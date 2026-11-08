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跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

封面故事／跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

編譯周靜芝
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跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一...
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，年長者跌倒後若能掌握正確姿勢與預防技巧，如護頭、側身、放鬆身體與平時訓練，可有效降低骨折、出血與頭部受傷風險。

跌倒後能輕鬆站起來固然重要，但跌倒的姿勢同樣很重要。跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。紐約郵報報導，在跌倒時掌握幾項要訣，不僅能減輕對身體的傷害，也能預防跌倒。

雖然沒有特定的年齡來定義何時跌倒會變得危險，但紐約州醫療保健系統Northwell史泰登島大學醫院內科主任史特蘭奇(Theodore Strange)指出，風險會隨著年齡增長而增加，尤其是在65至70歲以後。

年長者不僅因血管脆弱更容易瘀青，更因骨密度降低，導致骨折(尤其是髖部與脊椎)的機率也增加，同時造成頭部傷害。史特蘭奇表示，此外，若正服用如抗凝血劑等藥物，出血風險更高，導致更嚴重的傷害，甚至危及性命。

只需掌握幾個簡單的要領與技巧，就能在跌倒時正確應對，降低受傷機率，並盡可能預防跌倒。

為了保護頭部，史特蘭奇建議將下巴收攏並低頭，以減輕衝擊力。他表示，若不慎跌倒，應將頭部轉向一側，並將手臂抬至與頭部同高；若向前跌倒，則將手臂置於臉部前方，並將臉偏向一側以面頰著地；若向後跌倒，則將手臂置於腦後。

跌倒時身體轉向以側身著地，也能減少背部、頭部和手臂的受傷風險。史特蘭奇也建議保持手臂和腿部彎曲，而非卡住且僵直，因為身體放鬆可以降低遭受骨折等更嚴重傷害的風險。

落地時將衝擊力分散至全身，可降低某一身體部位發生骨折或嚴重受傷的機率。

跌倒後嘗試蜷身翻滾也能減輕直接衝擊。不過，這項史特蘭奇極力推薦的技巧需要練習，以建立肌肉記憶，讓身體能本能地做出反應。

史特蘭奇說，在有人監督下，年長者若能練習如何跌倒，將大有助益；跌倒時驚慌失措沒有任何好處，事先進行練習則有助於透過自我覺察，並盡可能保持冷靜、避免恐慌。

以瑜伽、太極拳或輕量啞鈴等簡單運動進行體能訓練與平衡練習，能增強核心肌群與腿部肌肉。

穿著合適的鞋以防滑倒，並了解周遭環境，也能預防跌倒。史特蘭奇指出，了解周遭環境中的潛在危險因素，並評估是否需要支援或輔具來預防跌倒，同樣很重要；如有必要，可用拐杖、助行器來獲得額外支撐。

此外，若正在服用某些會增加跌倒風險的藥物，宜避免彎腰或快速轉身，並留意台階或不平的地面。

精華 FAQ

  • 最重要的是先保護頭部與分散衝擊力，避免身體僵直硬撐。可將下巴收攏、頭偏向一側，並讓手臂配合保護臉部或後腦，以降低重傷機率。

  • 建議盡量轉為側身著地，讓衝擊分散到全身，而不是集中在單一部位。同時保持手臂和腿部彎曲，避免卡住僵直，能降低骨折與其他嚴重傷害。

  • 平時可做瑜伽、太極拳或簡單重量訓練，強化核心與腿部肌肉；同時穿防滑鞋、留意台階與不平地面，必要時使用拐杖或助行器增加支撐。

紐約州

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