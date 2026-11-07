海外旅遊／巴塞隆納 擁抱中世紀藝術美

高第作品：米拉之家。(圖為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 這趟巴塞隆納之旅走訪舊港、聖家堂、米拉之家與老城教堂，見證城市由工業港轉型為觀光新都的歷史與藝術魅力。

駛離了遊輪港口，遊覽車沿著海岸線前行，經過舊港區，現已改成觀光 徒步區：有微笑女人像、大龍蝦雕刻藝術…來到此舊工業港區僅存留的一棟建築物Paula De Mar，如今成為加泰羅尼亞歷史博物館(Museum of the History of Catalonia)。Barcelona屬於加泰羅尼亞區，位在西班牙地中海岸東北角。

博物館一樓為特展用，二、三樓陳列不同階段的時代歷史，館內提供教學、圖書資料和研究使用，屋頂有陽台和酒吧、餐廳，可眺望市景。

整棟高聳的建築物，即是有名的藝術旅館Hotel Arts，由瑞茲．卡登 Ritz-Carton公司經營，44層樓高，483個房間，有米其林二星級餐廳。特殊的不銹鋼結構從外部可見，稱之為「由內往外」inside-out設計為其特色，屬高檔旅館。

1992年夏季奧林匹克運動會在當地舉辦，當年的選手村改建原來老舊、衰退工業區，如今成功轉型為觀光新區。

1906至1912年由安東尼．高第Antoni Gaudi設計的La Pedrera (Casa Mila米拉之家) 現代主義建築工程，屋頂的石柱雕刻為屋頂博物館。

聖家堂。(圖為作者提供)

來到大名鼎鼎的聖家堂( La Sagrada Família)， 附近人潮洶湧。從1882年起建至今已有144年，2月20日前才完成封頂工程成為全球最高教堂，預訂六月建築大師高第百年誕辰時舉行完成慶典。該教堂設計融合西班牙哥特式和新藝術運動風格及加泰隆尼亞現代主義，且有三大特點：一、錯綜複雜外部設計三個立面：誕生、受難、榮耀，二、絢麗的彩色玻璃窗，三、高聳入雲的尖塔。

其中引我注意的是塔頂的水果裝飾：代表聖靈的果實、豐收和自然恩賜，為於生命之樹的頂端，代表生命的喜悅與繁榮，由日本藝術家外尾悅郎設計。除了水果，還可以看到動植物圖形，賦予建築物生命力，回應高第對自然融合的設計理念。

聖家堂整個設計完成包含了18座塔樓：耶穌基督塔高172.5公尺，聖母塔、12個門徒塔和四座福音使者塔。

巴塞隆那主教座堂。(圖為作者提供)

接著我們上了遊覽車，到了老城區，一行人走到巴塞隆納天主堂(Cathedral of Barcelona)，此為一個古典中世紀藝術作品：哥特式尖塔和經緻立面雕琢，也可以到屋頂俯瞰城區街景。導遊鄭重強調：巴塞隆納只有一個主教座堂，有上教堂做禮拜實際行政功能，但有好幾個minor Basilica，多為榮譽頭銜。

海洋聖母聖殿。(圖為作者提供)

海洋聖母聖殿(Basilica de Santa Maria Del Mar )位在里貝拉社區，砂岩外觀和花朵圖案，使之成為加泰隆Catalan哥特式建築代表。該聖殿建於1329和1383年，尊崇Saint Mary of the Sea，翻成中文可說是我們俗稱的「媽祖廟」，常被水手和商販視為守護聖殿。

聖賈斯特廣場(Placa de Sant Just)有兩幢重要建築物面對面：一、市政府，哥特式和新古典混合建築設計，建在羅馬時期廣場上，從羅馬時代以來即為市政中心，二、加泰隆區政府總部(Palau de la Generalitat de Catalunya)，兩大單位代表地方和地區權力的平衡。

高98公尺的勝利門 (Arc de Triomf) 是1988年世界博覽會入口，指向Ciutadella城堡公園，現已成為地標和公眾場所，體育比賽盛事終結點。車子又帶著大家到Parc de La Ciutadella繞一圈，內有巴塞隆納動物園，經過Plaza de Pau Vila，Museum Maritim de Barcelona，回經舊港再到郵輪碼頭Port de Barcelona，結束這一趟巴塞隆納之旅。

巴塞隆納市標。(圖為作者提供)