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生活／趁寒冬前 換暖氣機 省燃料費

羅吉原
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新暖氣機的空氣濾網增厚至4吋，氣道拓寬2吋、增高4吋，三者相加，風阻大幅降低。(...
新暖氣機的空氣濾網增厚至4吋，氣道拓寬2吋、增高4吋，三者相加，風阻大幅降低。(作者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

作者在大紐約區經歷暖氣故障與高昂取暖費後，趁舊機滿20年之際提前換裝雙段暖氣機，並同步優化管線與風道，以期節省瓦斯與電力支出。

我所居住的大紐約區屬於美國北方，冬季氣候寒冷，暖氣機是居家必備之物。這裡的老房子多燒燃油取暖，新一點的住宅則燒瓦斯。不論使用哪種能源，寒冷季節的取暖費用都相當可觀。

去年冬天，一位鄰居的瓦斯暖氣機突然停擺。寒冬中一時之間要找人維修極為困難，幸好她與一家暖氣行簽有長期保養合約，對方馬上派人來為她更換一台全新暖氣機。回想去年夏天，她請工人來翻新露台甲板，工人動了暖氣機的排氣管，重新裝回時因管子斜度不足，導致冬天排出的水氣結冰。冰愈結愈多，終於將排氣管完全堵死，導致暖氣機損壞而必須換新。事後，工人的保險公司願意理賠，但鄰居的暖氣機已使用了18年，若以業界公認的20年壽命為基準，保險公司最終僅賠償新機安裝工料費的10%，略有小補。

天寒地凍，沒有暖氣的日子該怎麼過？幸好她家是雙區(two zone)冷暖氣系統，樓下沒暖氣還能躲到樓上，並非絕境。而我們家是單區(single zone)系統，脆弱得多。我家曾發生過更驚險的狀況：有次暖氣壞了，吹15分鐘就必須休息45分鐘。後來發現是暖氣機的排水管堵塞，當時巧逢暴風雪連續肆虐三天，地上積雪深達三呎，救援足足等了五天才到。那幾天全靠家裡兩個小電暖爐勉強撐著，如果當時連那15分鐘的暖氣都徹底停擺，後果不堪設想。

去年冬天，我的暖氣機也滿20歲了，雖然運作正常，但已達到廠商規範的使用壽命期限。為了未雨綢繆，我決定在今年夏天提早汰舊換新。

單段、雙段與多段暖氣機

科技日新月異，如今的暖氣機分為單段、雙段與多段三種。傳統的單段暖氣機只有一種火力與風力；雙段則有兩種，開機時先啟動小火 (例如60%)，若燃燒15分鐘後室溫仍未達標，才會轉為100%全火力運作。四年前，我們家用了35年的冷氣機壞了，當時我選了節能型單段冷氣，卻搭配了20年舊的非節能單段鼓風機，導致新冷氣無法達到電力公司的節能補助標準。至於多段爐，雖然可以更細緻地調節火力，但標準的溫控器(thermostat)只有四條電線，無法控制多段火力，必須搭配貴上許多的專用溫控器，因此我不考慮。

既然我家的冷氣是單段，除非雙段有顯著的好處與性價比，否則買暖氣應優先選單段。

暖氣機的性能評級主要參考「年度燃料利用效率」(Annual Fuel Utilization Efficiency, 簡稱 AFUE)，以百分比(%)表示，代表暖氣機將瓦斯轉化為熱能的效率。廠商數據顯示，單段爐的效率為96%，雙段為97%，多段為98%。雙段爐僅比單段省下約 1% 的瓦斯，差距微乎其微。

廠商還強調雙段爐安靜許多，因為大部分時間它都以低火力、低風速運轉。不過我家的暖氣機裝在地下室，樓上平時很難聽到聲音，所以靜音對我而言並非決定性的優點。

雙段爐 價格便宜、省瓦斯

直到暖氣機代理商的估價員來到家裡，他解釋雙段爐其實更加省瓦斯。他用開車做比喻：單段爐就像開車時反覆將油門踩到底再緊急煞車；雙段爐則是大部分時間油門踩一半、保持勻速前進。一般人都知道後者的開法比較省油，因為減少了頻繁啟動的能耗。這是規格書上看不到的業界經驗談。

辯論到最後，估價員透露了一個關鍵：因為雙段爐銷量極佳、廠商大量生產，目前的售價甚至比單段爐還要低，因此代理商現在根本不賣單段爐了。我一聽，立刻結束爭論，下單購買雙段爐。

在物理流體力學中，「相似定律」(Affinity Laws)第三條指出，消耗功率與轉速的三次方成正比。簡而言之，若火力減半，假設鼓風機轉速也隨之減半，電力消耗將大幅降低。雖然冬天最耗費的是瓦斯，電費次之，但能省下電費也是一件好事。

我也發現這位估價員非常體貼用戶。我舊的暖氣爐本來就是高效率機型，配有三吋的PVC塑膠進、排氣管，直接通往室外而不走煙囪。因為新機器的管道出口位置不同，工人便將塑膠管全數換新。我特別查了人工智慧，得知塑膠管其實並無使用壽命的強制規定。此外，工人在安裝時我聞到地下室有微弱的瓦斯味，工人解釋，根據現行法規，任何工程只要動到瓦斯管線，其開關閥門就必須順便換新，這完全是出於安全考量。

舊的氣流管道原先使用16x25x1吋的空氣濾網，因為厚度僅有1吋，極易積滿灰塵，每三個月就得更換一次。而且原先的風道設計不良，寬度僅有23吋，導致濾網突出了2吋。由於新機器比舊款矮了4吋，氣道本就必須修改，估價員便建議我改用4吋厚的空氣濾網 (新尺寸為20 x 25 x 4吋)。濾網愈厚，風阻愈低，且可容納灰塵的空間更大，使用壽命可延長至六個月甚至一年一換。同時，我們將風道拓寬到25吋，讓濾網不再突出，並在矮了4吋的新機器下方加裝一個金屬底座墊高，使回流空氣能從側面與底部同時進入，風阻再度驟減。由於新機器的鼓風機採多段變速，風阻越低，運作就越省電。

展望今年冬天，這台雙段暖氣機預計能幫我們省下至少5%的瓦斯 (因為舊機效率僅92%)，加上瓦斯開關頻率變低，實際節省的費用可能更多。此外，得益於相似定律與三項降低風阻的氣道優化工程，鼓風機能以低轉速順暢運行，電費也將顯著下降。甚至到了夏天，新鼓風機的高效率也能帶動冷氣省電。雖然提早換機看似有些奢侈，但希望新機器在瓦斯與電力上的雙重節能回報，能逐漸彌補這筆提早投資的成本。

舊的暖氣機配置1吋厚的空氣濾網，因氣道不夠寬，濾網突出了2吋。(作者提供)
舊的暖氣機配置1吋厚的空氣濾網，因氣道不夠寬，濾網突出了2吋。(作者提供)

精華 FAQ

  • 因為舊暖氣機已滿20年，接近廠商認定的壽命上限，冬天故障又難以及時維修；作者曾見鄰居與自家都受過停暖之苦，因此選擇提前汰舊換新，降低寒冬風險。

  • 作者原本偏好單段機，但得知雙段機在銷量大增後價格甚至更低，且可依需求降低火力、減少啟停耗能；多段機雖更細緻，但需昂貴專用溫控器，因此最終選雙段。

  • 除了換新爐體，還更換了塑膠進排氣管、依法規更新瓦斯閥門，並把1吋濾網改成4吋濾網、拓寬風道、加裝底座降低風阻，讓鼓風機更省電、夏天冷氣也受益。

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