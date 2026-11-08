封面故事／台名醫推「護膝333」 有望關節退化逆轉

膝蓋痛是身體的警報器。如果只是吃藥打針，卻沒有改變「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 呂紹睿提出護膝333，認為多數膝蓋退化源自內側皺襞摩擦，可藉由生活習慣調整、3項運動與分期治療，延緩甚至逆轉症狀。

「不是膝關節退化，是日常活動中膝關節內側皺襞造成的內側摩擦現象。」台灣大林慈濟醫院骨科 醫師呂紹睿，有台灣最難掛號的醫師之稱，長期以來常在一些醫學節目中看到呂紹睿談他長期研究的發現，他說，高達95%的退化性膝關節炎病因並非單純老化，而是日常活動中膝關節內側皺襞造成的「內側摩擦現象」。他致力推廣「膝關節健康促進方案」(護膝333)，主張透過保膝理念來延緩或避免過早置換人工關節。

他致力於破除膝蓋疼痛只是單純老化的迷思，將矛頭對準隱藏在膝關節內的病灶——「內側皺襞」與股骨產生的「內側摩擦現象」。只要透過正確的生活調整、居家運動以及精準醫療，多數人的膝蓋軟骨都有機會自我修復，甚至逆轉退化病程，不需要走到最後置換人工關節的步驟。

以下是根據多個節目的訪談整理呂紹睿醫師的「護膝333」核心。

●什麼是「護膝333」？

•生活3原則：

在骨性膝關節炎的第一至第二期(初期階段)，不需要吃藥或打針，只要在日常作息中落實「智慧護膝3原則」，就能大幅減少內側皺襞對軟骨的物理摩擦與破壞：

1.少彎：盡量減少日常生活中不必要的頻繁蹲、跪、上下樓梯或爬山。

2.慢慢彎：移動、站起或坐下時，動作要放慢，給關節液足夠的時間潤滑關節，減少突發性的摩擦受損。

3.不要彎太久：避免長時間維持蹲姿、跪姿、盤腿或窩在矮凳上。膝蓋彎曲角度若超過60度，對關節的物理破壞性就會開始直線上升。

•護膝3運動：

主要是透過鍛鍊肌力，來促進軟骨健康。軟骨沒有血管，必須依靠關節受壓、放鬆時的泵浦效應來吸收關節液的營養。每日規律進行以下3個護膝運動，可以鍛鍊大腿股四頭肌，穩定關節並促進軟骨修復：

1.直抬腿運動：坐在椅子上，將一隻腳伸直抬起，與地面平行，腳尖向上勾，維持10秒鐘再放下，兩腳輪流。此動作能有效強化股四頭肌。

2抱膝運動：坐在椅子上，雙手抱住一側膝蓋往胸口拉近，腳底可在椅子上，在可承受的極限範圍內維持緊繃感，幫助維持關節的活動度與靈活度。

3.壓膝運動：坐在椅子上，將一隻腳伸直腳跟著地(或放於另一張小凳子上)，雙手交疊輕輕往下壓住膝蓋上緣，讓膝關節後方的韌帶與肌肉得到充分伸展。

•治療3對策：

若經醫師診斷，病情已經進展到居家保健無法完全緩解的階段，則依據病程嚴重程度處理。

1.初期1~2期：靠上述的「生活3原則＋護膝3運動」，不吃藥打針，靠自己的生活習慣轉變來逆轉症狀。

2.中期2~3期：關節鏡軟骨再生促進手術(ACRFP)屬微創手術。醫師會清除關節內發炎的內側皺襞，並放鬆緊縮的韌帶，解除摩擦壓力。臨床證實，軟骨有高達80%的自我再生機會，免去換關節的命運。

3.末期4期：精準人工關節置換術(TKA)當關節已嚴重磨損、變形到無法保留時的最後一條路。利用精準醫療定位，微創切除骨刺與病灶，並精準置換人工關節，術後滿意度通常約97%。

呂紹睿強調，膝蓋痛是身體的警報器。如果只是一味地吃消炎止痛藥、打玻尿酸或PRP，就像是把警報器拆掉，卻沒有改變日常「摩擦膝蓋」的壞習慣，反而會加速軟骨壞死。因此，「自己的膝蓋自己救」，從改變日常姿勢做起，才是最根本的保膝王道。

「自己的膝蓋自己救」，從改變日常姿勢做起，才是最根本的保膝王道。(圖／123RF)