封面故事／膝蓋疼痛就不動？反而可能更糟糕

走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 骨科醫師盧克斯主張，膝蓋痛不等於報廢，持續適度活動與走路能滋養軟骨、改善代謝與減輕發炎，才是對抗關節炎的關鍵。

「華盛頓郵報 」10月刊出一系列的「膝關節」治療的故事。華郵專欄作者格雷琴·雷諾茲(Gretchen Reynolds)訪問了現年63歲的骨科 醫師盧克斯(Howard Luks)，談膝蓋疼痛患者最常犯的錯誤。盧克斯醫師秉持著這樣的理念來建立他的醫療實踐：透過一些基本的護理和營養，我們的關節可以終生保持強壯和功能完好。

「骨頭磨骨頭」(Bone on bone，意指關節軟骨完全磨損、骨頭直接碰撞) 。盧克斯希望可以把這個詞從醫學討論中剔除，他認為這個說法造成太多不必要的傷害。

膝蓋痛不代表須停止活動

他經常撰文並演講說明，膝蓋疼痛、僵硬、組織撕裂，甚至是「骨頭磨骨頭」的骨關節炎，「都不一定會限制你的活動，」他說。這些症狀「並不自動意味著你必須放棄」你喜愛或需要的活動，也不代表你只是年紀大了、老了。

他說，這些症狀可能是一個訊號，提醒我們是時候重新審視生活與健康的某些面向了。比如：該去散散步了。

作者問他：「為什麼不喜歡『骨頭磨骨頭』這個詞？」盧克斯表示，有太多患者帶著X光片或核磁共振(MRI)影像來找諮詢或尋求第二意見，他們被告知得了「骨頭磨骨頭」的關節炎。因此他們認為自己的膝蓋已經報廢、失去功能，必須停止使用它。他們準備放棄跑步、打網球、走樓梯，甚至連走路都不敢。

他常告訴大家：「你，並不等於你的檢查影像報告。」不能因為有半月板撕裂(即緩衝膝關節骨頭的軟骨受損)，就代表他們一定會發展成關節炎。就算有一點關節炎，也不一定會惡化到「骨頭磨骨頭」的地步。退一步說，即便真的到了那個地步，也不代表必須限制活動。他的患者中就有得了骨頭磨骨頭關節炎的跑者，他們現在依然在跑步。

活動膝蓋反而能滋養軟骨

跑步或其他高衝擊運動，甚至是走路，不是會磨損軟骨嗎？盧克斯說，我們都聽過這種說法，但這是一個迷思。活動與使用膝蓋並不會磨損軟骨；活動反而能滋養軟骨。

他說，軟骨沒有血管供應，所以無法從血液中獲取營養。它唯一的營養來源是滑液(synovial fluid，填充在膝關節內的黏稠液體)。當你邁出步伐、彎曲並承受膝蓋重量時，會促進滑液擴散至軟骨周圍及內部，進而傳送營養。同樣的動作也會引發細胞反應，促使軟骨開始合成新的膠原蛋白並自我修復。使用膝蓋能讓它保持良好狀態，膝痛患者犯的最大錯誤就是「不動」。對膝蓋來說，「休息」可不是什麼萬靈丹。

他說，絕大多數的膝關節炎案例都不是因為「磨損」引起的。有些確實是，比如膝蓋受傷(如前十字韌帶斷裂) 會改變人們的行走姿態，進而導致磨損並最終引發關節炎。基因也扮演了一定角色，儘管研究顯示其影響通常很小。體重偏重，其實也不是引發關節炎的主因。

關節炎禍首恐是代謝問題

他說，根據最新的科學文獻，骨關節炎主要是一種新陳代謝疾病。請記住，軟骨是靠滑液補充營養的。我們現在知道，關節滑液反映了你的代謝狀態。如果你有代謝方面的問題(例如糖尿病或其他慢性病)，血液中就會含有發炎分子。其中一些分子會進入關節液，進而滲入軟骨，在當地誘發發炎反應。

它們也會改變關節內壁的特定細胞。在健康的膝蓋中，這些細胞會釋放有助於軟骨再生的物質；但在發炎的膝蓋中，它們會轉變性質，開始大量分泌讓軟骨更難自我修復的物質。這時你的膝蓋就進入了容易惡化並演變成關節炎的狀態。然而，這個過程並非始於膝蓋內部，而是源自全身性的代謝問題。

每天走路10分鐘就是良藥

作者問：「如果我們已經感到膝蓋酸痛，能做些什麼來避免或應對？」他說：「我對患者的第一個要求，是希望他們每天走路10分鐘。我告訴他們，運動——幾乎任何運動——都能給關節施載，並對代謝健康有益。但最好從簡單、容易達成的目標開始，最好是即使在人生中最忙碌或狀況最差的一天也能做到的事。如果最後只走了7分鐘而不是10分鐘，沒關係；如果走了12分鐘，那就更好。最終，如果條件允許，我希望他們每天能走30到60分鐘。走路就是治療關節炎的良藥，它能改善代謝健康、降低發炎反應，並減輕疼痛。」

同時，他也希望患者進行肌力訓練，這有助於穩定膝關節並分擔部分壓力。他說，運動可能會讓人覺得辛苦或不舒服，但這並不代表你做不到，也不意味著你在磨損軟骨。你可以感受到不適，但那並不等於造成傷害。年歲增長並不意味著你無法繼續訓練、適應與成長。

跑步或其他高衝擊運動，甚至是走路，會磨損軟骨嗎？(圖／123RF)