋微彎、輕柔著地。盧克斯說，能夠根據需要扭轉身體有助於防止跌倒，並透過保持身體靈活來保護膝蓋。這需要一個箱子或厚墊子。波尼羅斯說，一開始，先邁下箱子，落地後再轉身，以此掌握動作模式。

要訣：

• 從箱子或墊子上開始，面向前方。

• 跳下，在空中扭轉身體，使你以與起飛時相同的側向姿態落地。

• 輕輕落地，雙膝彎曲，雙臂自然垂在身體兩側。

• 向上跳起，雙腳用力蹬地，在空中扭轉身體面向墊子。

• 輕輕落在墊子上，背對起始位置。

• 轉身重複上述動作。

5.快腳步(Quick feet)

速踩上、踩下槓片或其他薄物。波尼羅斯說，這個動作可以增強平衡感、協調性和快速轉移重心的能力。盧克斯用的是槓鈴片，但你也可以用任何能固定住的薄片狀物體。即使是地毯上的標記也可以。

要訣：

• 從重物或其他物體旁邊開始。

• 盡可能快地上下。

• 輕柔落地。雙臂自然下垂。

• 目光要集中在前方，不要盯著重量。

6.靠牆蹲(Wall sit)

是深蹲的另一個變化。它能鍛鍊小腿、臀部和股四頭肌。雖然它看起來比標準深蹲容易，但波尼羅斯說，長時間靠牆靜蹲「會讓你的股四頭肌感到酸痛」。如果膝蓋會痛，可以把雙腳放得離牆遠一點。

要訣：

• 背靠牆站立，雙腳向前伸出。

• 身體下滑，打直，雙腳平放地面。

• 雙臂交叉於身前，並儘可能長時間保持該姿勢。

• 身體滑回牆上。

7.抬後腳分腿蹲(Split squat)

隻腳放在身後的長凳或其他物體上，另一條腿往下蹲。這兩個單腳動作都能增進力量、穩定性和平衡。波尼羅斯說「單腳練習可以增強力量、穩定性和平衡性。」必要時，可以在附近找一面牆或一張椅子來保持平衡。

要訣：

• 站直，然後彎曲一條腿，將這隻腳勾在身後的長凳或其他與膝蓋齊平的物體上。

• 彎曲另一條腿，下蹲，大腿與地面平行，雙手在身體前方交握。

• 如果可以的話，保持下蹲姿勢幾秒鐘。

• 返回起始位置。

• 換腿重複以上步驟。

抬後腳分腿蹲(Split squat)。(圖／123RF)