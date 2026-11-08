海外旅遊／漫步馬賽 海風吻上咖啡

瑪卓大教堂。(圖為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 作者漫步法國馬賽，從舊港、教堂、博物館到老城區，體驗地中海海風、藝術景觀與咖啡文化，也認識當地著名香皂與歷史淵源。

位於地中海沿岸的馬賽(Marseille)是法國最古老的城市、國內第二大都市，富有多元文化背景、生動氛圍，海鮮和出名的魚湯 (bouillabaisse)。公元前600 BC年由希臘人建立，有著名景點如：舊港(old port)，老城區(Le Panier), 聖母守望院(Notre- Dame de La Garde)，歐洲地中海文明博物館(MuCEM)，另一個是瑪卓大教堂 (Cathedral de la Major)。

青藍色雕像。(圖為作者提供)

到歐洲旅遊，通常會去看不同的教堂：不同的建築風格，大同小異的信徒名字、彩色窗戶(stained glass), 多高的尖塔(spires)，多早的建築、蓋了多久…就是這些零零總總的不同組合吧。

下了遊輪，我們一行人走出碼頭到停車場，有專車等候。前行十餘分鐘，下了巴士走出柵門，先是被路邊ㄧ個半截身子的雕像吸引了眼光，這個名為Blue de Chine三公尺高鑄像由Bruno Catalan創作，意指工人、水手、移民 的旅途過程。隔街相望即是高大雄偉的馬賽主教座堂，俗稱馬卓大教堂。

很久以前，有朋友送我一個小肥皂，包裝上寫來自馬賽，這回我才發現馬賽的香皂是有名的伴手禮，Savon de Marseille是當地特產的有機橄欖油香皂；當地居民把它當百寶箱用：從洗手、洗衣、洗髮、清潔用品，甚至號稱「如果你不能用肥皂和水解決，那麼就真無法解決啦！」這次出門旅行前，我告訴自己不要再買冰箱貼這些俗不可套的商品，但僅入紀念品店卻又不能免俗地採購了普羅旺斯(Provence)出產的薰衣草香精和香皂小禮物，至少證明我曾來過法國南部，以及有名的蔚藍海岸。

馬賽市標。(圖為作者提供)

另一有趣的消息：馬賽是法國第一家咖啡 店開業之地，1671年一名叫小商人Pascal在港口附近開了店賣咖啡，那時還是歐洲很新奇的東西，很快地水手、商人、居民都來試試並嘗鮮。有趣的是，Pascal的咖啡店不僅是馬賽的第一家咖啡館，她還是全法國的第一家，從此開啓了法國咖啡文化風潮，迄今不衰。

舊港旁停靠著各式各樣、大小不一的船隻、遊艇，Quai des Berges 路邊一排列的餐廳、咖啡屋，讓你面對地中海的微風和溫暖陽光，連帶一杯咖啡夾雜著清新的空氣。

馬賽舊城區ㄧ角。(圖為作者提供)

位於馬賽舊港北側的馬賽主教座堂，拿破崙三世在1852年奠基，西元1893年落成，長142公尺，高70公尺圓頂閣，可容3000人座位，以其顯眼的馬賽克條紋外觀和羅馬式(Romanesque)和新拜占庭(Neo-Byzantine)混合風格聞名。新堂建在舊教堂旁邊，建於12世紀的羅馬式建築，今天稱為Vieille Major，仍然保有部分建築物。

越過瑪卓大教堂往前行，路邊一棟長形建築物，這就是普羅斯旺視界博物館(Musee Regards de Provence)，原為衛生站。馬賽城市旅遊卡包含這一景點，可以一卡走透透。館內有很多南法普羅旺斯地區藝術家的佳作，超過850幅作品，2300平方公尺的展出空間(四個展覽廳)，作為歐洲文化首都的馬賽，以這間博物館為馬賽地區的入口點實不為過。二樓屋頂有咖啡屋無敵海港視野，可眺望La Juliette港、聖讓堡(Fort Saint Jean)、MuCEM等等，亦可外借辦公司或私人活動。

科斯卡地中海博物館外貌。(圖為作者提供)

普羅旺斯博物館斜對面，有一棟形狀奇特的建築物：科斯凱地中海博物館 (Cosquer Mediterranean)，馬賽外海的摩爾吉奧峽灣(Calanque de Morgioy)有史前洞穴，1985年由名為Henri Cosquer濳水員發現並以其命名柯斯凱岩洞(Cosquer Cave)，世上第一個水下考古公園，2022年起才開放，重建並複製附近海域下方發現的史前壁畫洞穴，此處接受城市旅遊卡。

歐洲地中海文明博物館。(圖為作者提供)

再走向前右邊即是歐洲和地中海文明博物館(MuCEM)外觀設計很吸睛且亮眼，剛開始還搞不清這方塊建物是什麼。2013年開幕的地中海博物館，2015年得歐洲年度博物館獎項；顧名思義它致力於地中海地區，探討其歷史、文化、藝術與考古，有三塊區域：J4主建築、聖讓堡和資源保護中心；有陸橋接到聖讓堡，可眺望海景和市景。

舊城區潘尼爾(Le Panier )是馬賽最古老的社區，窄巷穿梭其中，具有地中海風情，蜿蜒曲折的小巷道、街邊藝術塗鴉、咖啡館的香氣、小小精品店、藝術家工坊⋯上上下下台階，每一個轉角都有驚喜相迎，是不可錯過的打卡景點。

天穹之光一景。(圖為作者提供)

天穹之光一景。(圖為作者提供)

我們近距離來到馬賽主座教堂，旁邊有Bocce球場地，後方有舊教堂，當然最引人注目的是一百多年新的大教堂，雖是工作日，但遊客如織，裡外都是人，我們得以進入安靜觀看. 此間正逢法裝置藝術家Marcoville特展天穹之光 (Celestial Lights) 玻璃雕刻作品：進入座位區前上方掛有許多小天使吊飾，走到更裡面祭壇旁側，成千上萬魚隻散布在玻璃海景，大多為銀白色，夾則有彩色魚群優游其間；Marcoville的作品擅用回收材料聞名。

走出教堂，前面廣場擺著MARSEILLE大大地白色字標，遊客忙著排隊打卡照相。順帶一提，早些時候十一點半左右，導遊讓我們自由活動半個小時，去餐廳買飲料順便借用洗手間，或是買紀念品等等。這次地中海旅遊，讓我發現法國人一個上午有兩次休息(coffee break) 一次九點，一次十一點左右；不知道法國人的生產力如何，一個早上要休息兩回，若是你當老闆的會暴跳如雷嗎？